Pop up -koronarokotus Seinäjoella Ideaparkissa saavutti suursuosion – yli 280 kävi hakemassa ensimmäisen rokotteen

Kauppakeskuksessa Seinäjoella järjestettiin pop up -koronarokotus - rokotteen otti myös Anna-Kaisa Koivisto, joka empi raskauden vuoksi pitkään. Toimittajana ja kuvaajana Tuomo Rintamaa

Kauppakeskuksessa Seinäjoella järjestettiin pop up -koronarokotus - rokotteen otti myös Anna-Kaisa Koivisto, joka empi raskauden vuoksi pitkään. Toimittajana ja kuvaajana Tuomo Rintamaa

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri järjesti päivällä pop up -rokotustapahtuman Seinäjoen Ideaparkin kauppakeskuksessa.

Sairaanhoitopiirin rokotuskoordinaattori Satu Toivola oli positiivisesti yllättynyt pop-up rokotuksen saamasta suosiosta. Päivän aikana tyhjään liiketilaan pystytetyssä rokotuspaikassa oli ajoittain jopa pientä ruuhkaa.

Viiden tunnin aikana 280 ihmistä kävi ottamassa rokotteen. Seinäjokelaisia kävijöistä oli 120.

– Ihmisiä piipahti rokotettavana jopa Ivalosta ja Kemijärveltä asti. Valtaosa kävijöistä oli kuitenkin sairaanhoitopiirin alueelta. Yksi kävijöistä itki rokotuksen aikana ja sanoi kuinka nyt pystyi vain kävelemään sisään eikä tarvinnut päiväkausia jännittää tilannetta, Toivola iloitsi.

Sairaanhoitopiirin jäsenkunnat haluavat nostaa maakunnan rokotekattavuutta. THL:n tilastossa (siirryt toiseen palveluun) Etelä-Pohjanmaalla ensimmäisen rokotteen saaneiden prosenttiosuus on maan pienin.

Seinäjokelainen Anna-Kaisa Koivisto oli harkinnut koronarokotteen ottamista jo viime kesänä, mutta raskaus muutti suunnitelmia.

Anna-Kaisa Koivistolle vapaapäivä oli hyvä tilaisuus koronarokotteen ottamiselle. Kuva: Tuomo Rintamaa / Yle

– Viime viikolla, kun rakenneultra oli takanapäin päätin ottaa rokotuksen. Netistä rokotusaikaa varatessani huomasin, että tämä tapahtuma on sopivasti vapapäivänä. Tämä on nyt meidän molempien suojaksi, Koivisto sanoo ja vilkaisee raskausvatsaansa.

Pop-up rokotuksia ehkä jatkossakin

Pfizer BioNTechin Comirnaty -koronarokotetta oli varattu viisituntista rokotusessiota varten 350. Infektioylilääkäri Elina Kärnä kiitti sairaanhoitopiirin henkilöstöä, joka teki työtä rokotustapahtuman eteen. Rokotteen ottajia oli odottamassa jo puoli tuntia ennen ovien avautumista.

– Suosio ylitti odotuksemme jo parin tunnin jälkeen. Me laahaamme Suomen sairaanhoitopiirien joukossa rokotekattavuudessa viimeisenä. Toivomme että tällainen hyvin matalan kynnyksen rokotustapahtuma nostaa Etelä-Pohjanmaan rokotuskattavuutta.

Kärnä toivoo, että erityisesti nuorempia ikäluokkia saataisiin innostettua rokotteen ottamiseen.

– Tämä on tietysti ollut sairaanhoitopiirille iso ponnistus. Kun menestys on näin hyvä kuin tänään, pohdimme voisimmeko järjestää tällaisia jatkossa lisää, Kärnä sanoo.

Mari Ronkainen empi rokotteen ottamista mahdollisten haittavaikutusten takia. Kuva: Tuomo Rintamaa/Yle

Seinäjokelainen Mari Ronkainen kertoo pohtineensa rokotteen ottamista pitkään. Hän sai työkaverilta vinkin matalan kynnyksen rokotusmahdollisuudesta. Hän piti kuitenkin tilaisuutta hyvänä ja rokotekattavuutta lisäävänä.

– Narkolepsia, mikä liittyy sikainfluenssarokotteeseen, on toki muistissa. Olen miettinyt mitä rokottamisesta voisi seurata ja sen takia koronarokotuksen ottaminen on pitkittynyt. Ajattelen että jossain kohtaa se on pakko ottaa, jos haluaa reissata, Ronkainen sanoi.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun sunnuntaihin 10.10. kello 23 saakka.