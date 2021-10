Eurooppaan pyrkiviä ihmisiä on mediatietojen mukaan kohdeltu väkivaltaisesti – sisäministeri Ohisalo haluaa, että epäilyt selvitetään huolella

Täällä saavutetaan pian 80 prosentin ro­ko­tus­kat­ta­vuus – Yle selvitti ro­ko­tus­ti­lan­teen Suomen kymmenessä suurimmassa kaupungissa

Hallituksen mukaan ro­ko­tus­kat­ta­vuus on riittävän korkea rajoitusten purkamiseen, kun yli 80 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta tai heillä on ollut mahdollisuus ottaa molemmat annokset. THL:n mukaan tavoitteeseen ollaan pääsemässä.