Viisi peräkkäin marssivaa karhua tallentui rajavalvontakameraan Kainuussa – rajavartioaseman päällikkö: "Onhan näissä tuuriakin"

Kainuun rajavartioston Twitterissä (siirryt toiseen palveluun) näkyi tänään perjantaina valvontakameran ottama kuva karhupesueesta, joka marssii jonossa lammen rannalla. Vartiuksen rajavartioaseman läheisyydestä otetun kuvan on twiitannut Vartiuksen rajavartioaseman päällikkö, kapteeni Jouko Kinnunen.

– Näitä mukavia luonto- ja eläinkuvia sattuu välillä meidän teknisen valvonnan kuviin.

Kinnunen itsekin ihmettelee monen karhun yhtäaikaista kameralle tallentumista. Kyseisistä eläimistä kapteeni tietää sen verran, että ne käyvät syömässä rajan molemmin puolin.

– Nyt arvioimme niiden olevan menossa nukkumaan talviunta.

Karhut vetäytyvät talvipesiinsä juuri syys–marraskuussa (siirryt toiseen palveluun) (Suurpedot.fi). Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola kertoo, että takavuosina lähetinpannalla seuratut naaraat asettuivat talviunille keskimäärin 12. lokakuuta.

Naaraskarhulla voi olla useita uroksia

Kuvaa Twitterissä kommentoineet ovat kummastelleet, että miksi yksi pennuista on musta. Vartiuksen rajavartioaseman päällikkö ei lähde omien sanojensa mukaan vähäisellä lajituntemuksella kommentoimaan karhujen biologiaa, mutta arvelee kyseessä olevan geenit.

– Nämä kolme ovat saman emän pentuja. Yksi tosiaan on tummempi, sen arvelemme johtuvan isän geeneistä. Tai sitten kaksi urosta on käynyt kiima-aikaan touhuamassa emän kanssa.

Kojolan mukaan on tavallista, että naaraskarhu on parittelee useampien uroskarhujen kanssa. Niin on voinut olla tässäkin tapauksessa.

– Naarat luovat näin turvaverkkoa pentujen ympärille. Vieraat urokset ovat vaarallisia vieraille pennuille, mutta omiaan ne eivät tapa, kertoo Kojola.

Kuvan tarkkaa ajanottohetkeä Vartiuksessa ei pystytä arvioimaan, Jouko Kinnunen arvelee kuvan tallentuneen tällä viikolla.

Teknistä valvontaa käytetään rajojen valvonnan apuna ja tukena. Vartiuksessa rajavartioasemalla on runsaasti kameroita. Välillä niihin tallentuu karhujen lisäksi susia, ahmoja, kettuja, ilveksiä, hirviä, poroja ja metsäpeuroja.

– Onhan näissä tuuriakin, että eläimet kulkevat juuri niillä urilla mitä me haluamme kuvata. Luonto ei tunne rajoja ja luonnoneläimet saavat ja tulla ja mennä kuten haluavat. Tällä kertaa nämä karhut sattuivat päät pystyssä kuvaan.