Tonttibuumi iski muutaman tuhannen asukkaan merenrantakuntaan – Pyhtää tekee tonteilla satojen tuhansien eurojen tilin

Tämän vuoden ennätysvilkkaasta tonttikaupasta Pyhtää on saanut noin puoli miljoonaa euroa. Etätyön mahdollisuus ja nopea matkustaminen Helsinkiin ovat pienen kunnan valttikortit.

Pieni Pyhtään kunta vastaa kasvaneeseen omakotitalotonttien kysyntään. Kunta laittoi tällä viikolla varattavaksi neljä uutta tonttia.

– Keskiviikkona tuli jo ensimmäinen tonttivaraus, kertoo Pyhtään kunnan hallintoasiantuntija Taija Paju.

Kunta on myynyt tähän mennessä tänä vuonna jo kaksikymmentä omakotitalotonttia. Tontin ostossa perusvelvoite on, että ostaja rakentaa tontille talon. Pyhtään kunnanhallitus voi kuitenkin myöntää rakennusvelvollisuudesta vapautuksen, esimerkiksi jos ostaja ostaa kaksi vierekkäistä tonttia. Silloin molempiin ei tarvitse rakentaa.

– Käsittääkseni kaikilla tänä vuonna tontin ostaneilla on tarkoitus asettua Pyhtäälle, sanoo Taija Paju.

Pyhtään Pyhän Henrikin kirkko on suosittu nähtävyys Pyhtäällä. (arkistokuva) Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Paju arvioi ihmisten kasvaneen mielenkiinnon reilun 5 000 asukkaan Pyhtäätä kohtaan johtuvan etätöiden yleistymisestä.

– Ihmiset arvostavat helppoutta ja yksinkertaisuutta. Pyhtää myös sijaitsee ison moottoritien varrella. Se tarjoaa helpon kulkuyhteyden pääkaupukiseudulle ja muualle.

Houkutuksina etätyö ja nopea matka

Pyhtäältä on Helsinkiin matkaa reilut 100 kilometriä. Se sijaitsee Helsingistä itään Suomenlahden rannalla lähellä Kotkaa.

Viime keväänä Yle kertoi helsinkiläisestä Jylön perheestä, joka oli ostanut tontin Pyhtäältä ja oli rakentamassa sinne itselleen omakotitaloa.

Helsingissä he asuivat rivitaloasunnossa Tapaninvainiossa, mutta Pyhtään tontilla tilaa on paljon enemmän.

– Siellä on sitä lääniä, minne tehdä, kertoi alun perin Kotkasta kotoisin oleva Emma Jylö.

Emma Jylö kuvattuna viime huhtikuussa. Sylissä on Viljo-koira. Kuva: Teemu Karttunen

Pyhtää oli pariskunnalle ykkösvaihtoehto alusta asti oman talon rakennuspaikaksi.

– Pyhtäästä tulee paikkana jo sellainen hyvä fiilis. Se on pieni, luonto on lähellä ja pääkaupunkiseudulle on lyhyt matka.

Perheelle tärkeä oli nopea moottoritieyhteys pääkaupunkiseudulle. Emma Jylö pystyy tekemään työtään niin etänä kuin toimistolla. Hänen miehensä puolestaan matkustaa Helsinkiin ja takaisin neljänä päivänä viikossa.

Tonttikaupan ennätysvuosi

Nyt myytävät tontit ovat Pyhtäällä Huutjärven koulun ja Lökören pienvenesataman läheisyydessä.

Normaalivuonna tontteja myydään kolmesta neljään kappaletta. Nyt lyödään kaikki ennätykset.

Pyhtään vanha kunnantalo on rakennettu vuonna 1924. Siitä on kehkeytynyt kulttuuritalo. (arkistokuva) Kuva: Yle/ Fredrika Sundén

– Aiemmin huippuvuosi on ollut 13 myytyä tonttia. Tämän vuoden myynti tuntuu äärimmäisen hyvältä, sanoo Pyhtään hallintoasiantuntija Taija Paju.

Tälle vuodelle tonttien hintaa ei ole muutettu aiempaan, eikä ole tarkoitus tulevaisuudessakaan.

Tämän vuoden tonttikaupoista Pyhtää on saanut noin puoli miljoonaa euroa.

