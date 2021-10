Poliisi myöntää arvioineensa tilanteen Elokapinan mielenilmauksessa väärin ja epäonnistuneensa viestinnässä

Helsingin poliisi myöntää arvioineensa Elokapinan mielenosoituksen aiheuttaman turvallisuusuhan Valtioneuvoston linnalla väärin ja epäonnistuneensa tapahtumiin liittyvässä viestinnässä.

Apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoisen mukaan poliisin ja valtioneuvoston valmiusyksikön tilannekuva poikkesi perjantai-iltapäivänä toisistaan.

– Ulkopuolella toimineet poliisit ovat tehneet omat havaintonsa ja linnan sisällä olevat henkilöt omansa. Tässä on varmaan käynyt niin, että kun tietoja on vaihdettu, on syntynyt väärinkäsityksiä tai arvioitu eri asteilla se tilanne, Kopperoinen sanoo.

Poliisin kuva turvallisuustilanteesta on nyt tarkentunut.

– Kaikki on ollut rauhallista linnan sisällä eikä konkreettista uhkaa ole ollut.

Poliisi: "En koe, että kukaan olisi valehdellut tai antanut tahallaan väärää tietoa"

Poliisi kertoi eilen, että Valtioneuvoston linnan turvahenkilöt ohjasivat presidentin, ministerit ja virkamiehet ulos vaihtoehtoisten reittien kautta, koska Elokapinan mielenosoitus oli heikentänyt turvallisuutta.

– Tilanteessa arvioitiin turvallisuuden heikentyneen siten, että Valtioneuvoston linnan turvallisuushenkilökunta ohjasi rakennuksessa olevat henkilöt – tasavallan presidentin, ministerit ja muut virkamiehet – ulos rakennuksesta vaihtoehtoisten reittien kautta, tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun)sanottiin.

Tasavallan presidentin kansliasta tarkennettiin sunnuntaina Ylelle, että presidentti Sauli Niinistön osalta saapuminen paikalle Valtioneuvoston linnaan sujui normaalisti eikä sisätiloissa ollut häiriötä.

Kanslian mukaan tasavallan presidentin esittelyn jälkeen tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokous (TP-UTVA) järjestettiin poikkeuksellisissa tiloissa. Tästä syystä siirtyminen ja poistuminen tapahtuivat poikkeuksellisesti.

Ylen tietojen mukaan poikkeuksellisesta järjestelypaikasta oli päätetty jo ennen perjantain mielenosoituksen alkua.

Perjantaina Valtioneuvoston linnassa olleet ministerit Li Andersson (vas.) ja Annika Saarikko (kesk.) kertoivat puolestaan poistuneensa rakennuksesta samalla tavalla kuin ennenkin.

Apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoisen mukaan ristiriitainen viestintä johtuu väärinymmärryksistä.

– En koe, että kukaan olisi valehdellut tai antanut tahallaan väärää tietoa. Ennemminkin kyse on tiedonkulusta ja varomattomista lausunnoista. Tiedottaminen on varmaan ollut epätarkkaa ja epätarkoituksenmukaista.

Helsingin poliisin viestintä poikkesi myös valtioneuvoston valmiusyksikön viestinnästä.

Elokapinan mielenosoituksen ollessa käynnissä perjantaina Valtioneuvoston linnan valmiusyksikkö kertoi Ylelle, että ei pidä tilannetta uhkaavana tai vaarallisena.

Turvallisuusasiantuntija Mika Tikkanen kertoi tuolloin, että mielenilmaus hankaloittaa hieman linnassa asioivien kulkemista, mutta ministereille, henkilökunnalle ja vieraille on muitakin reittejä kuin ne ovet, joiden edessä mielenosoittajat ovat.

Elokapinan mukaan mielenosoitus ei missään vaiheessa muodostanut Valtioneuvoston linnalle turvallisuusuhkaa.

Eilisessä tiedotteessan (siirryt toiseen palveluun)ympäristöliike kertoi, että sen mielenosoittajat eivät pyrkineet rakennukseen sisälle. Elokapina kiistää myös estäneensä kulun rakennukseen.

Juttua täydennetään.

