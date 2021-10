Enon rautakarhun lopetusmääräys on purettu – poliisi yrittää sittenkin emon nukutusta ja pienpetoraudan poistamista

Enossa loukkaantuneella karhuemolla on mukanaan alle vuoden ikäiset pennut. Kuva: Itä-Suomen poliisi

Pienpetorauta käpälässään kulkevaa karhua ryhdytään jäljittämään maanantaina ja aikaa operaatiolle on varattu 21 päivää.

Itä-Suomen poliisi on päättänyt yrittää vielä kerran pyydystää Joensuun Enossa pienpetorauta jalassaan kulkevaa karhua. Pyydystämistä yritetään niin kutsutulla kyttäysmenetelmällä.

Suunnitelmana on houkutella karhua haaskalla ja ampua sitä nukutuskiväärillä. Mikäli nukutus ja rautojen poisto onnistuu, karhulla on mahdollisuus selvitä. Viranomaiset ovat varautuneet yrittämään rautojen kirurgista poistoa maastossa. Poliisin mukaan toimenpide on yhtä aikaa sekä vaativa että vaarallinen.

– Suomessa ei ole koskaan ennen kokeiltu tällaista kirurgista toimenpidettä maastossa, toteaa rikosylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisista.

Mikäli vammat ovat vakavat, karhu lopetetaan. Päätöksen tekee eläinlääkäri. Päätöksessä on otettava huomioon karhun käpälän kunnon lisäksi se, millaiset toipumismahdollisuudet eläimellä on ilman kivunlievitystä ja antibiootteja.

– Jos saamme emon nukutettua, pennut jäävät todennäköisesti lähistölle. Ne ovat talvella pesään syntyneitä ja kasvaneet hyvin. Emo on pystynyt huolehtimaan niistä, vaikka sen liikkuminen on vaivalloista, kertoo Pohjolainen.

Poliisi aikoo käynnistää kyttäysoperaation tulevana maanantaina ja aikaa tehtävään on varattu 21 päivää. Poliisi saa virka-apua Luonnonvarakeskukselta.

Emo on kyennyt huolehtimaan pennuista

Poliisin mukaan se päätyi yrittämään lievempiä keinoja, koska Enon karhusta ja sen neljästä pennuista on saatu tarkka paikkatieto sekä havaintoja, joiden mukaan emo on pystynyt huolehtimaan sekä itsestään että pennuistaan.

– Yritimme heinä-elokuussa saada karhuemon menemään pyydystyslieriöön, mutta silloin emme onnistuneet. Nyt alkavan operaation aikana alueella saavat liikkua vain Luonnonvarakeskuksen asiantuntijat, sanoo Pohjolainen.

Karhupentue ei ole aiheuttanut vaaraa alueella liikkuneille ihmisille tai liikenteelle. Lisäksi viranomaiset saavat tulevia tehtäviä varten arvokasta kokemusta.

– On syytä olettaa, että vastaavia tapauksia sattuu tulevaisuudessakin. Viranomaiset ovat käyneet keskustelua siitä, miten meillä olisi vastaisuudessa parempi valmius toimia. Nyt toimintamalli on pitänyt kehittää aivan alusta, toteaa Pohjolainen.

Jos karhun pyydystäminen ei onnistu lainkaan, poliisi harkitsee tilannetta uudelleen.

Enon karhu on yksi kolmesta Itä-Suomessa kesän aikana pienpetorautaan loukkaantuneista karhuista. Lieksassa ja Sonkajärvellä loukkaantuneet karhut ovat olleet tutkittavana Ruokavirastossa. Molempien karhujen kohdalla pyyntiraudat olivat niin syvällä jalan sisällä, ettei niitä olisi saatu pois ilman kirurgiaa.

