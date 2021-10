Pandoran papereiden paljastukset varjostavat Tšekin vaaleja – miljardööri Andrej Babišin puolueen johto kaventunut ennen h-hetkeä

Pandoran paperit -tietovuodossa nimetty pääministeri Andrej Babiš hakee toista peräkkäistä vaalivoittoa johtamalleen populistiselle Ano-liikkeelle viikonlopun parlamenttivaaleissa.

Ano johtaa viimeisimpiä vaaligallupeja Tšekissä. Ero suurimpiin oppositiopuolueihin on kaventunut viime viikkojen aikana.

Suurimmat oppositiopuolueet ovatkin syyttäneet Babišia niin velan kasvattamisesta kuin koronapandemian huonosta hoitamisestakin. Koronaan liitettyjä kuolemantapauksia on reilun 10 miljoonan maassa yli 30 000.

Suurimmaksi ongelmaksi oppositiopuolueet katsovat Babišin eturistiriidat. Tästä syystä ne eivät aio tehdä yhteistyötä Babišin kanssa.

Babiš perusti ennen poliittista uraansa Agrofert-yritysryhmän, joka käsittää yrityksiä muun muassa kemikaali-, ruoka-, maatalous- ja media-aloilta. Yritysrypäs työllistää yli 30 000 ihmistä ympäri Eurooppaa, ja on tehnyt Babišista miljardöörin.

EU-komissio selvittää edelleen mahdollista eturistiriitaa Babišin poliittisen aseman ja yritysomistusten välillä.

Vainvajaa viikko ennen vaaleja Pandoran papereiksi kutsuttu valtava tietovuoto paljasti Babišin yhteydet veroparatiiseihin.

Babiš on kiistänyt kaikki syytökset.

Hallituskumppanien löytyminen hankalaa Tšekin Trumpille

Babiš on kampanjoinut kansanomaisena populistipoliitikkona. Tšekin Trumpiksi tituleerattu poliitikko on muun muassa luvannut parantaa julkishallinnon läpinäkyvyyttä ja lisätä valtion verotuloja. Lisäksi hän on uhkaillut äänestäjiä kansakunnan epävarmalla tulevaisuudella, jos hän ei voita vaaleja.

Edellisissä vaaleissa pääministeripuolue Ano sai miltei 30 prosenttia annetuista äänistä. Suuresta vaalivoitosta huolimatta puolue ei saanut muita puolueita mukaan hallitukseen.

Babišille tarjoutuu todennäköisestiuusi tilaisuus hallitusneuvotteluihin. Kumppaneiden löytymisen arvioidaan olevan tälläkin kertaa työn takana.

Yhdeksi vaihtoehdoksi on arvioitu mahdollista koalitiota Vapaus ja suora demokratia -puolueen kanssa. Tosin puolueen vaatimus EU-erosta voi kaataa yhteistyön.

Vaalit nostanevat esiin jälleen myös Tšekin vaikean suhteen Venäjään.

Maan presidentti Miloš Zeman suhtautuu myönteisesti Venäjään, kuten myös esimerkiksi oppositiossa oleva kommunistinen puolue.

Opposition kommunistit syytti kesäkuussa (siirryt toiseen palveluun) hallituksen epäonnistuneen ulkopolitiikan hoitamisessa. Puolueen mukaan esimerkiksi Venäjän syyttäminen vuonna 2014 ammusvarastolla sattuneesta räjähdyksestä oli virhe.

Jupakan vuoksi sekä Tšekki että Venäjä karkottivat työntekijöitä suurlähetystöistä.

