Kansainvälisen jääkiekkoliiton hallitukseen valittu Heikki Hietanen: "Ihmiset luottavat, että olen reilu ja avoin ihminen ja toimin samalla tavalla jatkossakin"

Hämeenlinnalaisella Heikki Hietasella on näköalapaikka jääkiekkomaailman huipulla. Hietanen valittiin vastikään Kansainvälisen jääkiekkoliiton (siirryt toiseen palveluun) (IIHF) hallitukseen. Hietanen on parhaillaan myös vuoden 2022 jääkiekon MM-kisojen (siirryt toiseen palveluun) pääsihteerinä.

Kulunut viikko Hietasella on mennyt yhteistyökumppaneiden kanssa kokoustaessa ja tutustuen kisojen jäähalleihin Helsingissä ja Tampereella. Ensimmäistä kertaa kasvotusten korona-aikana.

Erityisen jännittävää on ollut käydä Tampereen uudella Uros Live -monitoimiareenalla, missä Hietasen mukaan oli aikamoinen vilske.

– Kyllä siellä jo aika valmiilta näyttää, sanoo Hietanen.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton hallituksen jäsenenä on vaikuttamisen paikka

Heikki Hietanen sai eniten ääniä (76) vaalissa Kansainvällisen jääkiekkoliiton hallituksen jäseniä valittaessa.

– Olen nyt yli kaksikymmentä vuotta pelannut kansainvälisissä kaukaloissa. Ihmiset luottavat, että olen sellainen reilu, avoin ihminen kuin olen ja he ajattelevat, että toimin samalla tavalla jatkossakin, miettii Hietanen saamaansa luottamuksenosoitusta.

Hietanen aloittaaIIHF:n hallituksessa samalla, kun Kalervo Kummola jättää toimielimen.

– Enemmän kuin henkilökohtaisesti itselle, on ennen kaikkea tärkeää, että saadaan Suomelle vaikuttamisen paikka hallituksessa, sanoo Hietanen.

Jääkiekko ja politiikka

Jääkiekon ja politiikan yhteys on noussut varsinkin viime vuosina isosti esiin. Esimerkiksi Latvian ja Valko-Venäjän yhteisisännyys muuttui mahdottomaksi yhtälöksi viime vuonna.

– Oikeastaan tätä ongelmaa ei ole ollut kuin nyt Valko-Venäjän kanssa ja siitä taas ansiokkaasti Kalervo Kummola nosti sen tuolla hallituksessa esiin.

Hietanen toivoo, että kaikissa kansainvälisissä urheilujärjestöissä suhtauduttaisiin jatkossa vakavasti, minne kisoja myönnetään.

– Mielestäni meidän on pystyttävä [IIHF:n] hallituksessa ohjaamaan sitä paremmin.

Heikki Hietanen myöntää asian hankaluuden, sillä päätöksen kisapaikkakunnista tekee kansainvälisen jääkiekkoliiton kongressi.

– Kongressissa on nytkin 108 ääntä käytössä ja ne äänet tulevat ympäri maapalloa. Lopullisesti se on aina ns. demokraattinen päätös, sanoo Hietanen ja sanoo, että ensisijaisesti myös kisapaikkapäätöksissä on ajateltava urheilijoita.

– Hehän tässä keskiössä ovat.