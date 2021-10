Lähes 300 ihmistä sai syyskuussa liian lämpimässä säilytettyä koronarokotetta Nivalassa – syyksi paljastui laiterikko

Nivalassa Pohjois-Pohjanmaalla pistettiin syyskuussa lähes 300 liian lämpimässä säilytettyä koronarokotetta.

Syy virheeseen on selvinnyt eli taustalla oli laiterikko. Se huomattiin omassa sisäisessä tarkastuksessa.

Teholtaan mahdollisesti heikentynyttä rokotetta pistettiin Nivalan neuvolassa syyskuun puolestavälistä lähtien viikon verran.

Uutta rokoteannosta tarjotaan asiakkaille ensi viikolla, mutta ei kaikille, kertoo Kallion peruspalvelukuntayhtymän terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi.

– Uuden pistoksen tarvitsevat vain ne yli 30-vuotiaat, jotka eivät saaneet rokotteesta havaittavaa reaktiota, esimerkiksi kuumetta. Tämä on THL:n ohje. Asiassa on tehty tiivistä yhteistyötä THL:n asiantuntijalääkärin kanssa, Peltokorpi sanoo.

THL ohjeistaa, että lyhyen ajan sisällä kolmatta rokotetta ei anneta perusterveille alle 30-vuotiaille (siirryt toiseen palveluun), eikä varsinkaan nuorille miehille, sillä heillä saattaisi olla riski harvinaisiin sydänpussi tai -lihastulehduksiin.

Koronarokotteet pitää säilyttää +2–8 asteessa. Nyt rokotteiden säilytykseen on kiinnitetty erityistä huomiota Kallion peruspalvelukuntayhtymän alueella.

Nivalassa koronarokotuksiin on hakeuduttu laiskasti, sillä vain 61 prosenttia yli 12-vuotiaista nivalalaisista on ottanut ensimmäinen koronpiikin. Kaksi koronarokotetta on vain hieman yli puolella yli 12-vuotiaista.

Koko maassa puolestaan yhdellä piikillä on tähän mennessä rokotettu lähes 74 prosenttia ja kahdella piikillä 63,6 prosenttia suomalaisista rokotusikäisistä.