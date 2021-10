Sortumavaarassa olleen rivitalon asukkaat pääsivät takaisin koteihinsa Tampereella – harvinaisesta liukusortumasta yli miljoonan euron lasku

Kaarilankulman rivitalo on saanut paljon julkisuutta, sillä helmikuussa 2020 sattunut liukupintasortuma on erittäin harvinainen. Asunto-osakeyhtiö Kaarilankulmaan kuuluu useita taloja, joista sortumisvaara kosketti konkreettisesti yhtä taloa ja sen neljää asuntoa. Kuva otettu helmikuussa 2020.

Maansortuman takia käyttökieltoon joutuneen rivitalon asukkaat ovat päässeet palaamaan koteihinsa Tampereen Kaarilassa.

Maisemointityöt ovat vielä kesken, mutta Asuntoyhtiö Kaarilankulman hallituksen puheenjohtaja Esa Kannisto ja taloyhtiön pitkäaikaisin asukas Leo Mensonen katselevat edessään aukeavaa ruskeaa pengertä tyytyväisenä.

– Massanvaihto on tehty alle, sen päälle rakennettu vastapenger ja lopuksi rakennettu vaahtolasitäytteestä uusi penger sortuneen tilalle, luettelee Kannisto tehtyjä korjaustoimia.

Asuntoyhtiö Kaarilankulman hallituksen puheenjohtaja Esa Kannisto (oikealla) ja taloyhtiön pitkäaikaisin asukas Leo Mensonen ovat tyytyväisiä sortuman korjaukseen. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Komeuden päälle on levitetty biohajoava kookosmatto, jonka alle on kylvetty erikoissiemenseos alueelle sopivista kasveista. Ensi kesänä pitäisi vihertää.

– Kyllä ollaan varsin tyytyväisiä urakan jälkeen, Kannisto sanoo.

– Tämä on ihan kuin uusi rivitaloyhtiö tässä, Mensonen täydentää.

Taloyhtiössä elää toivo vakuutuskorvausten saannista

Tuurnankadulla sijaitseva kaksikerroksinen rivitalo on rakennettu rinteen viereen lähelle Vaakkolampea. Viime vuoden helmikuussa tontti alkoi sortua aivan talon vierestä.

Erittäin poikkeuksellisen tapahtuman syytä ei tiedetä, mutta maan sortuessa satoi runsaasti vettä.

Esa Kannisto ja Leo Mensonen eivät asuneet evakuoidussa talossa, mutta ongelma on ollut koko taloyhtiön yhteinen. Taloyhtiössä on kaikkiaan 17 asuntoa, joista neljä evakuoitiin sortuman takia. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Kaupunki maksoi osan korjauksesta. Virkamiesten ripeys saa taloyhtiöltä kiitosta.

– Asiat ovat menneet nopeasti eteenpäin, Kannisto sanoo.

Vakuutusyhtiön kanssa onkin sitten ollut takkuisempaa. Taloyhtiön isännöitsijä Vesa Kujanpää Realia Isännöinti Oy:sta kertoo Ilta-Sanomissa (siirryt toiseen palveluun), että taloyhtiön maksettavaksi on tulossa reilun miljoonan euron lasku.

Yhtiössä on kaikkiaan neljä taloa. Osakkeita on 17. Keskustelut vakuutusyhtiön kanssa eivät ole edenneet.

Sortiman korjaaminen kesti useita kuukausia. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Kanniston mukaan taloyhtiöllä on ollut niin sanottu all risk -vakuutus, mikä on ollut vuosia voimassa. Nyt neuvotteluissa on mukana myös FINE, joka on finanssialan ongelmatilanteiden neuvoja ja riidanratkaisija. Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja uskoo, että vakuutusrahat vielä saadaan.

– Sillä tavalla ollaan positiivisella mielellä, että tässä ei kuitenkaan ole sellaista vahinkoa tapahtunut, mikä olisi vakuutusehdoissa poissuljettu, niin kyllä me olemme luottavaisia siihen, että tulemme korvauksen saamaan, Kannisto sanoo.

Leo Mensonen haluaa niin ikään olla positiivisella mielellä, vaikka mahdollisen laskun suuruus hirvittää.

– Vähintään sähköauton hinnan menetän, jos sopuun ei päästä. Olen yleensä optimisti asioissa, ja loppuun asti uskon, että jotain positiivista löytyy. Jokainen euro on eläkeläisellä kotiin päin.

– Kiitos taloyhtiön hallitukselle ja asiantuntijoille, että he ovat sinnikkäästi tämän asian kanssa toimineet.

