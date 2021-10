Abiturientti valtasi päiväksi lääkejätti Bayerin toimitusjohtajan paikan: "Koulujen seksuaalikasvatus on puutteellista"

17-vuotiaan Aada Sevónin mielestä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus jää kouluopetuksessa vähälle huomiolle. Tiedon puutteella on tapana täyttyä haitallisilla asenteilla.

Kansainvälinen Tyttöjen päivä (siirryt toiseen palveluun)tietää aina vallankaappauksia. Nuoret tytöt pääsevät päiväksi merkittävässä asemassa olevien paikalle.

Tyttöjen valtaus -tempauksia (#GirlsTakeover (siirryt toiseen palveluun)) järjestetään eri puolilla maailmaa nyt jo viidettä vuotta. Tällä kertaa muun muassa tasavallan presidentti ja Ylen vastaava päätoimittaja tekivät tilaa tyttöjä askarruttaville asioille.

Paimiolaisella Aada Sevónilla jäivät vanhojentanssiharjoitukset väliin, kun tehtävä lääkeyhtiö Bayerin toimitusjohtajana kutsui. Varsinainen Bayer Nordicin toimitusjohtaja Miriam Holstein seurasi päivää vierestä – uteliaana, ilahtuneena ja Aadasta ylpeänä.

Bayer tunnetaan erityisesti naisten ehkäisyvalmisteista. Yhtiön tavoitteena on tarjota sadalle miljoonalle kehittyvien maiden naiselle mahdollisuus nykyaikaiseen ehkäisyyn vuoteen 2030 mennessä.

Tästä abiturientti saikin aihetta mietiskellä, toteutuuko tyttöjen oikeus saada luotettavaa tietoa myös seksuaalisuudesta ja lisääntymisterveydestä. Eikä pelkästään kehittyvissä maissa, vaan myös kotimaassa.

– Meilläkin on koulun seksuaalikasvatuksessa paljon parannettavaa. Pitää ottaa huomioon sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Monella nuorella on olo, että koulun opetuksessa on puutteita, Aada Sevón arvioi.

Kun nuori kaipaa lisätietoa, hän hakee sitä internetistä. Siellä taas voi törmätä tietoon, joka on vääristynyttä ja haitallista.

Aada Sevónia ovat työllistäneet tänä syksynä ylioppilaskirjoitukset ja parhaillaan vielä vanhojentanssiharjoitukset. Kuva: Päivi Leppänen / Yle

Vähätelty olo

Aada Sevónin mielestä muita esteitä tyttöjen tasa-arvolle ovat vahvasti sukupuolittuneet koulutusalat ja työelämää vaivaava epätasa-arvo.

– Meillä on ammattialoista tiedostamattomiakin ajatusmalleja, jotka vaikuttavat nuorten valintoihin. Sukupuolittuminen on meillä vahvempaa kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa.

Abiturientin mielestä on erikoista, miten vähän tyttöjä uskaltaa lähteä tietotekniikan ja teknologian opintoihin. Ne ovat kuitenkin tulevaisuuden aloja.

– Toivon todella, että tytöt saavat uskallusta ryhtyä mihin vain, mikä itseä kiinnostaa. Opinto-ohjauksessakin pitäisi puhua enemmän ennakkoluuloista ja vallitsevista arvoista.

Sevón nostaa esimerkiksi hoito- ja hoiva-alan. Vaikka siellä on perinteisesti ollut naisten töitä, sinnekin tarvitaan myös muita.

Aada Sevón vaikuttaa ensitapaamisesta asti sanavalmiilta – täynnä ajatuksia ja mielipiteitä. Onko hän itse törmännyt epätasa-arvoon tai ennakkoluuloihin?

– Kyllä välillä kommentoidaan ulkonäköä ja kehoa, vaikka haluaisin itse jutella jostain tärkeästä, joka kiinnostaa ja jota kohtaan tunnen intohimoa.

Hän kertoo, miten nuorisovaltuustossa ollessaan hän sai vastaanottaa tietyiltä kunnanvaltuutetuilta hämmentäviä ulostuloja. Kyse oli kurjista asenteista, joista tyttönä hänelle tuli vähätelty olo.

Potkua Sanna Marinista ja kumppaneista?

Suomen nykyinen hallitus on koko olemassaolonsa ajan herättänyt kansainvälistäkin kiinnostusta naisvaltaisuudellaan ja naisten nuorella iällä. Toimiiko hallitus sellaisena esimerkkinä, että tämän ajan tyttöjen on helpompi uskoa omiin mahdollisuuksiinsa tulevaisuuden työelämässä?

– Onhan esimerkin voima suuri. Mutta sen lisäksi, että hallituksessa on rohkeita ja hienoja nuoria naisia, hallitukselta tarvitaan myös selkeitä toimia tasa-arvon hyväksi, Sevón heittää haastetta.

