Nuotiopaikan pettymykseen on nyt ratkaisu: Oulussa testataan Suomen ensimmäistä halkoautomaattia

Omakohtainen kokemus innoitti oululaisen Valto Vaaraniemen kehittämään polttopuuautomaattia. Noin viikon käytössä ollut automaatti on herättänyt jo paljon kiinnostusta.

Makkaraa tekisi mieli ja tulen lämpöä, mutta nuotiopaikalla ei ole polttopuita. Moni on törmännyt samaan tilanteeseen, niin myös oululainen Valto Vaaraniemi, vaatteet märkinä. Hän oli kaverinsa kanssa Äkäsjoella melomassa ja ensikertalaisina he onnistuivat kastelemaan itsensä. Lämpöä ja tulta ei kuitenkaan löytynyt.

– Siinä vaiheessa oli tunne, että kyllä tästä voisi parikin kymppiä maksaa, että pääsisi nuotion ääreen paistamaan, muistelee Vaaraniemi.

Tästä kokemuksesta lähteneen idean lopputulos on nyt pystyssä Oulun Hietasaaren nuotiopaikalla: veneen keulan muotoinen polttopuuautomaatti.

Puiden tarvitsija saa automaatista alle neljällä eurolla noin kahdeksan kuivaa halkoa. Puiden hinta kattaa lähinnä vain kulut, voittoa summalla ei juuri saada. Maksu hoituu kännykällä ja ostaja voi valita useista maksuvaihtoehdoista mieleisensä.

Ajatus polttopuuautomaatista oli ensin pelkkä vitsi, mutta pian hanketyöntekijänä työskentelevän Vaaraniemen työpaikalla Oulun Kestävän kehityksen keskuksessa tehtiin automaatille runkoa.

– Kun se oli valmis, oli pakko alkaa miettimään, että miten se saadaan toimimaan.

Oppilaitosyhteistyö Oulun ammattikorkeakoulun kanssa ratkaisi asian, kun Juho Kettunen suunnitteli ohjelmiston, jolla puut maksetaan ja joka ilmoittaa, kun automaatti on tyhjentymässä. Ohjelmiston kautta Vaaraniemi näkee reaaliaikaisesti, montako luukkua automaatista on aukaistu.

Automaatti herätti kiinnostuksen ulkomaillakin

Perämeren rannalla sijaitsevan Hietasaaren sääolosuhteet ovat kovat, talvella on luvassa kovia pakkasia ja tuulta.

– Nyt testataan ja pilotoidaan. Jos se täällä toimii, niin toimii varmasti muuallakin. Jos menee hyvin, ensi keväänä näitä voi olla useampikin, Oulussa tai muualla Suomessa, kertoo Vaaraniemi.

Automaatti on seissyt Oulun Hietasaaressa vasta noin viikon. Kaleva (siirryt toiseen palveluun) uutisoi automaatista viime viikolla. Vastaavia automaatteja on ollut muun muassa Yhdysvalloissa jo viitisen vuotta sitten, mutta siitä huolimatta Hietasaaren automaatti on herättänyt jo suurta kiinnostusta. Vaaraniemi oli yllättynyt positiivisen suosion määrästä.

– Se on levinnyt sosiaalisessa mediassa, ja minulle on soiteltu ympäri Suomea: Sodankylästä, Kajaanista ja Etelä-Suomesta. Tänään soitti Norjastakin henkilö, joka oli automaatista kiinnostunut. Hän puhui myös Espanjan markkinoista, että kiinnostusta on, naurahtaa Vaaraniemi.

Suomessa ei tiettävästi vastaavaa automaattia vielä ole. Muutama vuosi sitten sellaista on pohdittu kauppojen yhteyteen Helsingin, Turun ja Työtehoseuran Kuivaa asiaa (siirryt toiseen palveluun) -hankkeessa.