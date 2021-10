Nuorgamissa polttoaine maksaa jo yli kaksi euroa, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tankataan reilusti halvemmalla – valtava epäsuhta, sanoo ministeri

Polttoaineen hinta kipusi yli kahden euron Suomen pohjoisimmassa kylässä. Autoilijat kertovat, että vaihtoehtoja ei syrjäseudulla ole ja polttoainetta on ostettava, maksoi mitä maksoi.

Polttoaineen 98E-laadun hinta ylitti tällä viikolla kahden euron rajan Suomen pohjoisimmassa kylässä, Nuorgamissa. Tarkalleen hinta oli torstaina 2,010 euroa. Samaan aikaan esimerkiksi Vantaan Petikossa 98E-litrasta maksettiin 1,873 euroa. Halvinta oli Nurmijärvellä, jossa polttoaine.net -sivuston mukaan litrahinta oli 1,736.

Raakaöljyn maailman markkinahinta on kaksinkertaistunut vuoden sisällä, mikä vaikuttaa suoraan polttoaineen hinnan nousuun. Myös kilpailu ja kuljetusmatkat vaikuttavat hintaeroihin, jotka Suomen rajojen sisällä ovat huomattavia.

Pohjoisessa muutos näkyy selvästi ja iskee suoraan kuluttajan kukkaroon, sillä vaihtoehtoja yksityisautoilulle ei oikeastaan ole laisinkaan.

Tankattava on, maksoi mitä maksoi

– Täällä käy yksi bussi kerran päivässä. Ei siinä paljon vaihtoehtoja ole, sanoo nuorgamilainen poronhoitaja Sakari Syvänperä.

Työn puolesta Syvänperän arkeen kuuluvat moottoriajoneuvot, joita on tankattava useinkin, sillä välimatkat ovat pitkiä. Kuten monet muutkin paikalliset, myös Syvänperä käy ajoittain hakemassa polttoainetta muualta halvemmalla hinnalla kanisterit täyteen.

– Minun vain on pakko kulkea. Maksoi mitä maksoi, ei jää monta lanttia taskuun, kun täällä käyn tankkaamassa moottorikelkan, sanoo Syvänperä.

Sakari Syvänperällä ei työnsä puolesta ole vaihtoehtoja, sillä tankkaaminen on pakollista, jos mielii mönkijän tai moottorikelkan rattiin. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Norjan Vesisaaresta kotoisin oleva Connie Aaström pyörittelee päätään epäuskoisena. Hän kertoo, että ennen rajaseudun asukas pystyi kikkailemaan sillä, kummalla puolella rajaa tankkaa ja siksi hänkin usein päätyi tankkaamaan Suomen puolelle.

– Tarvitsen autoa. Minulla on lapset Altassa ja itse asun Vesisaaressa, joten se tulee todella kalliiksi. Bussilla kulkeminen kestää valtavan kauan ja sekin on kallista, Aaström kertoo.

– Jos hinta tästä vielä nousee, en kulje enää minnekään, sanoo Norjan Vesisaaressa asuva Connie Aaström. Kuva: Vesa Toppari / Yle

Esimerkiksi Vantaan Petikossa ja Varistossa 98E:n hinta on parikymmentäkin senttiä huokeampi, kuin toisessa päässä Suomea.

Vantaalainen Sebastian Björklund naurahtaa, että koronapandemian yksi hyvä puoli oli se, kun bensan hinta tipahti 1,30 euron kieppeille. Kahden euron litrahinta kauhistuttaa Björklundiakin, joka on tullut tankkaamaan Petikkoon.

– Pakko on maksaa, mutta en tee sitä kyllä mielellään. Se on liikaa, sanoo Björklund kahden euron litrahinnasta.

Liikenneministeri Harakka: valtio ei pysty vaikuttamaan kilpailun määrään

Polttoaineen hintaan vaikuttavat öljyn markkinahinnan lisäksi myös paikallinen kilpailu tai sen puute ja kuljetusmatkat.

– Polttoaineen hinta määräytyy markkinoilla. Pohjoisessa ja harvaan asutuilla alueilla kysymys on se, että kilpailua huoltoasemien välillä ei ole. Sama pätee saaristossa. Valtio ei tähän pysty vaikuttamaan, liikenneministeri Timo Harakka (sdp) sanoo.

Syrjäseuduilla kilpailua on huomattavasti vähemmän, mutta yksityisautoilu on miltei välttämätöntä julkisen liikenteen vähyyden ja toisaalta pitkien välimatkojen vuoksi.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sdp) toteaa, että öljy on kallistunut maailmalla valtavasti. Kuva: Sini Järnström/ Yle

Liikenneministeri Harakka toteaa, että polttoaineen hintaero eri paikoissa voi olla merkittäväkin, mutta esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ei Harakan mukaan hinnan liikkumista niinkään huomaa.

– Siinä on valtava epäsuhta siihen nähden, että polttoaine on kalliimpaa, mutta autoilu on välttämättömämpää, Harakka sanoo.

Harakan mukaan varsinaisesti hallituksen toimet eivät merkittävästi nostaisi polttoaineen hintaa, mutta kesällä annetut EU:n entistä tiukemmat vaatimukset luovat painetta, jolloin fossiilisen polttoaineen hinta ei ainakaan tule laskemaan.