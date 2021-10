Valtioneuvosto veivasi taas ravintolarajoituksia uusiksi – Mara: yrittäjät maksavat rokottamattomuuden hinnan

Valtioneuvosto voi asetuksella rajoittaa muun muassa anniskeluaikoja. Rajoituksista on määrä luopua, kun riittävän suuri osa väestöstä on saanut kaksi annosta koronarokotetta. Kuvituskuva.

Matkailu- ja ravintola-ala arvostelee voimakkaasti ravintolarajoitusten kiristämistä sekä ylläpitämistä.

Valtioneuvosto muutti viikko sitten ravintoloiden koronarajoituksia niin, että kiihtymisvaiheen alueilla aukiolot, anniskelu ja asiakasmäärät vapautuivat. Päijät-Häme oli vielä viime viikolla kiihtymisvaiheessa, mutta nyt se on jo taas viranomaisten luokituksessa leviämisvaiheen alue.

Huomisesta perjantaista alkaen alueen ravintoloiden on jälleen suljettava ovensa ja lopetettava anniskelunsa aikaisemmin sekä rajoitettava asiakasmääriä. Esimerkiksi Helsinki, Espoo ja Vantaa luokitellaan torstain asetusmuutoksen mukaan edelleen leviämisvaiheeseen.

Alan etujärjestö, Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry Mara katsoo, että viranomaiset kohtelevat edelleen ravintolayrittäjiä koronan hillitsemisen nimissä eriarvoisesti suhteessa monien muiden alojen toimijoihin. Maran toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan ei ole hybridistrategian hengen mukaista, että ravintolarajoituksia kiristetään, kun samalla muuta yhteiskuntaa avataan.

Mara katsoo, että ravintolarajoitusten kiristämistä Päijät-Hämeessä ja niiden säilyttämistä pääkaupunkiseudulla ei voi perustella koronaluvuilla

– Tänään THL ilmoitti koronainfossaan, että Helsingissä tapahtuneista tartunnoista vain 1,8 prosenttia on varmasti ravintoloista. Jos otetaan huomioon epäillyt tartunnat, luku on vain 5,4 prosenttia. Näkemyksemme mukaan näin pienet tartuntaprosentit eivät missään tapauksessa oikeuta leviämisvaiheen rajoituksiin tällä hetkellä pääkaupunkiseudun kunnissa, toteaa toimitusjohtaja Lappi.

Mara kantelee jälleen oikeuskanslerille

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä kertoi viime maanantaina, että sairaalahoidon tarve lähentelee alueella epidemia-ajan huippuja, ja että koronatilanne on heikentynyt merkittävästi. Yhtymässä katsotaan, että merkittävään määrään tartunnoista liittyvät käynnit ravintoloissa.

Kuten koko maassa, rokotustahti on hidastunut alueella. Valtioneuvoston mukaan ravintoloiden aukioloa ja asiakaspaikkamääriä rajoitetaan yhä, mutta rajoituksista on tarkoitus luopua, kun rokotekattavuus on riittävä. Ravintola-alan näkökulmasta yrittäjät joutuvat nyt epäsuorasti kantamaan vastuun sairaaloiden kantokyvystä ja rokottamattomien toiminnasta.

– Rokotusjärjestelmä on hidas eikä osa ihmisistä ota rokotetta, vaikkei lääketieteellistä syytä ole. On täysin kohtuutonta, että hinnan tästä maksavat tällä hetkellä ravintola-alan yrittäjät, työntekijät ja heidän perheensä, sanoo Matkailu- ja Ravintolapalvelut ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi.

Mara tekee Päijät-Hämeen ravintolarajoitusten kiristämisestä ja pääkaupunkiseudun rajoitusten säilyttämisestä kantelun oikeuskanslerille. Etujärjestö on tehnyt vastaavia kanteluita aiemminkin muun muassa Satakunnassa.

