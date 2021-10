Suojeleeko Yle Pandoran papereista löytyneitä päättäjiä? – tietovuodosta liikkuu vääriä väitteitä

Uusi tietovuoto on herättänyt kysymyksiä ja vääriä väitteitä. Ylen MOT-toimituksen toimittajat Jyri Hänninen ja Minna Knus-Galán käyvät niitä läpi tässä jutussa.

Pandoran papereiden tietovuodon julkistaminen on käynnistänyt laajan keskustelun veroparatiisien käytöstä. Yle on saanut paljon kysymyksiä uutisoinnistaan.

Vuodosta on etenkin sosiaalisessa mediassa liikkunut myös virheellisiä tietoja.

Tässä kolumnissa vastaamme kahteen väärään väitteeseen ja kolmeen kysymykseen tietovuodosta.

Väite 1. Yle suojelee vallankäyttäjiä jättämällä julkaisematta heidän nimiään.

Väite on virheellinen. Ylen MOT-toimitus ei ole löytänyt tietovuodosta merkittäviä suomalaisia poliittisen tai taloudellisen vallan käyttäjiä. Mikäli olisi, heistä olisi kerrottu ensimmäisenä. Kynnys julkaista nimiä uutisissa on sitä matalampi, mitä merkittävämpi yhteiskunnallinen rooli henkilöllä on.

Tietovuotohanketta koordinoiva kansainvälinen toimittajajärjestö ICIJ julkaisee myöhemmin hakukoneen, josta vuodossa olevien henkilöiden nimet löytyvät.

Väite 2. Kansanedustaja Elina Valtosella (kok.) on ollut veroparatiisiyhtiö, joka paljastui Pandoran papereissa.

Väite on virheellinen. Tietovuodosta ei löytynyt Elina Valtosta tai muita suomalaisia poliitikkoja. Etenkin sosiaalisessa mediassa toistettu väite perustuu mitä ilmeisemmin sekaannukseen. Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina (siirryt toiseen palveluun), että Valtosella on ollut tili Jerseyn veroparatiisissa. Uutinen ei liittynyt mitenkään Pandoran papereihin. Tämän Helsingin Sanomat mainitsi jutussaan.

Valtosen tili on lakkautettu useita vuosia sitten. Pankkitili liittyi Valtosen työhön Englannissa. Helsingin Sanomien uutisen mukaan Valtosen toimintaan ei liity mitään laitonta. Tili perustettiin Valtosen työnantajan aloitteesta.

Kysymys 1: Miksi Yle ei julkaise kaikkien vuodossa olevien suomalaisten nimiä?

Veroparatiisiyhtiön omistaminen on laillista ja Yle kertoo vuodossa olevien nimiä vain, mikäli se on journalistisesti perusteltua. Näitä syitä ovat esimerkiksi henkilön yhteiskunnallisesti merkittävä asema tai rikostausta.

Useat vuodosta löytyvät suomalaiset ovat suurelle yleisölle tuntemattomia henkilöitä, joiden kohdalla veroparatiisiyhteyksistä kertomiselle ei ole journalistisia perusteita.

Yksittäisten ihmisten verotukseen liittyvistä kysymyksistä vastaa Suomessa ensisijassa verohallinto. Tietovuodosta löytyvien asiakirjojen avulla ei useimmissa tapauksissa pysty sanomaan sitä, onko ihminen esimerkiksi vältellyt verojen maksua.

Kysymys 2: Miksi Yle ei kerro Pandoran papereiden uutisissaan suuryritysten verosuunnittelusta, vaikka kyse on merkittävästä ilmiöstä?

Pandoran papereiden tietovuoto sisältää pääsääntöisesti tietoja yksityishenkilöiden toiminnasta veroparatiiseissa. Suurien kansainvälisten yhtiöiden toiminnasta aineistossa on tietoja olemattoman vähän.

Yritysten toiminnasta veroparatiiseissa saatiin paljon enemmän tietoja esimerkiksi vuonna 2017 julkaistuista Paratiisin papereista. Yle on tehnyt aiemmin kymmenittäin uutisia yritysten verosuunnittelusta ja toiminnasta veroparatiiseissa.

Kysymys 3: Luovuttaako Yle Pandoran papereiden aineiston verottajalle?

Ei. Lähtökohtaisesti Yle ei luovuta ikinä toimituksen sisäistä aineistoa millekään ulkopuoliselle taholle, mukaan lukien viranomaiset. Esimerkiksi aiemman suuren tietovuodon eli Panaman papereiden kohdalla verottaja sai hankittua materiaalin kansainvälisten yhteyksien avulla.

Lisäksi aineisto on kansainvälisen toimittajajärjestö ICIJ:n, eikä Ylellä ole lupaa antaa sitä ulkopuolisille tahoille.

Kansainvälinen toimittajajärjestö ICIJ julkaisee myöhemmin (siirryt toiseen palveluun) tietovuotoon liittyen hakukoneen, jossa voi tarkastella vuodosta löytyneiden ihmisten ja yhtiöiden nimiä. Koneellisesti luotava tietokanta ei kuitenkaan tule olemaan täysin kattava.