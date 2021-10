Loistoristeilijä Costa Toscana lähtee yli viikon kestävälle koeajolle – suora lähetys Turusta parhaillaan käynnissä

Meyerin Turun telakalta tänä syksynä valmistuva loistoristeilijä Costa Toscana lähtee merikokeisiin maanantai-iltana. Alun perin laivan piti lähteä matkaan jo aamulla, mutta sääolosuhteet muuttivat suunnitelmia.

Runsaan viikon ajan kestävällä koeajolla testataan laivan eri järjestelmien toimintaa.

Esimerkiksi ohjausjärjestelmien ohella testataan muun muassa pelastusveneitä, joita tullaan laskemaan myöhemmin Airistolla.

Viestintäjohtaja Tapani Myllyn mukaan laivan sisällä halutaan testata meriolosuhteissa sellaisiakin järjestelmiä, joita sinänsä voitaisiin hyvin testata aluksen ollessa kiinni rannassa.

Meyerin Turun telakan merikoe herättää aina huomiota Turussa, sillä laivabongarit suuntaavat Ruissalon kärkeen katsomaan laivaa. Sieltä on parhaat näkymät seurata aluksen lipumista.

Yle seuraa laivan lähtöä Raision venesatamasta käsin, ja välittää tunnelmia suorana lähetyksenä Areenassa kello 19 alkaen. Paikalla on toimittaja Lassi Lähteenmäki.

Costa Toscanan merikokeella on mukana 700 hengen henkilökunta. He ovat käyneet koronatesteissä ja terveysturvallisuus on otettu tarkasti huomioon, Mylly kertoo.

Viikon aikana tarjotaan 40 000 ateriaa. Ruokaa on varattu mukaan noin 30 000 kiloa.

Costa Toscanan sisaralus, Costa Smeralda, valmistui Meyerin Turun telakalta vuonna 2019. Costa Toscana rakentaminen on aikataulussa. Se alkaa risteillä Välimerellä.

Meyerin Turun telakan tilauskirjassa on töitä vuoteen 2026 asti. Seuraava laiva, Carnival Celebration, on jo rakenteilla Turun telakalla.

