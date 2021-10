Tällainen on uusi järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi epäilty Mantaqa: rahanpesua, huumekauppaa, viranomaisten röyhkeää uhkailua

Suomessa vaikuttaa uusi järjestäytynyt rikollisryhmä Mantaqa, epäilee Keskusrikospoliisi. Ryhmää epäillään kahdesta massiivisesta huumausainerikoskokonaisuudesta, joista toinen on käsittelyssä Helsingin käräjäoikeudessa ja toisen esitutkinta saatiin juuri valmiiksi.

KRP:n mukaan Mantaqa on kansainvälistä huumausainekauppaa pyörittävä järjestäytynyt rikollisryhmä. Mantaqan toimintatavat muistuttavat niin sanottuja perinteisiä järjestäytyneen rikollisuuden ryhmiä.

– Sillä on tietty toimintamalli, toimitilat, nimi ja rikoksia organisoivat johtohahmot, jotka pyrkivät häivyttämään rikosvastuun ja saamaan voitot itselleen, kertoo Mantaqaan liittyvien tapausten tutkinnanjohtajana toiminut rikoskomisario Kimmo Sainio KRP:stä.

Epäillyt itse kiistävät kuuluvansa järjestäytyneeseen rikollisryhmään. Heidän mukaansa kysymys on kaveriporukasta.

Mantaqa ei ole vielä virallisesti järjestäytyneen rikollisuuden ryhmä, vaikka KRP sitä sellaisena pitääkin. Oikeuslaitos ei ole käyttänyt Mantaqaan kuulumista tuomion koventamisperusteena.

– Nyt ovat vasta ensimmäiset tapaukset oikeudessa. Vielä ei ole ollut tarpeeksi tietoa Mantaqan johtosuhteista virallista määrittelyä varten, Sainio sanoo.

Mantaqa tarkoittaa reviiriä

Poliisin tiedustelutietojen mukaan Mantaqaan liittyvät henkilöt ovat aiemmin käyttäneet ryhmästä nimiä Mandem ja Soldiers of last generation.

Ryhmän nykyinen nimi Mantaqa tarkoittaa reviiriä. Jengin tiloissa Espoossa oli seinällä suuri Mantaqa-juliste. Lisäksi nimi on esiintynyt joidenkin ryhmän jäsenten t-paidoissa ja tatuoinneissa. Perinteisten liivijengien näkyviä tunnuksia, kuten jengin nimellä varustettuja liivejä Mantaqalla ei kuitenkaan ole.

KRP:n esitutkinnan perusteella Mantaqassa on neljästä viiteen johtohahmoa, jotka ovat olleet johtavassa asemassa rikollisessa toiminnassa. Heidän ympärillään on ollut kaveripiiriä ja tuttavia. Sainion mukaan ryhmän tarkkaa jäsenmäärää on vaikeaa sanoa.

Suurin osa Mantaqassa mukana olevista asuu Espoon Leppävaaran alueella. Ryhmän päätekijöiksi epäillään kolmea veljestä. Miehet ovat asuneet pitkään Suomessa ja heillä on Suomen kansalaisuus. He ovat syntyneet Lähi-idässä.

– Ryhmää yhdistävät asuinpaikka, kieli ja kulttuuri, Sainio toteaa.

Sainion mukaan Mantaqa ei kytkeydy vain yhden perheen ympärille, vaikka johtoasemissa epäilläänkin olevan saman perheen jäseniä.

Epäiltyjen joukossa on myös Suomessa syntyneitä. Pääsääntöisesti Mantaqan jäseniksi epäillyt ovat syntyneet 90-luvusta eteenpäin eli he ovat noin parikymppisiä.

Uhkailevat poliiseja ja mahdollisesti pesevät rahaa

Sainion mukaan ryhmän jäsenten toiminta on ollut poikkeuksellisen röyhkeää poliisia ja muita viranomaisia kohtaan.

Poliisin takavarikoitua yhden epäillyn kotoa 75 000 euroa käteistä, rahoja yritettiin saada takaisin uhkailemalla poliisia. Poliisille soiteltiin useita kertoja, ja häntä vaadittiin palauttamaan rahat tai kävisi huonosti.

– Tietyillä henkilöillä on ollut sellainen tyyli, että he pyrkivät saamaan viranomaisen luopumaan toimistaan painostamalla henkisesti ja fyysisesti, Sainio sanoo.

Poliisi epäilee, että Mantaqan rikoksilla saadut voitot on pyritty häivyttämään rahanpesulla laillisen liiketoiminnan avulla. Pääepäillyt pyörittävät monenlaista yritystoimintaa pääkaupunkiseudulla, kuten kahta autokorjaamoa ja parturiliikettä.

Suomessa 10 katujengiä

Mantaqa on mahdollisesti kehittynyt Espoon Leppävaarassa muodostuneesta kaupunginosajengistä.

Poliisiylijohtaja on aiemmin MTV:n jutussa kertonut, (siirryt toiseen palveluun) että Suomessa on noin 10 katujengiä. Ne ovat pääosin pääkaupunkiseudulla liikkuvia nuorisoporukoita.

Osa katujengien nuorista on syyllistynyt vakaviin väkivaltarikoksiin. Mantaqaan liittyvillä henkilöillä voi olla yhteyksiä katujengeihin. Sainio kuitenkin alleviivaa, että nykyistä Mantaqaa ei pidä sekoittaa nuorisojengeihin.

– Mantaqassa on kysymys järjestäytyneestä kansainvälisestä huumausainerikollisuudesta. Nuorisojengit ja nuorten oireilu ovat eri asia, Sainio selventää.

Mantaqaan liittyvistä epäillyistä kolme on tällä hetkellä tutkintavankeudessa.

– Toivottavasti saimme oikeat henkilöt rikosvastuuseen ja ryhmän toiminta tyrehtyy, toteaa Sainio.

