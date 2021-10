Kenen mökki saa kunnian olla se "tavallinen suomalainen kesämökki", jota esitellään ulkomaalaisille? Helsingin Seurasaareen ehdolla 44 rakennusta

Seurasaaren kesämökiksi on tarjottu sekä hyväkuntoisia että purettavaksi aiottuja mökkejä. Kuvassa yksi hakuun osallistunut mökki.

Seurasaaren kesämökiksi on tarjottu sekä hyväkuntoisia että purettavaksi aiottuja mökkejä. Kuvassa yksi hakuun osallistunut mökki. Kuva: Museovirasto.

Seurasaaren ulkomuseon kesämökiksi on tarjottu kaikkiaan peräti 44 kohdetta ympäri maata.

– Olemme erittäin positiivisesti yllättyneitä tästä lukumäärästä ja varmoja siitä, että mökkien joukosta löytyy sellainen, minkä me haluamme, kertoo projektia vetävä Seurasaaren ulkomuseon intendentti Mikko Teräsvirta

Suomen Kansallismuseo etsi kesän ja syksyn ajan avoimella haulla saareen siirrettäväksi tavallista kesämökkiä, koska ulkomuseossa aiotaan jatkossa esitellä myös suomalaista kesämökkikulttuuria. Haku päättyi 1.10. eli viime perjantaina.

Valittava mökki aiotaan siirtää parin vuoden päästä Seurasaareen purkamalla se osiin. Kuvassa yksi kesämökiksi tarjotuista kohteista. Kuva: Museovirasto

Seurasaareen ehdolla olevat kesäasunnot ovat pääosin käytössä ja kunnossa olevia mökkejä, jotka ovat olleet omistajilleen tärkeitä paikkoja.

– Mökki on kaunis ja yksinkertainen. Nyt haluamme rakentaa talviasuttavan mökin, lukee yhdessä hakemuksessa, kertoo viestintäasiantuntija Sanna Paakkanen Suomen Kansallismuseosta.

Tarjottujen rakennusten joukossa on sekä hirsi- että lautarakenteisia mökkejä, jotka on rakennettu 1940- ja 1980-luvun välillä. Useille vanhan mökin purkaminen on vaikea asia, Paakkanen toteaa.

– Ihmisistä tuntuu hienolta ajatus siitä, että mökki saisi jatkaa elämäänsä Seurasaaressa museorakennuksena.

Tarjotut mökit ovat olleet omistajilleen tärkeitä kesälomanviettopaikkoja. Kuvassa yksi hakuun osallistuneista mökeistä. Kuva: Museovirasto.

Seurasaaren ulkomuseon intendentin Mikko Teräsvirran mukaan kymmenistä tarjotuista mökeistä voidaan vetää se johtopäätös, että hanke on erittäin tarpeellinen.

– Kiinnostuksen suuri määrä todistaa sen, että Seurasaareen tarvitaan oma kesämökki kertomaan tästä tärkeästä kulttuuri-ilmiöstä, sanoo Teräsvirta.

Hakuun osallistuneet toivovat, että heidän kesämökkinsä saisi uuden elämän Seurasaaressa. Kuvassa yksi kesämökkihaun mökeistä. Kuva: Museovirasto.

Mökin lopulliseen valintaan vaikuttaa myös esimerkiksi mökin soveltuminen sille varatulle tontille Seurasaaressa sekä siirrettävyys. Kuvassa yksi hakuun osallistuneista mökeistä. Kuva: Museovirasto.

Kansallismuseo kysyi mökkihaussa myös perusteluja siihen, miksi juuri kyseinen mökki olisi sopiva esittelemään suomalaista mökkikulttuuria.

– Yksi hakijoista on kirjoittanut, että meidän mökki kertoo, miksi suunnitteluun kannattaa aina palkita arkkitehti, naurahtaa viestintäasiantuntija Paakkanen mökinomistajan hakemukseensa kirjaamaa lausahdusta.

Hakemuksissa toistuu usein kertomus siitä, miten tarjottu mökki edustaa hyvin juuri tietyn vuosikymmenen loma-asuntorakentamista. Mökkien omistajat ovat lisäksi huolissaan siitä, että nykyisellä paikallaan rapistuvan rakennuksen mukana häviää suomalaista rakennushistoriaa.

Suomen kansallismuseon kesämökkihakuun tuli tarjouksia ympäri Suomen. Kuvassa yksi hakuun osallistuneista mökeistä. Kuva: Museovirasto.

Kansallismuseo päättää mökin valinnasta ensi vuoden alussa. Valittu mökki siirretään Seurasaareen vuonna 2024 ja mökkipihapiiri rakennuksineen on tarkoitus avata yleisölle vuonna 2026.

– Me käymme seuraavaksi huolellisesti kohteet läpi ja vierailemme osassa mökeistä paikan päällä, kertoo intendentti Teräsvirta.

Seurasaaren ulkomuseossa on tällä hetkellä kaikkiaan 88 eri puolilta Suomea tuotua rakennusta. Ne edustavat suomalaista rakennus- ja asumiskulttuuria 1600-luvulta 1900-luvulle.

Seurasaareen tarjotuissa kesämökeissä on sekä hirsi että lautarakenteisia. Kuvassa yksi haun mökeistä. Kuva: Museovirasto.

Ulkomuseoon on tuotu uusi rakennuskokonaisuus viimeksi 40 vuotta sitten. Kesämökkipihapiiri päivittää Seurasaaren ulkomuseon näyttelyitä nykypäivään, sanoo intendentti Teräsvirta.

– Olemme todella innostuneita. Tämä tulee kivasti täydentämään Seurasaaren palettia. Mökki on sellainen piste i:n päälle, kun se muutaman vuoden päästä pystytään avaamaan.

