Herätys: Anoreksiaan sairastuneita poikia ei huomata, suomalaissotilaita monimutkaisen kriisin keskelle, naisen vihasta kertova kauhuelokuva myytiin 40 maahan

Korona-aika lisännyt syömishäiriöoireilua

Korona-aika on lisännyt ja osin pahentanut nuorten syömishäiriöoireilua. Ilmiö on maailmanlaajuinen, ja pandemian vaikutusten kerrotaan näkyvän viipeellä. Tilastojen mukaan syömishäiriötä oireilee yleisimmin nainen, mutta joukossa on myös miehiä: arviolta yksi tai kaksi kymmenestä. He jäävät kuitenkin usein huomaamatta. Niin oli käydä myös 16-vuotiaana anoreksiaan sairastuneelle Jere Ollilalle.

Suomi lähettää Afganistanin jälkeen sotilaita Afrikkaan, mutta siellä odottaa monimutkainen kriisi

Suomalaiset saavat Sahelin-komennukseltaan kenttäkokemusta, sanotaan puolustusministeriöstä. Kuvassa on suomalainen sotilas EU-koulutusoperaatiossa Malissa. Kuva: Puolustusvoimat

Suomi lisää sotilaiden määrää Länsi-Afrikassa. Suomalaiset osallistuvat EU-operaatioon länsiafrikkalaisen Sahelin alueen maisssa. Samaan aikaan Sahelin tilanne muuttuu yhä sekavammaksi. Ranska esimerkiksi riitelee Malin kanssa, joka on kutsumassa avukseen venäläisiä palkkasotilaita.

Vasta kolme prosenttia taloyhtiöistä on siirtänyt tiedot asunto-osakkeista sähköiseen järjestelmään

Asunnon omistajan on lähetettävä paperinen osakekirja Maanmittauslaitokselle mitätöitäväksi ja tuhottavaksi. Sen voi kuitenkin pyynnöstä saada itselleen muistoksi. Kuva: Tiina Jutila / Yle

Paperiset osakekirjat jäävät vähitelleen historiaan, kun taloyhtiöt saavat osakeluettelot siirrettyä sähköiseen järjestelmään. Siirron jälkeen asuntojen nykyisillä omistajilla on kymmenen vuotta aikaa muuttaa omistuksensa sähköiseksi merkinnäksi.

Lotilla iso rooli myös työpaikkaruokailun kehittämisessä – järjestö täyttää sata vuotta

Lotta Svärd-järjestössä oli pikkulotat mukaan lukien parhaimmillaan 240 000 jäsentä. Kuva: Lottamuseon kokoelmat

Lotta Svärd -järjestö täyttää sata vuotta. Lotat tunnetaan etenkin sodan aikana tehdystä työstä, mutta heidän perintönsä näkyy konkreettisesti tänä päivänä esimerkiksi työpaikkalounaissa. Lotta Svärdin lakkauttamisen jälkeen sen työn jatkaja Suomen Naisten Huoltosäätiö perusti Työmaahuolto ry:n. Aluksi se huolehti valtion jälleenrakennustyömaiden ruokailusta. 1940-luvun puolivälissä Työmaahuolto myi ruokalansa ja siirtyi yksityiselle sektorille.

Hanna Bergholmin kauhuelokuva näyttää naisen vihan tunteet

Pahanhautoja on Hanna Bergholmin ensimmäinen pitkä elokuva. Kuva: Katriina Laine / Yle

Kun kulttuurivieras, elokuvaohjaaja Hanna Bergholm sai lapsen, hän kyllästyi valkokankaan latteisiin naiskuviin. Tuntui, ettei tarinoissa ja elokuvissa ole muuta äidin mallia kuin pyhä madonna. Niinpä hän teki kauhuelokuvan, joka näyttää naisten vihan tunteet. Elokuva on myyty jo yli 40 maahan ennen ensi-iltaa.

Yhtenäiset sateet väistyvät itään

Kuva: Ilmatieteen laitos

Sunnuntaina päivällä on luvassa sadekuuroja niin pohjoisessa kuin etelässä. Yhtenäiset sateet väistyvät itään. Lämpötila on 10 asteen molemmin puolin. Lue lisää Ylen sääsivuilta.