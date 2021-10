Soiten alue Keski-Pohjanmaalla siirtyy leviämisvaiheeseen, ei kuitenkaan uusia rajoituksia toistaiseksi – sairaanhoitopiiri vetoaa ihmisiin, että ryöpsähtänyt tilanne saadaan kuriin

Soiten alue siirtyy jälleen leviämisvaiheeseen. Tilanne on huonontunut Keski-Pohjanmaalla nopeasti. Uusia rajoituksia ei anneta vielä, mutta niitä voi olla luvassa, mikäli tartuntamäärät jatkavat kasvua.

Koronatilanne on heikentynyt merkittävästi Soiten alueella Keski-Pohjanmaalla kuluvan viikon aikana.

Soite siirtyy tänään perjantaina (8.10.2021) jälleen leviämisvaiheeseen. Taudin ilmaantuvuusluku on 103 sataatuhatta asukasta kohden.

Tähän johtivat Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnellin mukaan sairaalakuormitus ja terveydenhuollon kantokyvyn muutos sekä tapausten nopea kasvu.

Sairaalahoidossa olevien määrä on nyt kahdeksan, joista yksi potilas on tehohoidossa. Tavallisesti lukumäärä on pysynyt noin 1-2 sairaalahoidossa olevassa potilaassa.

– Olemme joutuneet lisäämään valmiutta, ja hoitajia on vähän. Olemme joutuneet etsimään keinoja, miten vastata lisääntyneeseen kuormitukseen, Dabnell kertoo.

Sairaanhoitopiiri muistuttaa kansalaisia hygieniakäytännöistä, maskisuosituksista sekä etätyösuosituksista.

– Uusia rajoituksia ei ole toistaiseksi tulossa, mutta vetoamme ihmisiin, että sekä täällä Soitessa että yhteiskunnassa muutenkin ihmiset ottaisivat vakavasti ryöpsähtäneen tilanteen.

Dabnellin mukaan testausmäärät ovat nyt pienempiä, mutta todettujen tartuntojen määrä on suuri, mikä kertoo hänen mukaansa siitä, että virusta liikkuu paljon.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on jouduttu tällä viikolla laittamaan karanteeniin potilaita sisätautiosastolla, sillä osastolle hoitoon saapunut ja koronaa sairastava altisti muita. Tartuntoja tästä ketjusta on todettu kahdella potilaalla ja kolmella hoitohenkilökuntaan kuuluvalla.

"Rauhallisempi tahti olisi ollut parempi"

Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen kertoo, että korona leviää eniten nyt 10–19-vuotiaiden ikäryhmässä. Alle 18-vuotiaita ei ole kuitenkaan sairaalahoidossa.

Sairaanhoitopiiri kehottaakin jälleen ihmisiä hakemaan rokotukset.

– Olemme vielä aika kaukana kahden rokotusannoksen saaneiden rokotekattavuudessa, Rahkonen sanoo.

Hän uskoo, että rajoituksia on purettu liian nopeasti.

– Sanotaanko näin, että hieman rauhallisempi vauhti olisi voinut olla näin jälkiviisaana parempi, ainakin meidän alueen osalta.

Myös Pirjo Dabnell uskoo, että hitaampi tahti rajoitusten avaamisessa olisi ollut paikallaan.

Neljän viime päivän aikana on todettu 27 uutta koronavirustartuntaa.

Viime viikolla (viikko 39) Soiten alueella todettiin 41 koronatartuntaa. Soiten mukaan suurin osa tartunnan saaneista on ollut rokottamattomia tai yhden rokoteannoksen saaneita.

