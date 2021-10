Uros sai suomalaisen ministerin, jääkiekkoseuran, yliopiston ja kaupungin sen puhemiehiksi – selvitimme, millaisia kauppoja se teki

Kävimme läpi Uros-yhtiön itse kertomat kaupat ja referenssit tältä vuodelta. Se teki kaupan esimerkiksi 4 000 asukkaan kuntaan Brasiliassa. Moni sen kaupoista on vasta aiesopimuksia.

Kun yritys haluaa tehdä vaikutuksen rahoittajiin ja asiakkaisiin, se kertoo edellisistä projekteistaan eli referensseistään.

Yle kävi läpi kohun keskelle joutuneen teknologiafirma Uroksen verkkosivuilta (siirryt toiseen palveluun) sen tänä vuonna kertomat referenssit. Ensimmäisellä näkemällä näyttää hienolta: on kansainvälisyyttä, ministeriä, hienoa tekniikkaa, yliopistoa ja monia eri maita.

Tarkemmin lukemalla selviää, että julkisuuteen kerrotut kaupat ovat keskittyneet melko pieniin kuntiin. Ne ovat myös olleet usein aiesopimuksia eli vasta alustavia sopimuksia tai yhteistyötä tuoreiden startup-yritysten kanssa.

Esimerkiksi heinäkuun lopussa Uros kertoi saaneensa kaupan Brasiliasta. Paikallinen vesilaitos Águas de Cabrália Concessionaire valitsi vedenlaadun tarkkailuun Uroksen tuotteen. Kunnan nettisivuilla näkyy valokuvassa Uroksen logo.

Brasilialaiskunta on kovin pieni, siellä on reilut 4 000 asukasta.

Vetoapua monilta julkisilta toimijoilta

Yhtiö ei ole toimittanut puuttuneita tilinpäätöstietojaan Patentti- ja rekisterihallitukselle, vaikka niitä on erikseen karhuttu. Yhtiön viimeaikainen taloustilanne on siksi hämärän peitossa.

Mitä yhteiskunnallista merkitystä on sillä, millaisia kauppoja Uros on saanut?

Paljonkin, koska se on saanut yhteiskunnalta rahaa ja sen taloustilanne on näyttänyt ulospäin toisenlaiselta kuin tuoreet tiedot paljastavat.

Urokselta vaaditaan miljoonien eurojen saatavia Helsingin käräjäoikeudessa. Valtiokonttorin, Nordean ja Oulun Osuuspankin velkasaatavat yhtiöltä nousevat korkoineen ainakin yli 15 miljoonaan euroon.

Valtiokonttorin velassa on kyse melkein viiden miljoonan euron tuotekehityslainoista, jotka Uros lainasi vuosina 2011 ja 2012 silloiselta Tekesiltä eli nykyiseltä Business Finlandilta.

Teknologiayhtiö on saanut näyttävää vetoapua myös julkisilta toimijoilta kuten Business Finlandilta, Suomen hallitukselta, Tampereen kaupungilta ja Oulun yliopistolta.

Siksi on olennaista huomata, että moni Uroksen sopimuksista on sen kertoman mukaan "memorandum of intent" -sopimuksia eli aiesopimuksia. Aiesopimus ei tarkoita vielä varsinaista sopimusta, vaan aiesopimuksen jälkeen neuvotteluja jatketaan. Aiesopimus ei siis tarkoita sitä, että raha välttämättä vaihtaisi omistajaa.

Yle pyysi tätä juttua varten haastattelua Uroksen toimitusjohtajalta Rauno Jokelaiselta sekä Jyrki Hallikaiselta, joka on yhtiön perustaja ja pääomistaja. Kumpikaan ei vastannut Ylen kommenttipyyntöihin torstain tai perjantaiaamupäivän aikana.

Tampere pettyi lupauksiin

Uros on oululaistaustainen yhtiö, joka sanoo bisneksensä rakentuvan niin kutsutun esineiden internetin eli iot-palveluiden ympärille. Yksinkertaistettuna yhtiö lisää asiakaskumppaniyritystensä laitteisiin pääsyn nettiin. Suuri yleisö sai tietää yhtiöstä maaliskuussa 2020, kun Tampereelle tämän vuoden joulukuussa valmistuva monitoimiareena nimettiin sponsorinsa mukaan Uros Live -areenaksi.

Uros on sponsoroinut Oulun Kärppiä ja Tampereen areenan kautta siihen on liitetty tamperelaiset kiekkoseurat Tappara ja Ilves.

Uros valittiin 1,5 vuotta sitten Tampereen areenan nimikkosponsoriksi. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Tällä viikolla Tampereen kaupungin entinen pormestari Lauri Lyly (sd.) kertoi Ylelle pettyneensä, miten Uros lupasi kaupunkiin uuden toimipisteen ja 200 työntekijää. Niitä ei ole kuulunut.

Lue myös: Tampereen entinen pormestari pettynyt Uroksen ongelmiin, mainehaittaan ja lupauksiin: 200 työntekijää luvattiin, 1–2 tuli

200 työpaikkaa ja kansainvälistä mainetta: Nämä neljä komeaa asiaa teknologiayhtiö Uros lupasi Tampereelle – selvitimme, miten kävi

Uros väittää tehneensä pelkästään vuosina 2017–2019 yhteensä yli 300 miljoonaa euroa liikevoittoa. STT uutisoi jo syyskuussa, että yhtiön kertomat voitot eivät välttämättä perustu todelliseen liiketoimintaan.

Vuonna 2018 Uros kertoi tehneensä 120 miljoonan euron liikevoiton, vaikka sillä oli keskimäärin vain 40 työntekijää. Yhtiön kassassa huikea tulos ei näkynyt, vaan vuoden päätteeksi se oli lähes tyhjä ja yhtiöllä oli 149 miljoonan euron myyntisaamiset.

Oulun yliopisto koulutti Uroksen työntekijöitä

Uros on useassa yhteydessä kertonut yhteistyöstään Oulun yliopiston kanssa. Esimerkiksi toukokuussa Uros kertoi tehneensä yhteistyötä Oulun yliopiston ja suomalaisen startup-yrityksen kanssa. Yhdessä luodun pilotin avulla voidaan reaaliaikaisesti arvioida veden laatua kaivosteollisuudessa.

Kysyimme Oulun yliopiston vararehtorilta Arto Maaniselta, millaista yhteistyö on käytännössä ollut.

– Oulun yliopisto on tarjonnut räätälöityä maksullista koulutusta Uroksen työntekijöille. Yhteistyöaihiot tutkimuksessa ovat keskittyneet vesi- ja IoT-teknologioihin. Uros on myös teettänyt useampia lopputöitä Oulun yliopiston opiskelijoilla.

Maanisen mukaan yliopisto on hyötynyt yhteistyöstä osaamisen kasvamisena tietyssä teknologia- ja markkinasegmentissä.

– Asiantuntijapalveluista on saatu rahallinen korvaus.

Ministeri katsoi, kun aiesopimusta allekirjoitettiin

Uros on saanut houkuteltua myös Suomen hallituksen edistämään sen vientipyrkimyksiä.

Kesäkuussa Uros Group kertoi allekirjoittaneensa Pietarissa aiesopimuksen Venäjän kanssa. Paikalla oli myös Suomen kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) ja Venäjän teollisuus- ja kauppaministeri Denis Manturov.

Yhtiön tiedotteen mukaan (siirryt toiseen palveluun)Uros pääsee toteuttamaan valtakunnallista, reaaliaikaista veden laadun tarkkailua Venäjällä. Skinnari hymyilee valokuvassa, ja yhtiön perustaja Jyrki Hallikainen iloitsee, että yhteinen projekti pääsee auttamaan ympäristöä, kuntia ja kansalaisia.

Yle kysyi Urokselta aiesopimuksen hyödyistä, mutta ei saanut vastausta. Tiedotteessa ei mainita euroja.

Yle kysyi myös ministeri Skinnarilta, miten hänet saatiin mukaan tapaamiseen.

Ministerin avustajan mukaan Skinnari osallistui Pietarin talousfoorumiin 2.-5. kesäkuuta ja tapasi vierailunsa aikana Venäjän teollisuus- ja kauppaministeri Denis Manturovin sekä kahdenkeskisessä tapaamisessa että aiesopimuksen allekirjoitustilaisuudessa. Aiesopimusten seremonialliset allekirjoitustilaisuudet ovat osa Pietarin talousfoorumin ohjelmaa.

– Tilaisuudet ovat julkisia ja ne suunnataan tapahtumaan osallistujille ja median edustajille. Tämän vuoden allekirjoitustilaisuuksiin osallistui ministereitä ja muita korkeantason edustajia useista eri maista. Ministeri Skinnari osallistui Uroksen ja Nurminen Logisticsin aiesopimusten allekirjoitustilaisuuksiin, ministerin kansliasta viestitetään.

Kummankaan aiesopimuksen jälkeisistä vaiheista ja niiden taloudellisista vaikutuksista yrityksille ministeri Skinnarilla ei ole tietoa.

Kauppa Brasiliasta ja Yhdysvalloista

Kesäkuussa Uros kertoi taas uutisia Brasiliasta. Tällä kertaa se oli myynyt ratkaisun São Miguel do Oesten vesilaitokselle. Tuote sisältää esimerkiksi tekoälyä ja älykkäitä sensoreita, jotka paljastavat putkivuodot. Paikkakunnalla asuu Ylen selvityksen mukaan 40 000 asukasta.

Uroksen uutiset vilisevät lyhenteitä ja teknologisia termejä englanniksi. Kesäkuussa Uros kertoo, että se on tehnyt sopimuksen OnLogicin kanssa Yhdysvalloissa. Kaupan todellista merkitystä on vaikea todentaa, mutta OnLogic kertoo verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että sillä itsellään on ollut yhteensä 70 000 asiakasta.

Tampereen areenan Uros Live -nimi herätti varsinkin aluksi paljon keskustelua. Kuva: Risto Degerman / Yle

Toukokuussa Uros kertoi tekevänsä yhteistyötä ohjelmisto- ja palveluyhtiö TietoEVRYn kanssa ja tutkivansa uusia markkinoita. Varsinaisesta kaupasta ei ole kyse, mutta kyse on isosta toimijasta. TietoEVRYn liikevaihto viime vuonna oli 2,8 miljardia euroa.

Toukokuussa kuului uutisia Atlantasta Yhdysvalloista, kun Uros ja satamia palveleva Nearshore Networks kertoivat solmineensa palvelusopimuksen. Satamayhtiön sivuilla on Uroksen logo. Satamayhtiö kertoi ottaneensa Uroksen ratkaisut käyttöön meriteollisuudessa. Satelliitti- ja matkapuhelinyhteyksiä tarjoavalla yhtiöllä on kertomansa mukaan 80 insinööriä 60 maassa.

Mokkuloista liikevaihtoa

Huhtikuun lopussa Uros kertoi, että yhtiön digitaalinen Goodspeed-niminen palvelu on tulossa saataville Iphone-puhelimiin ja Ipad-laitteisiin. Kyseessä on palvelu, jonka avulla laitteisiin saa nettiyhteyden esimerkiksi matkustaessa eri maissa.

Talouselämän mukaan (siirryt toiseen palveluun) juuri GoodSpeed-mokkulat ovat kasvattaneet Uroksen liikevaihtoa vuodesta 2016 alkaen hämmästyttävän nopeasti. Epäselvää on, kuinka merkittävä yhtiön huhtikuinen uutinen on taloudellisesti.

Huhtikuussa Uros kertoi, että se on valittu Intiassa tuottamaan teknologiaa turvallista ja riittävää juomavettä varten. Kansallisen Jal Jeevan -projektin on tarkoitus saada kotitalouksiin vesipiste vuoteen 2024 mennessä. Kaupan arvoa ei tiedotteessa mainita.

Yle yritti kysyä Urokselta, mikä on kaupan arvo ja merkitys, mutta ei saanut vastausta.

Sopimus muutaman hengen startupin kanssa

Maaliskuussa Uros ja BCaster kertoivat, että ne ovat tehneet sopimuksen, joka keskittyy tarjoamaan teknologian avulla elämyksiä eri tapahtumissa. BCaster on suomalainen muutaman hengen uusi startup.

Perustaja ja toimitusjohtaja Janne Neuvonen kertoo sähköpostitse, että kyse on aiesopimuksesta, jossa sovittiin tulevasta yhteistyöstä. Neuvosen mukaan yhteistyö on sujunut hyvin.

Millaisia ajatuksia juttu herätti? Keskustele aiheesta lauantaihin kello 23:een saakka.