Täällä saavutetaan pian 80 prosentin rokotuskattavuus – Yle selvitti rokotustilanteen Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa

Hallituksen mukaan rokotuskattavuus on riittävän korkea rajoitusten purkamiseen, kun yli 80 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat annokset. THL:n mukaan tavoitteeseen ollaan pääsemässä.

Suomessa koronarajoituksista ja -suosituksista luovutaan, kun rokotuskattavuus on tarpeeksi korkea.

Hallituksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) rokotuskattavuus on riittävä, kun yli 12-vuotiaista yli 80 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat annokset.

THL:n johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan joissain kunnissa ja kaupungeissa 80 prosentin tavoite saavutetaan kuun loppuun mennessä, kun taas joissain ei. Tähän on hänen mukaansa useita syitä.

– Kunnissa, joissa on iäkkäämpää väkeä, tavoitteeseen päästään helpommin, sillä he ovat hakeneet rokotteita enemmän. Kunnissa, joissa ihmiset ovat nuorempia, tilanne on toinen, hän kertoo.

Kontion mukaan kunnat, kaupungit ja sairaanhoitopiirit ovat tarjonneet kattavasti mahdollisuutta toiseen rokoteannokseen.

– Toista rokoteannosta on tarjottu valtaosin loka-marraskuun vaihteeseen mennessä. Riippuu ihmisten rokotushalukkuudesta, otetaanko rokotuksia.

Rokottamattomia on kannustettu rokotuksiin muun muassa pop-up -pisteillä kauppakeskuksissa, oppilaitoksissa ja tapahtumissa sekä viemällä rokotteita sinne, missä ihmiset liikkuvat. Viestintää on tehostettu kutsumalla ihmisiä rokotuksiin tekstiviestein ja jakamalla heille tietoa rokotuksista.

Tällä hetkellä Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut noin 85 prosenttia kansalaisista.

– Oma toiveeni on, että pääsisimme noin 90 prosenttiin, ja kakkosannos seuraisi perässä, Mia Kontio sanoo.

Yle kysyi Suomen kymmenestä suurimmasta kaupungista, millä tolalla rokotusten antaminen niissä on, ja saavutetaanko 80 prosentin rokotuskattavuus kaupungeissa lokakuun loppuun mennessä.

Helsinki

Helsingissä ennakoidaan, että 80 prosentin rokotuskattavuuteen päästään lokakuun loppuun mennessä.

– Hyvin tiukkaa se kuitenkin tekee. Valitettavasti rokotusinto on hiipunut, kertoo terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen.

Hän on huolissaan, että vaikka 80 prosenttiin päästäisiinkin, kasvu saattaa tyssätä siihen.

– Ihmeitä pitäisi tapahtua, että pääsisimme esimerkiksi 90 prosentin rokotuskattavuuteen tulevaisuudessa.

Helsingissä on noin 90 000 rokottamatonta 12-vuotiasta ja sitä vanhempaa. Lukkarinen muistuttaa, että osa rokottamattomista tai yhden rokotteen saaneista on sairastanut koronan ja on siten kahta rokotetta vastaavassa suojassa.

– Tilanne on siis aavistuksen parempi kuin mitä luvut näyttävät.

Espoo

Espoossa ollaan optimistisia, että 80 prosentin rokotuskattavuus saavutetaan tämän kuun loppuun mennessä.

Terveyspalvelujen johtaja Markus Paananen pitää epätodennäköisenä, että tavoite jäisi kokonaan saavuttamatta.

– Espoolaiset ovat hakeutuneet rokotuksiin mukavasti. Rokotuskattavuuden parantamiseksi tehdään töitä edelleen.

Vantaa

Vantaalla 12 vuotta täyttäneiden ensimmäisten rokoteannosten osuus tällä hetkellä noin 81 prosenttia.

– Tämän perusteella toisten annosten kattavuuden pitäisi saavuttaa 80 prosentin osuus lokakuun loppuun mennessä. Tämä edellyttää, että kaikki ensimmäisen annoksen saaneet hakevat myös toisen rokotteen, sanoo koronarokotustoiminnan vastuuhenkilö Piia Niemi-Mustonen.

Keskiviikkona THL ilmoitti, että Modernan rokotetta ei toistaiseksi tule antaa alle 30-vuotiaille miehille ja pojille. Tästä syystä Vantaalla jouduttiin keskeyttämään 12–15-vuotiaiden tehosterokotukset koulujen rokotuspisteillä.

– Järjestämme korvaavia rokotusaikoja Biontech–Pfizerin rokotteella näille pojille ja toivomme, että he tulevat uutena ajankohtana hakemaan rokotteen.

Tampere

Tampereella 80 prosentin tavoitteeseen on vielä matkaa, sillä yli 12-vuotiaista tamperelaisista täyden rokotesarjan on saanut tähän mennessä vajaat 73 prosenttia.

Tartuntatautilääkäri Sirpa Räsäsen pelkona on, että 80 prosentin rokotuskattavuuteen ei päästä.

– Rokottaminen on viime aikoina selvästi hidastunut. Toivoa kuitenkin vielä on, ja toivottavasti tavoite täyttyy. Tämä voisi ajoittua loka–marraskuun vaihteeseen.

Tampereella rokottamattomia on reilut 30 000.

– Onneksi vain pieni osa on vakaumuksellisia rokotuksen vastustajia. Suurin osa on luultavasti epävarmoja rokotteen suhteen ja odottelee lisätietoa siitä. Aina on myös sellaisia, jotka eivät saa vain aikaiseksi lähteä rokotukseen, Räsänen sanoo.

Turku

Turussa yli 12-vuotiaiden ensimmäisten rokotusten kattavuus on tällä hetkellä noin 85 prosenttia, ja toisten rokotuksien kattavuus on noin 68 prosenttia.

– Kakkosrokotuksia annetaan paljon lokakuun aikana ja vielä marraskuun alussakin. Hyvin todennäköisesti kansallinen tavoite saavutetaan loka–marraskuun vaihteessa, kertoo kaupungin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi.

Kattavuuden saavuttaminen vaatii, että ensimmäisen rokotteen saaneet hakevat myös toisen annoksen. Ensimmäisten annosten osalta Turussa tehdään rokoteviestintää muun muassa vieraskielisten ihmisten, opiskelijoiden ja nuorten aikuisten parissa.

– 20–24-vuotiaiden rokotuskattavuus on Turussa ensimmäisten rokotuksien osalta reilut 81 prosenttia. Tämä on noussut selvästi syyskuun alun lukuihin verrattuna.

Lahti

Lahdessa tavoite 80 prosentin rokotuskattavuudesta on lipumassa kauas.

– Tällä tahdilla me saavutamme sen pikemminkin marraskuun lopulla. Rokottautumisen tahti on hidastunut merkittävästi ja lokakuu on erittäin kova tavoite, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen.

Hänen mukaansa tavoitteeseen pääseminen ei ole lainkaan itsestäänselvää.

– Yli 60-vuotiaiden ryhmissä ykkösrokotteen kattavuus on 90 prosenttia ja ylikin. Siinä on useamman prosenttiyksikön ero kakkosrokotuksissa, vaikka siellä olisi voitu jo päästä hyvin lähelle ykkösrokotusten tasoa. Eli on se mahdollista, että jäädään jopa pysyvästi alle 80 prosentin kakkosrokotuksissa.

Pori

Satakunnan sairaanhoitopiirissä rokotuskattavuus on tällä hetkellä 73,5 prosenttia ja Porin perusturvan alueella 74,2 prosenttia.

– Rokotustahti hieman hiipui elo-syyskuun taitteessa, mutta nyt piristymisen merkkejä on havaittu ensimmäisten rokotusannosten kysynnässä. Nuorten aikuisten osalta rokotuskattavuus on ollut heikompaa meillä, kuten myös valtakunnallisesti olemme havainneet, kertoo osastonhoitaja Anna-Maija Heikkilä Porin perusturvasta.

Hänen mukaansa 80 prosentin rokotuskattavuuden saavuttaminen lokakuussa olisi iloinen yllätys.

– Uskaltaisin arvella loka–marraskuun vaihteen olevan ehkä todennäköisempi, mikäli rokotusten otto säilyy tällä tasolla. Satakunnan koronavirustilanne on tällä hetkellä maan huonoin, mikä toivottavasti nostattanee rokottautumisintoa, hän toteaa.

Jyväskylä

Jyväskylässä tavoitteeseen ollaan pääsemässä ajallaan.

Yli 12-vuotiaden kohdalla saavutetaan yli 80 prosentin rokotuskattavuus lokakuun loppuun mennessä, kertoo kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä.

Kuopio

Kuopiossa rokotuskattavuus ollut jo pidemmän aikaa suurimpien kaupunkien kärkeä.

Noin kaksi viikkoa sitten Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri nousi kuitenkin myös koronatartuntatilastojen kärkeen. Terveysviranomaiset suhtautuivat tilanteeseen rauhallisesti, sillä rokotuskattavuus kaupungissa on lähemmäs 77 prosenttia.

Ylilääkäri Pauliina Sulku kertoo, että lokakuun loppu on tavoitteena riittävän rokotuskattavuuden saavuttamisessa.

Oulu

Oulussa yli 50-vuotiaiden osalta ollaan jo yli rokotuskattavuustavoitteen. Nykytahdilla myös 30–50-vuotiaat saavuttavat 80 prosentin rajan tai pääsevät sitä lähelle lokakuussa, sanoo kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

– Alle 30-vuotiaiden osalta tekee tiukkaa. Saavutamme tavoitteen kuitenkin viimeistään marraskuun aikana, uskoo Mäkitalo.

Yli 50-vuotiaista rokottamatta on vielä 10–15 prosenttia, joten heille on lähetetty tekstiviesti rokotuksista. Tavoitteena on, että sairaanhoidon kasvulta vältyttäisiin. Nuorempia pyritään saamaan rokotuksiin jalkautumalla sinne, missä nuoret liikkuvat ja viettävät aikaansa.

