Raumalaisen Neilin puhelimesta löytyy yli 700 biisin raakiletta: "Aloin miettiä, miksen tee asioita joista olen haaveillut, ja ostin kitaran"

Vanha Rauma. Luonto. Vesi. Raumalaiset.

Helsingistä kotoisin oleva Neili, eli oikealta nimeltään Jaana Airikka listaa syitä, miksi hän pitää Raumasta. Airikka tuli länsirannikolle "elämän kuljettamana", ja on asunut Raumalla nyt kuusi vuotta.

– Tietäjät tietää, Airikka sanoo ja purskahtaa nauruun.

Nuoren naisen nauru on äärimmäisen tarttuva, pirskahteleva ja pitelemätön. Sille ei voi olla hymyilemättä.

Korona antoi viimeisen potkun

Kaikki alkoi koronasta.

Kaupunki sulkeutui, uutiset tuuttasivat rajoituksia. Tunnelma oli epätodellinen.

Jaana Airikka istui kotonaan ja mietti.

– Aloin miettiä, miksen tee asioita joista olen haaveillut, ja ostin kitaran. En minä osannut sitä soittaa, mutta Youtuben avulla harjoittelin.

Kolmen viikon kuluttua syntyi ensisinkku Haittaako, jolla on tällä hetkellä yli 69 000 Spotify-kuuntelua. Seuraava julkaisu, Deja Vu, on kerännyt 93 000 kuuntelua. Tuorein julkaisu Ilmapallot on kuunneltu Spotifyssa jo lähes 100 000 kertaa. Se myös nousi suoraan Spotifyn New Music Friday -listalle.

Rauma on vienyt nuoren Jaana Airikan sydämen. Luonto ja ystävälliset ihmiset ihastuttavat. Kuva: Jere Sanaksenaho / Yle

Artisti itse kutsuu musiikkiaan pop-iskelmäksi. Hän sanoittaa ja säveltää kappaleet itse. Neilin kappaleet ovat löytäneet tiensä myös radiosoittoon.

– Seuraan tarkkaan, kuinka paljon kappaleitani on kuunneltu, Airikka kertoo.

Raumalla nuorten artistien nousukausi – miksi?

Raumalta on viime vuosina noussut useita menestyviä nuoria artisteja.

Williamin (Ville Virtanen) kappale Penelope oli vuoden 2020 striimatuin kappale Suomessa. Miljoonan striimin rajan Spotifyssa on rikkonut myös Samuli Heimo (Samuli Horjanheimo) kolmella kappaleellaan. LILBRO-taiteilijanimeä käyttävä Viljami Julkunen on niin ikään Raumalta.

Williamin Penelope-kappale oli Suomen vuoden 2020 striimatuin kappale. Kuva: Nelli Kenttä

Mitäs nyt? Mikä Raumasta tekee erityisen?

Jaana Airikka – Neili itse – uskoo, että Raumalla vallitseva auttamisen kulttuuri on yksi syy.

– Ihmiset ovat todella ystävällisiä ja auttavaisia. Esimerkiksi jos olen sosiaalisessa mediassa etsinyt kitaristia, sellainen on löytynyt helposti.

Biisit tehdään itse – piste

Jaana Airikka on hyvin tarkka omasta tuotannostaan. Hän työskentelee indie-artistina, eli taustalla ei ole isoa levy-yhtiötä määräilemässä.

– Haluan olla vaikuttamassa siihen, miltä lopputulos vaikuttaa, koska se julkaistaan ja missä.

Airikka sanoittaa ja säveltää itse, mutta biisit hiotaan yhdessä tuottajan, TCT-bändistä tutun rap-artisti Miika Salorannan kanssa Helsingissä. Vaikka hänellä on laulutaustaa, musiikissa hän on itseoppinut.

Artistin itsensä mielestä paras apuväline on kuulemma kännykkä, jonne hän kirjoittaa ylös mieleen tulevia lyriikoita ja äänittää laulunpätkiä. Kuuntelijan mieleen jää ilman epäselvyyksiä nuoren naisen kaunis lauluääni: se on kypsä, haavoittuvainen ja muuttumiskykyinen.

Ja on sitä harjoiteltukin.

– Minulla on reippaasti yli 700 äänitettä puhelimessa! On sanoja, lauseita, melodianpätkää... ihan kaikkea. Niitä on sieltä sitten kiva selata, nuori taiteilija sanoo ja tyrskähtää kuuluvaan nauruunsa.

Lue myös:

Williamin Penelope on hitti, jollaisista useimmat vain unelmoivat – hiljainen raumalainen teki kesän isoimman biisin, ja nyt on seuraavan askeleen aika

Behm ja William olivat YleX:n vuoden soitetuimpia – tällainen oli musiikkivuosi 2020

Levy-yhtiöt taistelivat nuoresta Lilbrosta – valitsi PME:n, koska Jare ja VilleGalle ovat “faijoja” (siirryt toiseen palveluun)