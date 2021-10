Puolalaiset julistivat viikonlopun mielenosoituksissa eurooppalaisuuttaan – "Ei Polexitille, me pysymme EU:ssa"

Väen sai kaduille Puolan viimeviikkoinen päätös uhmata EU:n lainsäädäntöä. Mielenosoittajien pelkona on "Polexit", maan luisuminen Euroopan unionin ulkopuolelle.

Puolassa kuohuu. Sunnuntaina kautta maan järjestettiin kymmeniä mielenosoituksia, joissa vaadittiin Puolan pysymistä EU:ssa.

Pelkästään Varsovassa kaduilla laskettiin olleen 80 000–100 000 ihmistä.

Uutistoimisto AFP:n haastattelema 64-vuotias varsovalainen Elzbieta Morawska sanoi pelkäävänsä, että Puola eroaa Euroopan unionista. Hänen mielestään EU:ssa pysyminen on "hyvin tärkeää etenkin lapsenlapseni kannalta".

Varsovassa mielenosoitus EU:n puolesta kokosi jopa 100 000 ihmistä. Kuva: Wojtek Radwanski / AFP

Puolalaisia pelottaa brexitin toistuminen

Monella puolalaisella on omakohtaista kokemusta Britanniasta. Kun saarivaltakunnassa kiisteltiin suhteesta manner-Eurooppaan, sikäläiset brexitin puoltajat nostattivat epäluuloa vapaata liikkuvuutta ja halpatyövoimaa kohtaan. He viittasivat tuolloin usein "puolalaiseen putkimieheen".

Nyt maahantuloa on Britanniassa tiukennettu, mikä on johtanut pulaan muun muassa kuorma-autojen kuljettajista. Ylen viime keskiviikkona haastattelemat puolalaiset rekkakuskit kertoivat, että he eivät enää haluaisikaan lähteä Englantiin työnhakuun.

Britannian EU-eron esimerkki huolestuttaa monia puolalaisia.

– Britannia on juuri jättänyt EU:n, mikä on tragedia – niin kuin olisi sekin, että Puola nyt lähtisi, sanoi Englannissa opiskeleva 20-vuotias Aleksander Winiarski sanoi AFP:n mukaan.

Uutistoimisto Reutersin haastattelema 59-vuotias Janusz Kuczynski huomautti, että brexit toteutui nopeasti ja vastoin odotuksia ja samoin voi käydä Puolassa.

Massiivisten mielenosoitusten keulahahmo on ollut Puolan oppositiota yhdistävän Kansalaisfoorumin johtaja Donald Tusk, Euroopan neuvoston entinen puheenjohtaja.

Donald Tusk on Puolan suurimman oppositiopuolueen Kansalaisfoorumin johtaja. Kuva: EPA-EFE/PATRICK SEEGER

Hän kehotti kannattajiaan puolustamaan eurooppalaista Puolaa. Tuskin mukaan kymmenet tuhannet ihmiset kokoontuivat Varsovassa ja yli sadassa muussa kaupungissa protestoimaan hallituksen toimia vastaan.

Lakipäätös sai mielenosoittajat kaduille

Euroopan unionia puoltavat puolalaiset sai kaduille maan perustuslakituomioistuimen viime viikolla tekemä päätös, jonka mukaan osa EU:n lainsäädännöstä on ristiriidassa Puolan kansallisen lain kanssa.

Tusk syytti tuomareita hallitsevan kansallismielisen Laki- ja oikeus -puolueen käskyläisiksi. Hän katsoi päätöksen vievän Puolaa ulos EU:sta, eikä säästellyt sanojaan valtapuoluetta arvostellessaan:

– Tiedämme, että he haluavat lähteä Euroopan unionista, jotta he voisivat rankaisematta horjuttaa kansalaisoikeuksia ja demokratian periaatteita ja varastaa ilman pidäkkeitä, Tusk sanoi.

Päätös asettaa perustuslaki ja EU-lainsäädäntö vastakkain on viemässä Puolan törmäyskurssille myös Brysselin kanssa.

Lain arvioidaan johtavan siihen, että EU jäädyttää varoja, joita Puola olisi saamassa toipuakseen pandemiasta. Tämän lisäksi ennakoidaan juridisia sekaannuksia: laki pakottaisi puolalaiset tuomioistuimet arvioimaan, pitääkö niiden tukeutua kansalliseen vai EU:n lainsäädäntöön.

EU:n puolesta osoitettiin mieltä myös satamakaupunki Gdanskissa. Kuva: Mateusz Slodkowski / AFP

Hallituksen mukaan Puola pysyy EU:ssa

Kohun aiheuttanut laki ei ole vielä voimassa, sillä sitä ei ole virallisesti julkistettu.

Puolan hallitus kiistää, että sen EU-jäsenyys olisi vaakalaudella. Viime viikolla pääministeri Mateusz Morawiecki sanoi, että jäsenyyden toteutuminen vuonna 2004 oli kohokohta sekä Puolalle että EU:lle.

Puolan tie unionissa on kuitenkin ollut kuoppainen. Maan oikeistopopulistinen hallitus on murentanut oikeusistuimien itsenäisyyttä ja median vapautta. Kiivaita protesteja on Puolassa aiheuttanut myös äärivanhoillisen aborttilainsäädännön hyväksyminen.

Puola kuittaa silti valtavia tukisummia EU:n kassasta. Jäsenyys onkin puolalaisten keskuudessa suosittu.

Entinen presidentti Lech Wałęsa liittyi arvostelijoihin

Uusi kiista on saanut myös Puolan aikoinaan mullistaneen Solidarność-ammattiyhdistysliikkeen legendaarisen johtajan Lech Wałęsan liikkeelle.

Lech Wałęsa osallistui mielenosoitukseen Solidarność-liikkeen syntysijoilla Gdanskissa. Kuva: Mateusz Slodkowski / AFP

Maan presidenttinäkin toiminut Wałęsa tunnetaan katolisena konservatiivina. Hän on kuitenkin ajautunut välirikkoon maan nykyjohdon kanssa, ja asettuu nyt arvelematta EU:n puolustajien riveihin. Gdanskissa väki otti Wałęsan viestin vastaan suosionosoituksin, raportoi uutistoimisto AP.

Maan valtiollisessa mediassa sävy on ollut kitkerämpi. Se on leimannut sunnuntain mielenosoitukset Puolan perustuslain vastaisiksi ja väittänyt Donald Tuskin hyökkäävän maan itsenäisyyttä vastaan. Puolan valtiontelevisio ei uutistoimisto AP:n mukaan näyttänyt mielenosoitusten kokoamia suuria väkijoukkoja.

