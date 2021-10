Poliisi ja koronapassia vastustaneet mielenosoittajat ottivat yhteen Roomassa

Italian pääkaupungissa Roomassa tuhannet ihmiset osoittivat lauantaina mieltään koronapassia vastaan. Paikoin mielenosoittajat ottivat yhteen poliisin kanssa, joka käytti vesitykkiä ja kyynelkaasua hillitäkseen protestoijia.

Poliisi otti mielenosoituksen jälkeen sunnuntaina kiinni kaksitoista henkilöä, joukossa on äärioikeistolaisen Forza Nuova -puolueen johtajia ja jäseniä. Italian median mukaan kiinni otettujen joukossa oli ainakin kaksi puolueen johtohahmoa.

Vuonna 1997 perustettu uusfasistinen Forza Nuova vaatii abortin täyskieltoa, maahanmuuton lopettamista sekä vihapuhelakien kumoamista. Puolue ei ole vaaleissa yltänyt 0,5 prosentin kannatukseen, edes liittoutuessaan muiden äärioikeistolaisten ryhmien kanssa.

Poliisi hajoitti vesitykein vihreää passia vastustaneen mielenosoituksen Roomassa lauantaina. Kuva: Giuseppe Lami / EPA

Mielenosoittajien hampaissa oli erityisesti koronapassin laajentaminen työpaikoille. Koronapassia on jo elokuusta asti vaadittu sisäänpääsyyn ravintoloihin, museoihin ja urheilutapahtumiin.

Lokakuun puolivälistä lähtien passia ollaan kuitenkin laajentamassa myös työpaikoille, ja sen käytöstä kieltäytyviä työntekijöitä odottaa palkaton hyllyttäminen.

Koronapassijärjestelmässä vaaditaan todistusta rokotuksista, sairastetusta koronavirustaudista tai negatiivisesta testituloksesta. Järjestelmä on jo käytössä terveydenhoidon työntekijöillä.

Mielenosoittajien mielestä järjestelmä kiristää ihmisiä vieden monilta valinnanvaran rokotuksen ottamisen suhteen.

Rooman keskustassa järjestetyllä protestimarssilla oli laillinen lupa, mutta sadat ihmiset erkanivat pääjoukosta ja yrittivät marssia kohti parlamenttirakennusta. Tuolloin poliisi käytti vesitykkiä ja kyynelkaasua pysäyttääkseen heidät ja otti kiinni muutamia väkivaltaisesti käyttäytyneitä mielenosoittajia.

Lähes 80 prosenttia yli 12-vuotiaista italialaisista on saanut molemmat rokoteannokset. Italia on yksi pandemian pahimmin koettelemista Euroopan maista, ja siellä on kirjattu yli 130 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

