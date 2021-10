Tietoturvan "rokkitähti" Mikko Hyppönen neuvoo: Älä jaa kavereidesi tietoja hövelisti ja verkkopankkia kannattaa käyttää kännykällä

Kolmekymmentä vuotta tietoturva-alalla työskennellyt F-securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen sanoo, että internet on muuttanut yksityisyyttämme. Yksittäisten ihmisten on enää vaikea taistella tätä kehitystä vastaan.

Kun F-securen tutkimusjohtajan ja tietoturvan asiantuntijan Mikko Hyppösen kasvot näkyvät televisioruuduissa ja lehtikuvissa, yleensä jotain ikävää on tapahtunut.

– Joo, kyllä se niin tahtoo olla, että kun tuolla tietoturvakentällä jotain tapahtuu – jonnekin murtaudutaan tai jotain tietoja vuotaa – puhelin alkaa soida. Mielellänihän näitä tietysti myös kommentoin. Olen niin monta vuotta tätä tehnyt ja pikku hiljaa alan oppimaan, miten näitä monimutkaisia nykyteknologian aiheita pitää selittää niin, että me kaikki ymmärrettäisiin, Hyppönen sanoo.

Hyppösellä on ollut kymmenisen vuotta mielessä kirjoittaa kirja, mutta kiireinen reissutyö ei ole antanut siihen aiemmin mahdollisuutta. Mielessä on käynyt puhdas ammattikirja tai tietokirja, mutta nyt korona-aikana syntynyt ja tällä viikolla ilmestynyt kirja Internet on suunnattu suurelle yleisölle – internetin käyttäjille.

Puoli seitsemän -ohjelmassa vieraillut Hyppönen antoi myös pieniä käytännön vinkkejä mattimeikaläisille.

Esimerkiksi verkkopankin käyttäminen on hänen mukaansa turvallisempaa kännykällä kuin ns. “oikealla” tietokoneella. Auton navigaattoriin ei kannattaisi laittaa kotiosoitettaan, vaan vaikkapa lähikaupan osoite. Ja omista tiedostoistaan – valokuvista, tärkeistä sähköposteista, muistoista – kannattaa tehdä varmuuskopiot ja varmuuskopioistakin varmuuskopiot muualla kuin omassa kodissa säilytettäväksi.

Hyppönen muistutti myös, että kun jokin palvelu kysyy "haluatko löytää täältä kaverisi", kannattaa miettiä tarkkaan, mitä vastaa.

– Käytännössä se tarkoittaa, haluatko jakaa tänne osoitekirjasi. Kun tähän vastaa kyllä, niin käytännössä jaat osoitekirjasi tiedot jonnekin päin maailmaa. Tämä on ongelmallista, koska osoitekirjassa oleva tieto ei ole sinun tietoasi. Se on muiden ihmisten osoitteita, nimiä, lasten nimiä. Kannattaa tosi tarkkaan miettiä, että haluanko oikeasti lähettää näitä tietoja jonnekin ulkomaille.

Katso Puoli seitsemän -lähetyksestä myös, mikä on Hyppösen rakas harrastus: