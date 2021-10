Keikkoja on pian ruuhkaksi asti, mutta samalla pääsyliput voivat kallistua

Koronajärjestelyt lisäävät konserttien ja festivaalien järjestäjien kuluja, mikä voi pian nostaa pääsylippujen hintoja. Näin on käynyt jo esimerkiksi Saksassa.

Helsingin remontoitu olympiastadion odottaa edelleen ensimmäisiä isoja konsertteja. Ensi kesänä niitä onkin jo sitten ruuhkaksi asti. Silloin siellä esiintyvät keikkojaan siirtämään joutuneista esimerkiksi Haloo Helsinki ja Apulanta ja kaksi kertaa konserttiaan lykännyt Antti Tuisku.

Kun siihen lisätään uudet konsertit ja urheilutapahtumat, stadionin kesä on täynnä. Olympiastadionilla ei ole yhtään vapaata viikonloppua toukokuulta syyskuulle.

Kaikki vaikuttaa livemusiikkibisneksen kannalta lupaavalta puolentoista vuoden kurimuksen jälkeen. Kesään on kuitenkin vielä pitkä aika ja ennen sitä tapahtuma-ala pitäisi saada kunnolla käyntiin.

Miten elävän musiikin tarjonta sitten saadaan takaisin tolpilleen?

Muun muassa tätä pohtivat musiikkialan ammattilaiset torstaina ja perjantaina järjestetyssä Musiikki & Media -tapahtumassa Tampereella.

Kenelläkään ei ole kysymykseen tyhjentävää vastausta, mutta koronatunnelin päässä on jo valoa. Keikkoja on jo alettu järjestää eri puolilla Eurooppaa, mutta koko ajan muuttuva tilanne tekee tapahtumien suunnittelemisesta vaikeaa ja välillä jopa mahdotonta.

– Tätä velkaa maksetaan pitkään. Artistien kiertueita ja tapahtumia on odottamassa paljon. Tämä tarkoittaa sitä, että kustannukset nousevat, sanoo Music Finlandin toiminnanjohtaja Kaisa Rönkkö.

Keikkajärjestäjien kuluja kasvattavat tapahtumiin tehtävät koronajärjestelyt. Kansainvälisellä tasolla artistien liikuttaminen paikasta toiseen on kallistunut, sillä esimerkiksi lentojen hinnat voivat olla aiempaa kalliimpia.

Lopputuloksena on se, että festareiden ja keikkojen hinnat kallistuvat. Näin on käynyt jo Saksassa.

– Ihmiset ovat olleet ymmärtäväisiä. Fanit tietävät, että konsertteja tekevät ovat kärsineet taloudellisesti viime vuosina. Tällä hetkellä tarjontaa ei kuitenkaan ole paljoa. Ihmiset maksavat silti mielellään hieman enemmän, että pääsevät keikalle vaikka kerran kuussa, sanoo ohjelmatoimisto Black Harbour Entertainmentin vetäjä Merle Doering.

– Keikkabisneksessä on elämää koronan jälkeenkin. Meidän vain täytyy löytää uudet säännöt, kuinka elää uudessa normaalissa, sanoo ohjelmatoimisto Black Harbour Entertainmentia Saksassa pyörittävä Merle Doering. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Yllättäviä koronahaasteita

Korona tuo paljon haasteita tapahtumajärjestäjille sekä artistien ja yhtyeiden kiertueita suunnitteleville. Merle Doering myy keikkoja rock- ja metallibändeille ja tällä hetkellä häntä työllistää eniten Saksan eri alueiden ja kaupunkien koronarajoitukset.

– Meidän täytyy käydä läpi koronarajoitukset konsertti kerrallaan. Esimerkiksi ovatko yhtyeen jäsenten ja muun henkilökunnan rokotukset kunnossa vai pitääkö mennä testiin.

Seuraava haaste Doeringin mukaan on se, kun kiertueet laajenevat muihin maihin. Jokaisella maalla on omat rajoituksensa.

– Meidän pitää miettiä, onko järkevämpää liikkua autolla vai lentää. Rajan ylittäminen maateitse voi olla nopeampaa, sillä valvonta lentoasemilla on tiukempaa.

Islannissa järjestettävä Iceland Airwaves -festivaali on peruttu kahtena vuotena perättäin. Festivaalin artistikiinnityksistä vastaava Will Larnach Jones uskoo tapahtuman toteutuvan ensi kesänä vaikka kaiken suunnitteleminen on edelleen epävarmaa.

Monet peruuntuneet festarit ovat siirtäneet samoja artisteja vuodella eteenpäin. Islantilaisfestivaalin kohdalla homma ei ole niin yksinkertainen.

– Festivaalimme keskittyy uuteen musiikkiin, joten kaksi vuotta sitten pinnalla olleet tuoreet artistit eivät ole sitä välttämättä enää.

– Mekin puhuimme viime vuonna, että tämä on ohi vuoden loppuun mennessä. Nyt tätä on jatkunut pian kaksi vuotta. Normaaliin palaamisessa saattaa mennä kolme tai neljä vuotta tai pidempäänkin, arvelee islantilaisen Iceland Airwaves -festivaalin artistikiinnityksistä vastaava Will Larnach Jones. Kuva: Matias Väänänen / Yle

Keikkabussit loppuvat

Suomessa musiikki- ja tapahtuma-ala liputtaa koronapassin puolesta, sillä se luo turvaa tapahtumien pidempiaikaiseen suunnitteluun. Jos koronatilanne yhtäkkiä pahenee, passi mahdollistaa esimerkiksi keikkojen järjestämisen täydellä yleisökapasiteetilla.

Myös saksalainen Merle Doering kannattaa koronapassia. Tällä hetkellä Saksassa tapahtumiin voi päästä esittämällä rokotustodistuksen, todistuksen puolen vuoden aikana sairastetusta koronasta tai tekemällä koronatestin. Tästäkin huolimatta sisätapahtumissa joudutaan pitämään turvavälejä, asiakkaille pitää olla tuolit ja sisään saa ottaa ihmisiä vain rajoitetun määrän.

Doeringin mukaan seuraava askel on jättää pois koronatestin mahdollisuus, jolloin kaikista rajoituksista päästäisiin eroon.

– Saksassa on paljon ihmisiä, jotka eivät halua ottaa rokotetta ja se on jokaisen oma valinta. Heidän täytyy kuitenkin ymmärtää, että koronapassi on meidän ainoa keinomme mennä eteenpäin ja tienata elantomme. Elinkeinonharjoittajina haluamme keikkapaikat täyteen, joten silloin on helpompi valita asiakkaiksi rokoitetut.

Berliiniläisellä Zur wilden Renate -klubilla biletettiin koronarajoitusten mukaisesti elokuussa. Kuva: Stefanie Loos

Doering uskoo, että jossain vaiheessa rajoitukset höllentyvät niin paljon, että kaikki muusikot lähtevät kiertueille. Kun kaikki ryntäävät tien päälle samaan aikaan, syntyy uudenlainen ongelma ainakin Saksassa.

– Bussifirmoja ja sopivia busseja on vain tietty määrä ja tähän mennessä keikkoja on ollut vain tietty määrä. Nyt kun keikkojen määrä lisääntyy räjähdysmäisesti, bussien saaminen vaikeutuu. Se voi tuntua pieneltä ongelmalta, mutta jos joudun kertomaan bändille, että heille ei ole bussia, kiertue ei toteudu.

Musiikkialalla on vahva usko siihen, että yleisöstä ei ole puutetta, kun keikat ja festivaalit saadaan jälleen kunnolla käyntiin.

– Ihmisillä on nälkä päästä kuulemaan musiikkia ja kokoontua yhteen. Toivon myös, että ihmiset arvostavat festivaaleja aiempaa enemmän. Toivottavasti ihmiset myös ymmärtävät nauttia elävästä musiikista ja eivät ota sitä itsestään selvyytenä, sanoo Will Larnach Jones.