Suden epäillään purreen ihmistä Lauhanvuorella Etelä-Pohjanmaalla – poliisi selvittää, metsästysseuran mukaan periaatteessa mahdollista

Poliisille on tehty tapahtuneesta ilmoitus. Poliisi ja metsästysseuran petoyhdyshenkilö ovat käyneet paikalla.

Suden ja koiranulkoiluttajan kohtaamisessa susi on mahdollisesti purrut ihmistä lauantaina Etelä-Pohjanmaalla. Kohtaaminen on tapahtunut tiettävästi lauantai-iltana Lauhanvuoren alueella, kun ihminen on mennyt suden ja koiran väliin.

– Asiasta on tullut poliisille ilmoitus viikonloppuna, vahvistaa Pohjanmaan poliisin viestintäpäällikkö Mikael Appel.

Poliisi on ollut sunnuntaina tapahtumapaikalla suorittamassa tutkintaa yhdessä suurriistavirka-avun suurpetohenkilöiden kanssa. Tutkinnassa ei ole löydetty suden jälkiä.

Pohjanmaan poliisin mukaan sunnuntaina suoritettua paikkatutkintaa vaikeutti alueella koko yön kestänyt tihkusade. Lisäksi viikonloppuna käynnistyi hivenmetsästys myös tapahtuma-alueella, jonka johdosta tapahtuma-alueella on ollut runsaasti liikehdintää sunnuntai aamun aikana.

Poliisi jatkaa asian selvittämistä yhdessä suurriistavirka-avun kanssa, eikä tiedota tässä vaiheessa asiasta enempää.

Iltalenkillä vastaan

Poliisin saaman tapahtumakuvauksen mukaan lauantai-iltana Kauhajoen Muuraisissa tavanomaisella lenkillä isäntänsä kanssa ollut koira on alkanut murista ja tempaissut itsensä irti taluttimisesta. Samassa koiranulkoiluttaja oli havainnut edessään eläimen hahmon. Eläin oli hyökännyt miestä kohti, jolloin tämä oli saanut kätensä vartalon eteen.

Poliisin mukaan omin avuin kotiinsa päässeen miehen vammat ovat lievät, kun otetaan huomioon, että selvitetään mahdollista suurpedon aiheuttamaa hyökkäystä.

"Periaatteessa mahdollista"

Kauhajoen metsästysseuran puheenjohtaja, Suupohjan susireviirityöryhmän puheenjohtaja Jarkko Latvanen tietää, että alueen petoyhdyshenkilö ja poliisi ovat käyneet tutkimassa ilmoitettua tapahtumapaikkaa.

Lauhanvuoren kansallispuisto on Kauhajoki-Isojoki -alueella Etelä-Pohjanmaalla. Tällä Suupohjan alueella on susia, joten Latvasen mukaan on periaatteessa mahdollista, että ihmisen ja suden yhteentörmäyksiä voi tapahtua.

Metsästysseurassa odotetaan, jos poliisilta tulee metsästysseuralle virka-apupyyntö suden tavoittamiseksi tapahtuneen selvittelyn edetessä.

