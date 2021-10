Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo, että vihreät etsivät maanantain kokouksessa puolueelle tällä hetkellä toimivinta ratkaisua. Myös Mikkosen oma pesti on katkolla.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo, että vihreät etsivät maanantain kokouksessa puolueelle tällä hetkellä toimivinta ratkaisua. Myös Mikkosen oma pesti on katkolla. Kuva: Lotta Laakso / Yle

Yle tavoitti ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) maanantaina ennen kokousta, jossa vihreiden eduskuntaryhmä ja puoluevaltuuskunta päättävät vanhempainvapaalle siirtyvän Maria Ohisalon sijaistuksesta sisäministerinä.

Siitä vihreillä on jo päätös, että puolueen puheenjohtajana häntä sijaistaa Iiris Suomela.

Krista Mikkonen on varovainen vastatessaan, mitä itse haluaisi eniten.

– Mielelläni jatkan työtäni ympäristö- ja ilmastoministerinä, mutta jos on tarvetta, että osaamista ja kokemusta voidaan paremmin hyödyntää puolueen näkökulmasta jossain toisessa pestissä, niin varmaan sekin on keskustelun alla, Mikkonen muotoilee.

Mikkosen mukaan ympäristöministerillä on nyt paljon tärkeitä asioita kesken.

– Pitää olla varmuus, että nämä asiat saadaan eteenpäin. On myös paljon kansainvälisiä kokouksia tulossa jo ennen mahdollisia vaihdoksia ja on tietysti tärkeää, että ympäristöministeriössä on työrauha, Mikkonen painottaa.

Hän ei puhu pettymyksestä, jos joutuisi jättämään nykyisen tehtävänsä.

– Poliitikkona on tärkeää ajaa joukkueen yhteistä etua. Täytyy aina olla valmis sellaisiin paikkoihin, joita kokonaisuuden kannalta katsotaan parhaaksi, kuuluu vastaus.

Mikkonen ei paljasta, onko häntä kysytty sisäministerin sijaiseksi ja olisiko hän valmis tehtävään.

Mikkonen odottaa pitkää kokousta

Ympäristöministerinä reilut kaksi vuotta toiminut Krista Mikkonen arvelee, että vihreiden illan kokous on pitkä ja siellä keskustellaan laajasti ministeritilanteen kokonaisuus.

– Sisäministerin sijaisuus on ensisijainen, tarvitaan paikkaaja. Varmasti käydään läpi erilaisia vaihtoehtoja ja mietitään parasta kokoonpanoa jatkoa ajatellen. Ja perinteisesti meidän yhteiskokoukset ovat varsin pitkiä, Mikkonen toteaa.

Siihen Mikkoselta tulee ehdoton vastaus, pitäisikö vihreillä olla ministereitä muualtakin kuin Helsingistä.

– Pidän sitä äärimmäisen tärkeänä. On ihan selvää, että alueellinen kattavuus on oleellinen asia myös ministeriryhmän työssä ja tulee näkökulmia ympäri maata. Vihreät koko maan puolueena tarvitsee edustusta ympäri Suomea, kuuluu joensuulaisministerin vastaus.

