Yle seuraa: Vihreät päättää ministereistä – Kari vahvoilla ympäristöministeriksi, ainakin Mikkosta ja Harjannetta kaavailtu sisäministeriksi

Eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuskunnan kokouksen odotetaan venyvän usean tunnin mittaiseksi. Syynä ministerivaihdoksille on puheenjohtaja Maria Ohisalon vanhempainvapaa.

Emma Karia on kaavailtu ympäristö- ja ilmastoministeriksi, Atte Harjannetta ja Krista Mikkosta on pidetty mahdollisina sisäministereinä. Mikkonen on nykyinen ympäristö- ja ilmastoministeri, Kari ja Harjanne ovat helsinkiläisiä kansanedustajia. Kuva: Benjamin Suomela, Toni Määttä, Tiina Jutila / Yle