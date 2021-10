Potkut uhkaavat parempaa sopimusta vaatinutta kunnanjohtaja Anu Sepposta – ei yllättynyt: "Halutaan päästä eroon"

Ruokolahden kunnanhallitus katsoo, että Anu Sepponen on ollut pois töistä ilman syytä. Soppa kunnanjohtajan johtajasopimuksesta on jatkunut jo yli vuoden.

Ruokolahden kunnanhallitus selvittää mahdollisuuksiaan irtisanoa kunnanjohtajaksi valittu Anu Sepponen.

Kunnanhallitus käsitteli tiistain kokouksessaan Anu Sepposen perusteluja sille, miksei hän aloittanut työtään Ruokolahdella viranhoitomääräyksen mukaisesti lokakuun alussa.

– Kunnanhallitus katsoi hyvinkin yksimielisesti, että hän on ollut ilman pätevää syytä pois virantoimituksesta 1. lokakuuta alkaen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen (kesk.) sanoo.

Lisäksi kunnanhallitus totesi, että Sepponen on toiminut Rautalammin kunnanjohtajana ilman tarvittavaa sivutoimilupaa jo syksystä 2020 alkaen.

Hallituksen jäsen Vesa Kokkonen (sd.) esitti kokouksessa, että asia palautettaisiin uudelleen valmisteluun. Hän olisi toivonut lakinäkökohtien selvittämistä, jottei kunnanjohtajasotku päädy jälleen hallinto-oikeuteen. Kokkosen esitys ei saanut kannatusta.

Sepponen: Ei yllätys

Anu Sepposen mukaan kunnanhallituksen päätös ei ole yllättävä, mutta harmillinen: sopimusasioista ole hänen mukaansa päästy edes kunnolla neuvottelemaan.

Sepponen kertoo, ettei hänen tekemiään vastaantuloja ole kuunneltu. Sen sijaan osa kunnanhallituksen jäsenistä tuntuu Sepposen mukaan haluavan joko irtisanoa kunnanjohtajan tai savustaa hänet pihalle.

– On hämmästyttävää, että tuodaan näin läpinäkyvästi esiin, että halutaan päästä valitusta kunnanjohtajasta eroon, Sepponen sanoo.

Sepponen perusteli poissaoloaan ja Rautalammin kunnanjohtajana jatkamistaan muun muassa sopimusehtoja koskevilla erimielisyyksillä sekä tasa-arvolla ja yhdenvertaisuudella. Hän arvioi, ettei molempia osapuolia tyydyttävään sopimukseen olisi päästy töiden aloittamisen jälkeenkään.

– Kuinka moni uskaltaisi irtisanoutua työpaikastaan, kun uuden työn sopimusehdot ovat levällään ja muuttuvat myös vauhdissa, Sepponen kysyy.

Hänen mukaansa esimerkiksi viranhoitomääräyksen alkamispäivä 1. lokakuuta tuli kunnalta määrättynä.

Kuuleminen viikon kuluttua

Kunnanjohtajan mahdollisista lähtöpasseista päättää lain mukaan kunnanvaltuusto.

Ruokolahden kunnanhallitus on kutsunut Anu Sepposen tehtäviään koskevaan kuulemiseen ensi viikon keskiviikkona 20. lokakuuta. Tämän jälkeen kunnanhallitus päättää mahdollisesta esityksestään valtuustolle.

Kunnanhallituksen täytyy lähettää valtuustolle esityslista 14 vuorokauden sisällä siitä, kun kunnanjohtajalle on esitetty kuulemiskutsu.

Kiistaa ehdoista

Ruokolahden kunnanjohtaja-asiat ovat olleet umpikujassa jo syksystä 2020 saakka.

Tuolloin kunnanvaltuusto heikensi johtajasopimusta, jonka kunnanhallitus oli jo hyväksynyt ja jota oli tarjottu Sepposelle. Viimeksi kaksi viikkoa sitten kunnanhallitus päätti, ettei sopimusehtoja avata uuteen käsittelyyn.

Kunnanjohtajan odotettiin aloittavan työnsä määräyksen mukaisesti lokakuun alussa.

Viime lauantaina Anu Sepponen kertoi Savon Sanomien (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa, että hänelle tarjottiin syyskuussa entisestään heikennettyä johtajasopimusluonnosta, josta kunnanhallitus ei ollut keskustellut ennakkoon keskenään.

– Sopimuksessa oli useita heikennyksiä esitetty aikaisempiin jo hyväksyttyihin johtajasopimuksiin, Sepponen kertoo Ylelle.

Heikennykset liittyivät hänen mukaansa moneen asiaan: esimerkiksi etätyövälineitä koskeva kohta oli poistettu kokonaan ja arviointikeskustelujen määrää lisätty tuntuvasti aiemmasta.

Paananen: Ei heikennyksiä

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Paananen myöntää, että Sepposelle on tarjottu syyskuussa sopimusta, joka on erilainen kuin vuosi sitten. Sopimusehtojen heikentämisestä hän ei kuitenkaan allekirjoita.

– Tämä tarjottu sopimuspohja on hyvin samanlainen kuin valtuuston viimeksi hyväksymä väliaikaisena kunnanjohtajana toimineen Matias Hildenin johtajasopimus, Paananen sanoo.

Hänen mukaansa syyskuinen versio on oikoluetumpi ja kieleltään selkeämpi.

– Merkittäviä heikennyksiä ei ole tehty.

Väliaikaisesta kunnanjohtajasta kehityspäällikkö

Ruokolahden kunnanhallitus päätti tiistaina myös, että väliaikaisena kunnanjohtajana toiminut Matias Hilden pestataan kuntaan osa-aikaiseksi ja määräaikaiseksi kehityspäälliköksi.

Hänen tehtävänään on auttaa hallintojohtajaa strategia- ja talousarviotyössä, kunnes Ruokolahti saa kunnanjohtaja-asiansa järjestykseen.

Onko toiveena, että Matias Hilden siirtyisi aikanaan kunnanjohtajaksi?

– Totta kai ensin on katsottava virkaan valitun kunnanjohtajan asian eteneminen ja mikä valtuuston ja hallituksen kanta tähän on. Sitten käydään pohtimaan sitä, että kuntamme tarvitsee kunnanjohtajan, joka on paikalla ja suorittaa työtä, Taina Paananen sanoo.

