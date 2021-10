Suomi keskeytti Modernan rokotukset nuorille miehille – kysyimme, kuinka huolissaan pitää olla ja mihin oireisiin kiinnittää huomiota

Nikolai ja Aleksei Nurmela pitävät rokotteita tärkeinä, jotta pandemiasta päästään eroon. He eivät ole erityisen huolissaan sivuvaikutuksista, vaikka Aleksei ehti jo saada Modernan rokotetta. Heistä on hyvä, että mahdollisia riskejä pyritään karsimaan.

Nikolai ja Aleksei Nurmela pitävät rokotteita tärkeinä, jotta pandemiasta päästään eroon. He eivät ole erityisen huolissaan sivuvaikutuksista, vaikka Aleksei ehti jo saada Modernan rokotetta. Heistä on hyvä, että mahdollisia riskejä pyritään karsimaan.

Toisen Modernan rokoteannoksen jälkeen todettuja sydänlihastulehduksia on Suomessa alle 30-vuotiailla miehillä alle viisi kappaletta. Riski on liittynyt erityisesti toiseen rokotenannokseen.

Suomi on päättänyt keskeyttää toistaiseksi Moderna-rokotteen antamisen alle 30-vuotiaille miehille ja pojille.

Syynä ovat sydänlihastulehdukset, joita rokote on aiheuttanut. Tapauksia on hyvin vähän, mutta varovaisuusperiaatteen mukaisesti Modernan rokotetetta ei enää suositella nuorille miehille, koska käytettävissä on vaihtoehtoinen Pfizerin rokote, jonka riskit ovat vielä pienempiä.

Modernan rokotteita on annettu miljoona joka puolella Suomea, Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Täytyykö alle 30-vuotiaiden Modernan rokotteen saaneiden miesten tai poikien olla huolissaan, erikoistutkija Petteri Hovi Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksesta?

Rokotteen aiheuttama sydänlihastulehdus on hyvin harvinainen.

Moderna-rokotteen jälkeen ilmaantuneista sydänlihastulehduksista suurin osa on ilmaantunut viikon kuluessa rokotteen saamisesta. Etenkään silloin, jos Moderna-rokotteen saamisesta on jo kulunut pitkä aika, ei tarvitse olla huolissaan.

Riski saada sydänlihastulehdus rokotteesta on niin pieni, että se ei olisi ollut ehdoton este jatkaa rokotteen antamista. Mutta koska nyt halutaan olla varovaisia, niin pienenkin riskin takia haluamme käyttää toista rokotetta, koska sellainen on käytössä.

Lukiolainen Niko Ristinen ei ole huolissaan koronarokotteiden sivuoireista. Maskit ovat hänestä hieman inhottavia, mutta nekään eivät loppujen lopuksi paljoa haittaa. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Milloin pitää hakeutua hoitoon?

Suurin osa sydänlihastulehduksista on tullut rokotetuille ensimmäisen viikon aikana rokotteen ottamisesta. Tulehduksia on tullut myös ensimmäisen kuukauden aikana ja sen jälkeenkin, mutta selvästi vähemmän.

Jos rokotettu on melko oireeton, niin mitään erityistoimia ei tarvita.

Jos rokotteen on saanut ja ilmaantuu rintakipuja ja sydämen tykytystuntemusta varsinkin rasituksessa, niin silloin rasitus pitää keskeyttää ja hakeutua lääkäriin tutkimuksiin.

Tulehdus menee yleensä ohitse, mutta suurin vaara on rytmihäiriö, jonka vaaran takia aika usein sydänlihaspotilas otetaan sairaalaseurantaan vähäksi aikaa.

Kuinka paljon sydänlihastulehduksia Modernasta on aiheutunut?

Toisen Modernan rokoteannoksen jälkeen todettuja sydänlihastulehduksia on Suomessa alle 30-vuotiailla miehillä alle viisi kappaletta. Sydänlihastulehdus harvinaistuu voimakkaasti, kun ikä laskee.

Ulkomailla luku on suhteessa sama, mutta määrä huomattavasti isompi.

Alle kolmekymppisillä naisilla sydänlihastulehduksia on erittäin vähän.

Pfizerin rokotteen kakkosannosta on annettu alle 40-vuotiaille miehille 380 000 kappaletta ja heistä kuusi on saanut kuukauden sisällä sydänlihastulehduksen. Se on suhteessa selvästi pienempi määrä kuin Modernan kakkosannoksen jälkeen.

Modernan kakkosannos on annettu noin 49 000:lle alle 40-vuotiaalle miehelle ja heistä siis alle viisi on saanut sydänlihastulehduksen.

THL:n selvityksessä sydänlihastulehduksen ilmaantuvuutta seurataan neljä viikkoa rokotuksen jälkeen ja kaikki rokotteen saaneet eivät ole vielä päässet seuranta-aikaa loppuun.

Lukiossa opiskeleva Tuisku Vainikka on kuullut ja lukenut netistä koronarokotusten sivuvaikutuksista, minkä vuoksi ne huolestuttavat häntä hieman. Hän on sitä mieltä, että mitä enemmän rokotevaihtoehtoja, sen parempi. Kuva: Paula Tiainen / Yle

Astra Zeneca-rokotteen hyllyttämiseen johtaneet veritulppatapaukset olivat uusi ja pelottava asia.

Pidän tärkeämpänä olla aiheuttamatta harvinaisia verisuonitukoksiin liittyviä matalan verihiutaletason tilanteita kuin nyt käytössä olevien rokotteiden aieuttamia sydänlihastulehduksia, koska sydänlihastulehdukset ovat olleet valtaosaltaan lieviä ja parantuneet nopeasti.

Kuinka paljon Modernan rokotteesta aiheutuneita sydänlihastulehdustapauksia on ollut HUSin hoidossa, Meilahden sairaalan kardiologian linjajohtaja Jyri Lommi?

Sairaalahoitoon on päätynyt yksittäisiä tapauksia, joilla on rokotuksen jälkeisinä viikkoina ilmennyt sydänlihastulehdus tai sydänpussin tulehdukseen liittyviä oireita.

Potilaat ovat tyypillisesti olleet 20–30-vuotiaita miehiä, jotka ovat saaneet RNA-muotoisen koronarokotteen eli joko Pfizer Biontechin tai Modernan rokotteen.

Useimmat on rokotettu Modernan valmisteella. Tapaukset eivät ole olleet vakavia, eivätkä maailmallakaan nämä yleensä ole vakavia.

Pääoire on rintakipu. Sairastuneilla voi olla myös väsymystä, joissaintapauksissa lämpöä tai flunssan kaltaisia oireita.

Yleensä sairaalahoidon tarve on lyhyt, joitakin päiviä korkeintaan, mutta toipuminen on yksilöllistä.

Myös muut virusinfektiot, autoimmuunireaktio tai jopa jotkin lääkkeet voivat aiheuttaa sydänlihastulehduksen. Lieviä virusinfektion aikaisia sydänlihastulehduksia voi olla paljonkin, mutta niistä ei aiheudu sellaisia oireita, että välttämättä edes hakeuduttaisiin hoitoon.

Jenny Andersson (vasemmalla) ja Katelyn Karlsson pitävät rokotteita luotettavina. Heistä on hyvä, että niitä on tutkittu paljon. Kuva: Paula Tiainen / Yle

