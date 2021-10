Asiantuntijat: Kiinalla ei ennen pitkää ole muuta vaihtoehtoa kuin hyökätä Taiwanille, lentohäiriköinnillä on kuitenkin toinen tarkoitus

Kiinan painostus Taiwania kohtaan on kiihtynyt viime viikkoina. Kiinan ilmavoimat on lähettänyt useina päivinä kymmenittäin sotilaskoneita lähelle Taiwanin ilmatilaa.

Laadimme seitsemän kysymystä ja vastausta Kiinan ja Taiwanin tulehtuneiden suhteiden taustasta ja nykytilasta.

1. Miksi Taiwanilla pelätään Kiinan hyökkäystä?

Kiinan asevoimat eivät salaa sitä, että ne valmistautuvat hyökkäämään Taiwanille.

Kiinan kansantasavalta, eli manner-Kiina, on koko kommunistihallinnon ajan pitänyt selvänä, että Taiwan on Kiinan kapinallinen maakunta, joka pitää liittää uudelleen Kiinan yhteyteen.

Kiina on viime vuosina tehnyt satoja häirintälentoja Taiwanin julistamalle ilmapuolustuksen tunnistusvyöhykelle, samoin kuin Taiwaninsalmen keskikohdan yli.

Pelkästään lokakuun ensimmäisen viikon aikana noin 150 Kiinan ilmavoimien hävittäjä- ja pommikonetta on käynyt kääntymässä ilmatilassa, jota Taiwan pitää omanaan. Joka kerran Taiwanin ilmavoimat joutuu lähettämään koneitaan tunnistamaan tunkeutujat ja valmistautumaan mahdolliseen sotilaalliseen iskuun.

Taiwanin ilmapuolustuksen tunnistusvyöhyke, Air defence identification zone (ADIZ). Vyöhyke ulottuu manner-Kiinan alueelle. Taiwan vaatii, että vyöhykkeelle tulevat lentokoneet tunnistautuvat. Kiina ei tätä noudata. Maiden ilmatilojen käytännöllinen raja on Taiwaninsalmen keskellä, jonka yli Kiinan ilmavoimien koneet ovat viime aikoina lentäneet Kuva: globalsecurity.com

Kiinan ja Taiwanin välit ovat nyt huonoimmillaan 40 vuoteen, arvioi (siirryt toiseen palveluun)Taiwanin puolustusministeri Chiu Kuo-cheng.

Kiina on myös kasvattanut sotilasvoimaansa siten, että pääpaino on kalustossa, jota voitaisiin hyödyntää Taiwanille tehtävässä maihinnousussa, kertoo Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Matti Puranen keväällä Sotilasaikakauslehteen kirjoittamassaan artikkelissa.

Lisäksi Kiina kasvattaa päättäväisesti määräysvaltaansa Etelä-Kiinan merellä, missä se vastalauseista piittaamatta rakentaa tukikohtia hallinnassaan oleville atolleille ja luodoille.

2. Miksi Taiwan on Kiinan kommunistiselle puolueelle “elämän ja kuoleman kysymys”?

Puolueen mielestä Kiinan on oltava kokonainen, jotta puolueella on oikeus hallita sitä.

Taiwan on kommunistiselle puolueelle äärimmäisen tärkeä. Kun puolue hakee oikeutusta olemassaololleen, se nojaa ikivanhaan kiinalaiseen traditioon. Sen mukaan hallitsijan katsotaan olevan aidosti vallassa vasta, kun hän kykenee ylläpitämään Kiinan valtiollista yhtenäisyyttä.

– Tästä syystä Taiwan on kivi Kiinan kommunistisen puolueen kengässä. Kommunistinen puolue on sitonut oman legitimiteettinsä Taiwanin kysymyksen ratkaisuun, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija ja Kiina-asiantuntija Jyrki Kallio.

Kun kommunistit pääsivät Kiinassa valtaan vuonna 1949, päättyi Kiinassa niin sanottu nöyryytyksen vuosisata, jolloin siirtomaavallat paloittelivat ja hyödynsivät Kiinaa mielensä mukaan, Kallio kertoo.

Hongkong ja Macao on palautettu 1990-luvulla Kiinan yhteyteen, mutta Taiwan muistuttaa edelleen kiinalaisia nöyryytyksen vuosisadasta, Kallio jatkaa.

Presidentti Xi Jinpingin johdolla Kiinaan on luotu ajatusmalli, joka kulkee nimellä “Kiinan unelma”. Se merkitsee, että kun Kiinan kansantasavalta juhlii 100-vuotisjuhlaansa vuonna 2049, Kiina olisi jälleen kokonainen, Taiwan olisi osa Kiinaa ja maa olisi turvassa kaikelta ulkomaiselta painostukselta.

Kiinan kommunistinen puolue on siis sitoutunut siihen, että Taiwan liitetään tavalla tai toisella manner-Kiinaan vuoteen 2049 mennessä.

Kiina haluaa toteuttaa Taiwanin liittämisen rauhanomaisesti. Silti Kiina on ilmoittanut pidättävänsä itsellään oikeuden käyttää kaikkia keinoja - myös sotilaallisia - jos Taiwan alkaa aktiivisesti pyrkiä kohti itsenäisyyttä.

3. Onko hyökkäys tulossa?

Ei, ainakaan vielä. Kiinan sotilaslentojen päätarkoitus on vahvistaa kuvaa Kiinan kommunistisen puolueen voimasta.

Ylen haastattelemat asiantuntijat eivät usko, että Kiina olisi uhittelustaan huolimatta aloittamassa välitöntä hyökkäystä Taiwanille. Jyrki Kallion mukaan viesti on suunnattu pääosin kotiyleisölle.

– Kiinan kommunistinen puolue täyttää tänä vuonna sata vuotta, ja nyt jos koskaan sen on kyettävä osoittamaan, että se on vahva.

Lisäksi ensi vuonna on kommunistisen puolueen puoluekokous, jossa presidentti Xin asemaa arvioidaan.

Presidentti Xi Jinping puhuu kansankongressissa maaliskuussa 2019 Kuva: Wu Hing / EPA

Kiinan johto on sitoutunut siihen, että Taiwan otetaan vuoteen 2049 mennessä hyvällä tai pahalla. Asiantuntijat uskovat, että lentotoiminta on tässä vaiheessa kuitenkin vain kommunistisen puolueen voimannäyttöä.

Lentokoneiden tunkeutuminen Taiwanin lähistölle voi heikentää Taiwanin ilmavoimia, koska se sitoo paljon resursseja, toteaa Matti Puranen artikkelissaan.

Tunkeutumiset myös pitävät taiwanilaisia "varpaillaan" ja muistuttavat, että ratkaisun on ennen pitkää tultava ja sen olisi paras olla rauhanomainen, koska Kiina on Taiwaniin verrattuna sotilaallisesti ylivoimainen.

Puranen huomauttaa, että vuonna 1996, jolloin Taiwanissa järjestettiin demokraattiset presidentinvaalit, Kiinan painostus oli paljon kovempaa. Tuolloin Kiina ampui ohjuksia Taiwaninsalmeen ja kokosi joukkoja Taiwanin-vastaiselle rannalleen.

4. Mikä estää Kiinaa yrittämästä Taiwanin valtaamista?

Riski suursodasta ja taloudellisista menetyksistä on liian suuri.

Taiwanin valtaaminen edellyttäisi Kiinalta maihinnousun tekemistä saarelle. Seurauksena olisi täysimittainen sota, joka vaatisi todennäköisesti valtavasti uhreja.

Taiwanin kansan suuri enemmistö ei halua liittyä kommunisti-Kiinaan.

Tutkijoiden mielestä on kaksi suurta tekijää, jotka nostavat kynnyksen sotaan ryhtymiseen erittäin korkeaksi: Kiinan talouskasvu ja ulkovaltojen mahdolliset reaktiot.

Jyrki Kallion mukaan Kiinan johdolle talouden kehittäminen on nyt tärkein päämäärä. Talous kärsisi väistämättä suuria menetyksiä. Kiina joutuisi merkittävien pakotteiden alaiseksi.

Ulkovallat, kuten Yhdysvallat ja Japani saattaisivat puuttua tapahtumiin myös sotilaallisesti. Suurvaltojen välisellä sodalla olisi valtavat ja arvaamattomat seuraamukset.

Matti Puranen arvelee, ettei Yhdysvallat todennäköisesti ehtisi estää Taiwanin valtausta, jos se tapahtuisi äkkiarvaamatta. Kiina joutuisi joka tapauksessa ankarien taloudellisten vastatoimien kohteeksi.

Kiina on esimerkiksi riippuvainen merikuljetuksista. Ulkovallat voisivat pakotteena esimerkiksi sulkea Kiinan öljykuljetukset, Puranen pohtii.

Asiantuntijoiden kanta on, ettei Kiinalla juuri ole enää rauhanomaisia vaihtoehtoja Taiwanin haltuunottamiseen, mutta toiminnan aika ei ole vielä.

5. Miten Kiina on varautunut Taiwanin valtaamiseen?

Kiinan asevoimien kehityksen pääpaino niin laivaston kuin ilmavoimienkin osalta on ollut valmistautumisessa iskuun Taiwanille.

Sotilasasiantuntijat ovat viime vuosina panneet merkille, että Kiina on siirtänyt asevoimiensa kehityksen painopistettä maavoimista ilmavoimiin ja laivastoon.

Kiinan laivastolla on jo määrällisesti enemmän aluksia kuin Yhdysvalloilla. Kiina on rakentanut kaksi lentotukialusta ja suuren määrän kookkaita maihinnousualuksia. Maa kehittää myös merijalkaväkeään.

Kiinalainen Yuzhao-luokan maihinnousujen tulialus Kunlun Shan laivastovierailulla Sydneyssä Australiassa. Kuva: Bianca de Marchi / EPA

Ilmavoimat ovat hankkineet raskaita kuljetuskoneita, joilla voitaisiin siirtää nopeasti suuri määrä maahanlaskujoukkoja Taiwanille.

Lisäksi Kiina on kehittänyt monipuolisen ohjusaseistuksen, jonka tehtävänä voisi sotatilanteessa olla paitsi Taiwanin puolustuskohteiden myös Yhdysvaltain Guamin saarella olevan tukikohdan tuhoaminen.

Olennainen lisä Kiinan ohjusaseistukseen ovat ballistiset meritorjuntaohjukset, joilla voitaisiin estää Yhdysvaltoja tuomasta Taiwaniin omia aluksiaan.

6. Miten Taiwan suunnittelee puolustautuvansa?

Hyökkäys täytyy tehdä hyökkääjälle mahdollisimman kalliiksi. Kiina kohtaisi Taiwanilla “piikkisian”.

Taiwanilla on nykyaikaiset asevoimat. Se on hankkinut aseistusta erityisesti Yhdysvalloista ja Ranskasta. Taiwanilla on myös omaa puolustusteollisuutta. Asevoimien suorituskyky on toki selvästi pienempi kuin Kiinan.

Mekaanikot huoltavat taiwanilaisia IDF-hävittäjiä Tainanissa. Kuva: Ritchie B. Tongo / EPA

Taiwanissa on hiljattain siirrytty yleisestä asevelvollisuudesta ammattiarmeijaan, jonka kokonaismäärän tulisi olla lähes 200 000 sotilasta. Asevoimat kärsii kuitenkin rekrytointivajeesta, kertoo Matti Puranen artikkelissaan.

Taiwan aikoo puolustuspolitiikassaan tehdä suuren muutoksen, jossa raskaisiin aseisiin, kuten hävittäjäkoneisiin ja taistelupanssarivaunuihin pohjaavasta puolustuksesta siirrytään "piikkisikapuolustukseen".

Tämä tarkoittaa paikallispuolustusta ja "suurta määrää pieniä asioita". Taiwan on ottamassa käyttöön esimerkiksi lyhyen kantaman täsmäaseita, miehittämättömiä ilma- ja merialuksia sekä pieniä ohjusveneitä. Muutos on kuitenkin vielä pahasti kesken.

Kuten Suomenkin puolustusvoimat, Taiwan haluaa nostaa mahdollisen maahantunkeutumisen hinnan hyökkääjälle mahdollisimman kalliksi.

Rannikolle aiotaan rakentaa esimerkiksi tuulivoimaloita ja meriviljelyksiä, jotka haittaisivat maihinnousua. Nämä hankkeet ovat kuitenkin edenneet hitaasti, Puranen kertoo.

Poliittisella tasolla Taiwan haluaa tehdä mahdollisimman selväksi, että Yhdysvallat puuttuisi Kiinan mahdolliseen hyökkäykseen. Tästä ei kuitenkaan ole lopullista varmuutta.

7. Miten konflikti voisi edetä?

Asiantuntija uskoo Kiinan toivovan, että jo kauppasaarto lopettaisi Taiwanin vastarinnan.

Puranen hahmottelee artikkelissaan malleja siitä, miten Kiina voisi ottaa Taiwanin haltuunsa.

Kiina voisi Purasen mukaan aloittaa toimet kauppasaarrolla. Se olisi tehokas keino, koska Taiwan on saari ja siksi riippuvainen merikuljetuksista.

Saartoon Kiina voisi käyttää kalastusaluksiksi naamioituneita merivoimien aluksia. Näin se on toiminut aiemminkin Etelä-Kiinan merellä.

Jos saarto ei purisi, voisi Kiina koventaa painostustaan tekemällä ohjusiskuja Taiwanille.

Ennen varsinaista maihinnousua Kiina todennäköisesti ottaisi haltuunsa Taiwanille kuuluvia pikkusaaria, jotka sijaitsevat aivan manner-Kiinan rannikolla.

Jos Kiina toteuttaisi maihinnousun, olisi Yhdysvaltain suhtautuminen siihen ratkaisevan tärkeää. Yhdysvallat voisi ajatella, ettei Taiwan ole niin merkittävä liittolainen, että sen takia uhrattaisiin koko maailmanrauha.

Toisaalta, jos Yhdysvallat sallisi Taiwanin valtaamisen, menettäisi Yhdysvallat uskottavuutensa kaikkien liittolaistensa silmissä, Puranen toteaa.

Suurvaltakamppailu Kiinan kanssa kiristyi jälleen – USA solmi sotilaallisen yhteistyösopimuksen Australian ja Britannian kanssa

Lue lisää:

Guardian: Why is China increasing its military pressure on Taiwan? (siirryt toiseen palveluun)