Poliisi päästää Elokapinan mielenosoittajat vapaaksi tänään – presidentti ja ministerit ohjattiin eilen ulos Valtioneuvoston linnasta vaihtoehtoisten reittien kautta

Helsingin poliisi kertoo, että sen tavoitteena on päästää kaikki eilen kiinni otetut 52 Elokapinan mielenosoittajaa vapaaksi tänään.

– Päästämme kaikki vapaaksi sitä mukaan, kun kuulustelut on saatu suoritettua. Osa on jo päästetty vapaaksi sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Matti Suominen Helsingin poliisista.

Hän ei ota kantaa siihen, onko joku mielenosoittajista pidätetty.

Elokapina on arvostellut sitä, että poliisi on pitänyt mielenosoittajia kiinni otettuina yli 12 tuntia. Elokapinan mukaan poliisilain mukainen raja on kiinniotolle 12 tuntia.

– Kyllä me lain mukaan toimimme, ja laista löytyy perusteet kiinniotolle. Tässä ei ole minkäännäköistä ongelmaa asian suhteen, Suominen toteaa ja sanoo kiinniottojen perustuneen pakkokeinolakiin.

Elokapina on arvostellut poliisia myös siitä, että sen arviointikyky olisi pettänyt eilen. Suominen kiistää väitteen.

– Yksi kokonaisarviointiimme vaikuttava tekijä ollut se, että Elokapina on käynyt fyysisesti kiinni yhteen kansanedustajaan tämän kyseisen syyskapinatapahtuman aikana Eduskuntatalon edessä. On jo siis jouduttu ottamaan huomioon, että on käyty poliittiseen päättäjään käsiksi, Suominen sanoo.

Poliisin tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan tilanteessa arvioitiin turvallisuuden heikentyneen siten, että Valtioneuvoston linnan turvallisuushenkilökunta ohjasi rakennuksessa olleet tasavallan presidentin, ministerit ja muut virkamiehet ulos rakennuksesta vaihtoehtoisten reittien kautta.

