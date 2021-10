Kaikkea puutaidetta ei tehdä moottorisahalla – italialaistaiteilija rakensi itärajalle kolmemetrisen Suomen leijonan puujämistä

Pohjois-Karjalassa, Tohmajärvellä, puutaidekeskus Puun sielussa ei ole valittu puutaiteen aiheiksi niitä ilmeisimpiä karhuja.

Natasha Podkolzina visioi keskuksen pihapiiriin ulkoilmaveistospuistoa ja ensimmäisenä sinne on noussut kalliotöyrään reunalta katseleva leijona. Tekemään saapui Italiasta itseoppinut taiteilija Marco Martalar. Veistos valmistui syyskuun lopulla.

Kolme metriä korkea leijona rakentuu puun palasista, oksista ja auki revityistä juuren kappaleista sekä havuista, jotka ovat saaneet suuren urosleijonan muodon. Veistoksen kuusenhavuinen vihreä harja muuttuu ajan myötä ruskeaksi.

Natasha Podkozina kertoo, että kyseessä on nimenomaan Suomen leijona, vaakunasymboli, joten kaikki sen tunnukset on haluttu mukaan veistokseen. Leijona ei kuitenkaan polje käyrää sapelia, eikä miekka ole sotaisasti ylhäällä, vaan patsas tulkitsee tätä aikaa.

– Vaakunaleijonaa on käytetty alunperin symbolina aikoina, jolloin Ruotsi ja Venäjä sotivat koko ajan. Nykyään elämme sovussa ja siksi tässä ei alisteta, eikä olla sotajalalla.

Urosleijona patsastelee syysmaisemassa. Kuva: Tanja Perkkiö / Yle

Martalar on tehnyt puunpalasista koostuvan leijonan aiemmin Venetsian elokuvajuhlille. Podkolzina näki kuvan siivekkäästä patsaasta ja halusi tulkinnan leijonasta omaan pihaansa. Martalar on kertonut leijonan symboloivan hänelle voimaa. Puun sielussa hän on vieraillut ensi kerran jo vuosia sitten.

Podkolzina kutsuu Puun sieluun taiteilijoita etupäässä ulkomailta. Ei siksi, etteikö hän arvostaisi suomalaisia taiteilijoita, vaan koska kansainvälisyys antaa puutaidekenttään monipuolisuutta.

– Että näkisimme, että näin voi tehdä. Veistos voi syntyä palasista, joidenkin mielestä roskista.

Podkolzinan mielestä puutaiteen arvostuksen puolesta olisi paljon tehtävää.

– Liian usein meillä amatöörit ja ammattilaiset sotketaan keskenään. Voi olla taitava moottorisahan käyttäjä, mutta puusta on niin paljon muuhunkin.

Aiemminkaan Puun sielun aiheet eivät ole olleet niitä puutaiteen ilmeisimpiä metsän eläimiä. Galleriassa ovat esillä ympäri maailmaa saapuneiden taiteilijoiden tekemät tulkinnat Michael Jacksonista ja monenlaiset veistokset.

