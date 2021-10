SPR:n kadonneista varoista käynnistetty rikostutkinta – entinen työntekijä epäiltynä törkeästä kavalluksesta

Suomen Punaisen Ristin Hämeen piiri on tehnyt rikosilmoituksen entisen työntekijän toimista. Poliisi tutkii epäilyä törkeänä kavalluksena.

Väärinkäytösvyyhti paljastui järjestön sisäisessä tarkastuksessa.

– Kyseessä on erittäin valitettava yksittäistapaus, jota poliisi tutkii. On hyvä, että epäselvyydet paljastuivat sisäisessä tarkastuksessa. Jatkuvaa valvontaa on kuitenkin tehostettava. Tässä tapauksessa se on ollut riittämätöntä, Hämeen piirin va. toiminnanjohtaja Salla Heiskanen kertoo tiedotteessa.

Kateissa olevan rahasumman suuruutta ei tutkinnallisista syistä ole kerrottu julkisuuteen.

Vastaanottotoiminnan varoja kateissa

Poliisi tutkii Hämeen piirin vastaanottotoimintaan liittyvää taloudellista väärinkäytöstä, joka on pääosin ajoittunut vuosille 2017–2020.

SPR kertoo sittemmin uudistaneet talouden käytäntöjään, eikä vastaava väärinkäytös heidän mukaansa ole nykyisten toimintatapojen puitteissa enää mahdollista.

Rikoksen kohteeksi joutuneet varat eivät olleet lahjoitusvaroja, eikä rikosepäily liity vapaaehtoistoimintaan, vaan vastaanottotoiminnan varoihin.

Punainen Risti palauttaa kateissa olevat varat Maahanmuuttovirastolle SPR:n ja Migrin välisen sopimuksen mukaisesti.

Rikoslaissa (siirryt toiseen palveluun) kavalluksen törkeäksi määrittelyssä vaikuttaa erityisesti kavalletun omaisuuden arvo, joka on keskeisin teon törkeysarvostelussa huomioon otettava seikka.

Lisäksi kysymyksessä voi olla törkeä kavallus, jos tekijä käyttää hyväkseen erityisen vastuullista asemaansa. Tällainen asema on henkilöllä, jonka tehtävänä on huolehtia omaisuudesta, joka kuuluu toiselle ja jolla on huomattavaa taloudellista arvoa.

