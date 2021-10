Lääkärihelikopterille etsitään uutta paikkaa Utista – ministeriö pelkää, että laskuvarjohyppääjät aiheuttavat viiveitä helikopterin toimintaan

Utin vilkas laskuvarjohyppytoiminta mutkistaa lääkärihelikopterin tukikohdan sijoittamista. Hyppääjiä ei saisi olla ilmassa samaan aikaan, kun lääkärihelikopteri on lähdössä ilmaan.

Kaakkois-Suomen lääkärihelikopterin uudelle tukikohdalle tutkitaan vaihtoehtoisia tontteja Kouvolan Utissa.

Tukikohdalle on tähän asti kaavailtu paikkaa keskeltä laskuvarjohyppääjien laskeutumisaluetta. Lääkärihelikopterin lentotoiminnasta vastaava Finnhems selvittää, onko lentokentän alueella muuta mahdollista paikkaa tukikohdalle.

Se on todennut sosiaali- ja terveysministeriölle antamissaan lausunnoissa, että alueella on kesäkuukausina hyvin vilkasta laskuvarjohyppytoimintaa, jonka yhteensovittaminen lääkärihelikopterin kanssa ei ole täysin ongelmatonta.

– Turvallisuussyistä lääkärihelikopteri ei voi olla ilmassa yhtä aikaa laskuvarjohyppääjän kanssa, sanoo Finnhemsin toimitusjohtaja Jari Huhtinen.

Myös erityisasiantuntija Lasse Ilkka sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo, että periaate on yksinkertainen: helikopterin lentoalueella ei voi olla samaan aikaan ilmassa laskuvarjohyppääjiä.

– Nyt on selvittelyssä, miten asia voidaan ratkaista. Laskuvarjohyppytoimintaa on muuallakin, mutta Utissa toiminta on kesäaikaan erittäin vilkasta, Lasse Ilkka sanoo.

Laskuvarjohyppytoiminta on poikkeuksellisen vilkasta

Utissa tehdään noin 10 000–14 000 laskuvarjohyppyä vuodessa. Toiminta painottuu kesäkuukausiin.

Vilkkaimpaan aikaan laskuvarjohyppytoiminta on lähes keskeytyksetöntä, jolloin hyppykone on jatkuvassa nousu- ja laskukierrossa. Hyppykoneen ilmassaolo ei estä lääkärihelikopterin lähtemistä ilmaan. Hyppääjiä ei kuitenkaan saa pudottaa samaan aikaan, kun lääkärihelikopteri on lähdössä ilmaan.

Lääkärihelikopterin toiminta on yhteensovitettavissa muun ilmailun kanssa radioliikenteellä, aktiivisella lennonjohdolla ja turvaetäisyyksillä.

Esimerkiksi Turussa lääkärihelikopteri toimii samalla kentällä laskuvarjohyppääjien kanssa, mutta välissä on kilometrin turvaetäisyys ja kentällä on aktiivinen lennonjohto. Utissa on lennonjohto vain arkisin päiväaikaan.

– Utissa lennonjohto toimii vain silloin, kun Puolustusvoimilla on toimintaa. Viestintä on mahdollisuus toteuttaa myös keskinäisellä radioliikenteellä, mutta aktiivinen lennonjohto on luotettavampi, sanoo Finnhemsin toimitusjohtaja Jari Huhtinen.

Lääkärihelikopterin sijoittaminen Kouvolan Uttiin vaatii vielä selvityksiä. Arkistokuva. Kuva: Annica Lindström

Harrastehyppyajat ovat tiedossa. Toiminta on rajoittunut kesäaikaan kello 11–17 väliseen aikaan.

– Laskuvarjohyppyharrastustoiminnan yhteensovittaminen lääkärihelikopterin kanssa tuottaa vaikeuksia ja voi aiheuttaa lähtöviiveitä. Samaa selvitystä on tehty aikaisemminkin, mutta asia on tarkentunut tämän vuoden selvitysten aikana, sanoo erityisasiantuntija Lasse Ilkka sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lääkärihelikopterin tulisi nousta ilmaan viidessä minuutissa hälytyksen saamisesta.

– Utin kentältä tutkitaan vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja ja selvitetään, ovatko olosuhteet hyväksyttävät, jotta lääkärihelikopteri voi toimia tavoitteiden mukaisesti, sanoo Finnhemsin toimitusjohtaja Jari Huhtinen.

Pelkoa vääristä johtopäätöksistä

Sosiaali- ja terveysministeriö esitteli Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Kymsotelle selvitysarviointeja ja pyysi niistä kommentteja viime viikolla noin vuorokauden varoitusajoilla. Kymsotelle tulleesta pyynnöstä kertoi ensinKouvolan Sanomat.

Ensihoidon ylilääkäri Petteri Loikas huolestui pikaisista selvityspyynnöistä. Hän pelkää, että ministeriössä on tehty vääriä päätelmiä.

– STM:n arvioinneissa on nojattu tietoon, että laskuvarjohyppääjät aiheuttaisivat lääkärihelikopterille jatkuvan lähtöviiveen. Erikoista, että tämä olisi meillä ongelma, koska helikopterin lähtöviive ja hyppääjän hyppyaika on lähes sama viisi minuuttia, jolloin lisäviivettä ei juurikaan pääse syntymään, ylilääkäri Petri Loikas sanoo.

Petri Loikkaan mielestä ongelma on kärjistynyt todellista suuremmaksi ja pahin skenaario on tulkittu jatkuvaksi tilaksi. Hänen mukaansa lääkärihelikopterilla on noin neljä lähtöä vuorokaudessa. Loikas pitää harvinaisena tilannetta, että helikopterin tulisi päästä ilmaan juuri samaan aikaan kun ilmassa on laskuvarjohyppääjä.

Lääkintähelikopterin tulisi nousta ilmaan viidessä minuutissa hälytyksen saamisesta. Arkistokuva Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Kotkalainen kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) uskoo, että lääkärihelikopterille löytyy sopiva paikka Utista.

– Meillä on olemassa vaihtoehtoja sekä Utin lentokentällä että muita ratkaisuja, joilla tämä varmaan saadaan järjestettyä. En usko, että harrastehyppääminen torppaa helikopterin sinne tulemista.

Paatero lähetti viime viikolla tiedotteen, jossa hän vaati, että Kaakkois-Suomen lääkärihelikopterin sijoituspaikan osalta pysytään tehdyssä päätöksessä.

Lääkärihelikopterille ei etsitä paikkaa muualta. STM:n mukaan valmistelun pohjana on hallituksen reformiministerien ryhmän joulukuussa 2018 tekemä ja edelleen voimassa oleva päätös lääkintähelikopterin sijoittamisesta Kouvolaan.

– Jos siihen tulee tarve tehdä muutoksia, ei ole olemassa päätöstä siitä, miten silloin edetään. En halua lähteä spekuloimaan jatkosta, koska meillä on vielä asioiden käsittely kesken, totesi erityisasiantuntija Lasse Ilkka sosiaali- ja terveysministeriöstä Ylelle syyskuussa.

Sosiaali- ja terveysministeriön odotetaan tekevän päätöksensä lähiviikkoina.

