Maapallon toiselta puolelta kotoisin olevia äyriäisiä löytyi Itämerestä – tutkijan mukaan niitä on paljon: "Emme vielä tiedä, onko tästä haittaa"

Kotkan edustalta kesällä tavattua uutta äyriäislajia on löydetty Suomen etelärannikon vesistöistä laajemminkin. Kuuppaäyriäisiin kuuluvia yksilöitä on nyt löydetty myös Porvoon edustalta. Lajia ei ole tavattu Suomessa koskaan aikaisemmin.

Kotkan ja nyt myös Porvoon merialueelta on löytynyt uuden äyriäislajin yksilöitä, joita ei ole aiemmin tavattu Suomessa.

Kuuppaäyriäisiin kuuluva vieraslaji on jo määritetty tarkemmin, ja löydetyt yksilöt kuuluvat Nippoleucon hinumensis -lajiin.

Alkukesän ja syyskuun merialueiden velvoitetarkkailuissa löydettiin Kotkan ja Porvoon satamien edustalta muutamia kymmeniä Nippoleucon hinumensis -lajin yksilöitä.

Etenkin Porvoon edustalla uutta kuuppaäyriäislajia on ollut Suomen ympäristökeskuksen mukaan paljon. Niitä on ollut arviolta yli 300 yksilöä neliömetriä kohden.

Kuuppaäyriäiset löysi Kymijoen vesi- ja ympäristö ry:n tutkija Marja Anttila-Huhtinen. Lajin tarkempi määritys tehtiin Suomen ympäristökeskuksessa.

Lue lisää: Suomeen rantautui uusi äyriäislaji, joka saapui Japanin ja Korean vesiltä – tutkija: "Katsoin ensin, että siltä puuttuu pää"

Lisääntyy Itämeressä

Itämerellä lajia on havaittu aiemmin vain Saksan pohjoisrannikolla. Sieltä löytyi muutamia naaraita vuonna 2019. Saksan havainnot olivat koko Euroopan ensimmäiset. Saksan rannikolla laji on runsastunut muutamassa vuodessa huomattavasti.

– Suomen rannikolta on nyt tavattu Nippoleucon hinumensis -lajista sekä koiraita että naaraita. Todennäköisesti laji myös lisääntyy Itämeressä, sillä osalla löydetyistä naaraista oli munia, arvioi lajin määrittänyt tutkija Katriina Könönen Suomen ympäristökeskuksen tiedotteessa.

Lajin kotiutuminen Suomen rannikolle selvinnee lähivuosina.

Laji on voinut levitä Suomeen muualta Itämereltä tai sitten se on voinut tulla laivojen mukana kauempaakin. Alun perin laji on kotoisin Tyyneltä valtamereltä. Esimerkiksi Japanissa ja Koreassa se asuttaa merenlahtia ja jokisuita.

– Emme vielä tiedä, onko tästä vieraslajista haittaa alkuperäislajeille, sillä sitä ei ole tutkittu, kertoo Itämeren vieraslajiseurannasta vastaava tutkimusprofessori Maiju Lehtiniemi kertoo Suomen ympäristökeskuksen tiedotteessa.

Viihtyy murtovedessä

Nippoleucon hinumensis -laji on ensimmäisen kerran kuvattu Uuden Seelannin vesillä. Laivaliikenteen mukana se levisi Pohjois-Amerikan murtovesilahdille jo 1970-luvulla.

Laji suosii murtovettä, joten Suomen vähäsuolaiset rannikkovedet sopivat sille hyvin. Äyriäinen elää pohjasedimentissä monenlaista eloperäistä ainesta syöden.

Edellisen kerran Suomen vesiltä löytyi uusi äyriäislaji vuonna 2016. Se tunnistettiin muutamia vuosia myöhemmin saksisiiraksi _Sinelobus vanhaareni. S_ittemmin laji on levinnyt pitkin rannikkoa.

Molemmat äyriäislajit ovat hyvin pienikokoisia, enintään 5 millimetrin pituisia.

Viime vuosina Itämerellä on havaittu useita uusia vieraslajeja. Suomen vesiltä tehtiin kesällä toinenkin uusi lajilöytö, kun Meksikonlahdelta kotoisin olevia Rangia cuneata -simpukoita löytyi monesta paikasta etelä- ja lounaisrannikolla.