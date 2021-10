Ruotsi tarvitsee it-osaajia kipeästi, mutta on karkottanut heitä pikkuvirheiden takia – yritykset pelkäävät jo Ruotsin maineen puolesta

Ruotsi tarvitsee ulkomaisia osaajia niin akkutehtaisiin kuin Spotifyn kaltaisiin yrityksiin, mutta maan työlupajärjestelmä on monimutkainen. Hallitus on luvannut estää asiantuntijoiden karkotukset hallinnollisten virheiden takia.

TUKHOLMA Ruotsissa on ennennäkemätön pula Rameez Hussainin kaltaisista ammattilaisista.

Intialaistaustainen Hussain on 33-vuotias mobiilisovelluskehittäjä, joka työskentelee konsulttitalo Dynamossa Tukholmassa. Hän on asunut Ruotsissa jo 11 vuotta, mutta silti hänet ollaan karkottamassa.

Syy on se, että Hussainin ruotsalainen työnantaja oli ottanut hänelle aikoinaan väärät vakuutukset.

Ruotsi tarvitsee it-alan mukaan 70 000 uutta osaajaa (siirryt toiseen palveluun) vuoteen 2024 mennessä.

Ammattilaisia kaipaavat Pohjois-Ruotsin jättihankkeet, kuten rakenteilla oleva Euroopan suurin akkutehdas, sekä liikenteen sähköistäminen ja vihreään talouteen siirtyminen.

Myös Spotifyn ja Klarnan kaltaiset isot ruotsalaisyritykset tarvitsevat lisää it-ammattilaisia, puhumattakaan teknologia-alan startupeista, joille Tukholma on yksi maailman johtavista keskittymistä.

Yritykset kuitenkin pelkäävät, että Ruotsin maine on kärsinyt asiantuntijoiden työlupiin liittyvien ongelmien vuoksi.

-Elämäni on pysähdyksissä, kertoo Rameez Hussain tilanteestaan. Hänen valituksensa on käsittelyssä maahanmuuttotuomioistuimessa ja päätöksen uskotaan tulevan 12-14 kuukautta sen jättämisestä. Kuva: Kirsi Heikel

Startup-työnantaja mokasi vakuutukset

Hussain tuli vuonna 2010 opiskelemaan tietojenkäsittelytiedettä Uumajan yliopistoon kotimaastaan Intiasta.

Vaihtoehtoina olivat myös Saksa ja Australia, mutta Hussain valitsi Ruotsin, koska yliopisto tarjosi heti opiskelupaikan.

Maisteriopintojen jälkeen hän sai vakituisen sovelluskehittäjän työn startup-yrityksestä, josta siirtyi vuonna 2016 Dynamon palvelukseen.

Elokuussa 2017 hän sai kirjeen Ruotsin maahanmuuttovirastosta. Kirjeessä ilmoitettiin, että hänen oleskelulupansa perutaan ja hänet karkotetaan.

Hussain ei ollut tehnyt mitään väärää, vaan hänen aiempi työnantajansa oli. Se oli muun muassa kirjannut hänet työntekijäksi eikä virkamieheksi.

Hussain pohti päätöksestä valittamista, mutta prosessissa olisi mennyt yli vuosi. Sen sijaan hän matkusti takaisin kotimaahansa kahdeksaksi kuukaudeksi ja palasi Tukholmaan Dynamoon saatuaan uuden työluvan keväällä 2018.

Hussain jatkoi siellä samoissa tehtävissä, kehittämässä kännykkäsovelluksia erilaisille asiakkaille iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille. Hänen palkkansa on noin 5000 euroa kuussa.

"Olen asunut Ruotsissa kolmasosan elämästäni"

Vuoden 2020 marraskuussa Rameez Hussain haki pidennystä työlupaansa, mutta sai uuden karkotuspäätöksen. Syyksi kerrottiin jälleen entisen työnantajan vakuutusvirheet vuosia aiemmin.

Nykyinen työnantaja oli täyttänyt hallinnolliset kohdat oikein, eikä Hussain ollut tälläkään kertaa syyllistynyt itse mihinkään.

Hän istuu Tukholman Kungsholmenissa työpisteellään ja kertoo, että päätös oli suuri järkytys.

– Kaikki isot asiat ovat elämässäni pysähdyksissä, hän huokaa.

Jos Hussainin saama karkotuspäätös pysyy voimassa, hän aikoo pyrkiä töihin Saksaan. Kuva: Kirsi Heikel

Tällä kertaa Hussain päätti valittaa Ruotsin maahanmuuttotuomioistuimeen.

Hänellä on ruotsalainen tyttöystävä ja elämä on vahvasti kiinnittynyt Ruotsiin. He haluaisivat ostaa yhdessä asunnon, mutta eivät voi tehdä tässä tilanteessa mitään.

– Olen asunut Ruotsissa kolmasosan elämästäni. Olen tehnyt töitä, maksanut verot, oppinut kielen, hankkinut tutkinnon. Ystäväni ja tyttöystäväni ovat täällä, Hussain kertoo.

– Minulla on työpaikka, jonka palkalla pärjään ja ammatti, jonka tekijöistä on kova kysyntä. Mielestäni osallistun yhteiskunnan rakentamiseen, hän jatkaa.

Hussainin asiaa ajaa Centrum för rättvisa -säätiö, joka tarjoaa ilmaista oikeusapua. Sen juristi Alexandra Loyd sanoo, että rahallisesti Hussain ei ole hyötynyt mitenkään työnantajan virheistä.

– Hänen työehtonsa ovat myös olleet kunnossa. Kysymys on nyt siitä, että työnantaja on ottanut hänelle väärän vakuutuspaketin, Loyd sanoo.

Maahanmuuttoviraston mukaan virhe ei ole pieni, sillä Hussain on ollut puolet oleskeluajastaan Ruotsissa ilman riittävää vakuutusturvaa. Virasto kommentoi Hussainin tapausta aiemmin Dagens Nyheterille (siirryt toiseen palveluun).

Virheestä ei joudu kuitenkaan vastuuseen työnantaja vaan työntekijä.

– Voi tietenkin kysyä, onko tämä oikein, juristi Loyd sanoo.

-Tilanne on Ruotsissa parantunut, kun Maahanmuuttovirasto on ryhtynyt katsomaan kokonaisuutta pienten virheiden sijaan. Mutta ongelma ei ole poistunut eikä uutta lakia ole säädetty, sanoo juristi Alexandra Loyd. Kuva: Stefan Tell

Ruotsin työlupajärjestelmä on monimutkainen

Ruotsissa on ollut viime vuosina (siirryt toiseen palveluun) lukuisiatapauksia, joissa erityisasiantuntija joutuu lähtemään maasta, koska työnantaja on tehnyt epähuomiossa pienen virheen työlupa-asioissa.

Elinkeinoelämä on kritisoinut Maahanmuuttoviraston toimintaa voimakkaasti. Ruotsalaiset yritykset pelkäävät, että maan maine vahingoittuu ja niiden mahdollisuus rekrytoida ammattilaisia eri puolilta maailmaa vaikeutuu.

Tämä on huomattu myös Hussainin työpaikalla Dynamossa. Dynamo on sovelluskehittäjä- ja konsulttitalo, joka työllistää noin kolmekymmentä henkilöä.

– Ruotsi kilpailee samoista osaajista Saksan ja Britannian kanssa. Moni on kuullut karkotuksista täällä asuvilta ystäviltään ja miettii, kannattaako tänne hakea ollenkaan, sanoo Dynamon kehityspäällikkö Vinit Malhotra.

Yritysten mukaan virheitä tulee, koska järjestelmä on monimutkainen.

Suuret yritykset, kuten Scania ja Ericsson ovat kertoneet, että ne ostavat ulkopuolisia asiantuntijapalveluita pystyäkseen hoitamaan EU:n ulkopuolelta tulevien työlupa-asiat oikein. Esimerkiksi startupeilla ei tähän ole mahdollisuutta.

Kehityspäällikkö Vinit Malhotra pitää Hussainin karkotuspäätöstä käsittämättömänä. Kuva: Daniel Ivarsson

Jos valitus ei mene läpi, Hussain muuttaa ehkä Saksaan

Vuonna 2018 maahanmuuttotuomioistuin alkoi tehdä karkotettavien työntekijöiden tapauksissa kokonaisarviointia eli ryhtyi painottamaan sitä, täyttyvätkö työluvan ehdot pitkällä aikavälillä. Sen jälkeen tilanne on Ruotsissa parantunut.

Ongelma ei ole kuitenkaan poistunut (siirryt toiseen palveluun), sanoo juristi Alexandra Loyd.

– Esimerkiksi IT-ammattilaisten karkotuksia tapahtuu yhä, hän kertoo.

Viime keväänä valmistui Ruotsin hallituksen asettama selvitys (siirryt toiseen palveluun) osaavan työvoiman maahanmuuton helpottamisesta. Selvitys ehdottaa muun muassa, että työlupaa ei peruuttaisi vähäisten virheiden takia.

Asian käsittely on kuitenkin kesken, eikä selvitys ole vielä johtanut lakiesitykseen.

Loydin arvion mukaan Rameez Hussainin pitäisi saada päätös maahanmuuttotuomioistuimesta marras–helmikuun aikana, eli 12–14 kuukauden jälkeen valituksen jättämisestä.

Jos Hussainin karkotuspäätös pysyy voimassa, hänellä on yhä mahdollisuus valittaa siitä.

– Jos lopullinen päätös on, että en saa jäädä tänne, muutan lopullisesti pois Ruotsista. Monet Euroopan maat kaipaavat kaltaisiani it-ammattilaisia, esimerkiksi Saksa, Hussain sanoo.

