Mika Lintilä Ylen Ykkösaamuun – mitä haluat kysyä elinkeinoministeriltä?

Hallitus on sopinut kaikessa hiljaisuudessa kannan, että ydinvoima yritetään saada EU:n kestävien energiamuotojen luokitteluun. Miksi asiaa piti hoitaa salassa?

Sähkön hinta kiinnostaa paitsi kotitalouksia myös teollisuutta ja elinkeinoelämää. Eurooppalaisessa vertailussa suomalainen sähkön hinta on alle keskiarvon, mutta hinta on ollut viime aikoina nousussa. Mitä on odotettavissa?

Tarvitaanko Suomeen vetytehdas. Olisiko Raahen SSAB:n tehdas sopiva vedyn tuotantoon?

Paperiliitto ja Stora Enso sopivat keskiviikkona työehdoista. Kyse on ensimmäisestä yrityskohtaisesta työsopimuksesta metsäteollisuudessa. Millainen uutinen tämä on?

TV1:n Ykkösaamun vieraana lauantaina 9.10. klo 10.05 alkaen on elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.). Seija Vaaherkumpu haastattelee.

