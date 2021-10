Herätys: Verensokeri saattaa nousta terveellisestäkin ruoasta, luontokatoon haetaan ratkaisua, bileet vaihtuivat meditointiin Ibizalla

Ihmiset reagoivat ravintoaineisiin yksilöllisesti – suositukset eivät sovi kaikille

Pähkinöiden rasva on terveellistä, samoin omega-3-rasvahapot – mutta entäs, jos juuri sinun kehollesi eivät olekaan?

Itä-Suomen yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että ihmiset reagoivat ravintoaineisiin yksilöllisemmin kuin aiemmin on ajateltu. Yleiset ravintosuositukset sopivat useimmille, mutta joillekin osa ruoka-aineista aiheuttaa aivan päinvastaisen vaikutuksen.

Saadaanko luontokato pysäytettyä?

Hömötiaiskanta on viime vuosina vähentynyt huolestuttavasti. Kuva: Risto Salovaara / Yle

Koronan viivästyttämät kansainväliset neuvottelut uudesta, luontokadon pysäyttävästä sopimuksesta alkavat ensi viikolla. Aiemmin YK:n biodiversiteettisopimuksen luonnos herätti kitkaa ja neuvotteluja uhkasi umpikuja. Sopimuksesta on tarkoitus tulla kunnianhimoinen ja jäsenmaita sitova, sillä vapaaehtoisuuteen perustuneet sopimukset eivät ole tuottaneet tulosta.

Pandemia toi rauhan Espanjan bilesaarelle Ibizalle, ja se kiinnostaa myös turisteja

Yhä useampi haluaa vaihtaa yökerhot retriittiin. Ibizalta etsitään bileiden sijaan nyt henkistä hyvinvointia. Saaren lokakuisessa lämmössä on hyvä osallistua meditaatioretriittiin. Kuva: Gabriel Bendahan

Nuorison suosiman Ibizan rauhallinen puoli pääsi esille, kun pandemia sulki yökerhot. Tilalle tulivat henkistä tasapainoa etsivät matkailijat ja muuttoaalto.

Lauantaista luvassa pilvinen päivä

Kuva: Ilamtieteen laitos

Sää on poutainen koko maassa, mutta pilvisyys on runsasta. Lämpötila on päivällä maan eteläosassa kymmenen asteen vaiheilla. Pohjoisessa lämpöasteita on vajaat kymmenen. Lue lisää Ylen sääsivuilta.