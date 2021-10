Digi- ja väestötietoviraston ruuhkat jatkuvat – tänä syksynä muuttoilmoitusten käsittelyajat venyneet kohtuuttomiksi

Moni loppukesän ja alkusyksyn aikana asuntoa vaihtanut on ihmetellyt muuttoilmoituksensa käsittelyn hitautta Digi- ja väestötietovirastossa.

Pahimmillaan syyskuussa muuttoilmoituksen käsittelyä jonotti yli 25 000 muuttajaa. Tällä hetkellä jonottajia on vajaat 16 000.

– Jono on pisimmillään silloin, kun opiskelijat muuttavat elo-syyskuussa opiskelupaikkakunnilleen, johtaja Jari Taipale Digi- ja väestötietoviraston rekisteripalveluista sanoo.

Viraston tavoitteena on, että muuttoilmoitukset saataisiin käsiteltyä viikossa. Tällä hetkellä keskimääräinen käsittelyaika on kuitenkin kolmisen viikkoa.

– Maksimiaika on nyt 37 päivää eli yli viisi viikkoa. Silloin kyse on todennäköisesti tilanteesta, jossa on jouduttu pyytämään muuttajalta lisätietoja. Niiden odottaminen pidentää käsittelyaikaa, Taipale kertoo.

Jari Taipaleen mukaan Digi- ja väestötietovirasto on saanut lisärahoitusta ja ainakin tilapäisesti lisää työvoimaa muuttoilmoitusjonojen purkamiseen. Kuva: YLE / Kalle Niskala

Osoitteenmuutos kannattaa ilmoittaa aina myös Postiin

Asunnon vaihtajalle muuttoilmoitusten käsittelyaikojen venyminen viikoiksi voi aiheuttaa ongelmia. Esimerkiksi monet viranomaiset, yhteisöt ja yritykset saavat tiedon uudesta osoitteesta suoraan väestötietojärjestelmästä. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi kunnat, Kela, Verohallinto, Traficom sekä monet pankit ja vakuutusyhtiöt.

Tässä tilanteessa muuttaja voi välttää tärkeän postinsa päätymisen vanhaan osoitteeseen tekemällä osoitteenmuutoksen myös Postiin.

– Postin puolella ei ole käsittelyajoissa mitään muutoksia, joten muuttoilmoitus astuu voimaan muutamassa päivässä, Postin muuttoilmoituksista vastaava Laura Lehtonen sanoo.

– Postille ilmoitettu osoitetieto ohjaa postin kulkua eli se varmistaa, että postit tulevat perille.

Muuttopostipalvelu ohjaa vanhalla osoitteella varustetun postin uuteen osoitteeseen maksutta kuukauden ajan. Sen jälkeen palvelun voi ostaa vuodeksi. Se maksaa noin 37 euroa.

Muuttoilmoitusten pitkittyneet käsittelyajat Digi- ja väestötietovirastossa ovat poikineet hämmentyneitä yhteydenottoja myös Postin asiakaspalveluun.

– Kuluttajat ovat viraston ruuhkien takia epätietoisia siitä, onko ilmoitus mennyt perille vai ei, Lehtonen kertoo.

Sen, onko muuttoilmoitus käsitelty ja uusi osoite päivittynyt väestötietojärjestelmään, voi tarkistaa Suomi.fin henkilötiedot-sivulta (siirryt toiseen palveluun).

Laura Lehtosen mukaan Postille tehty muuttoilmoitus astuu voimaan muutamassa päivässä. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Yritykset päivittävät osoitetietoja omaan tahtiinsa

Asuntoa vaihtaneet ovat myös huomanneet, että yritykset ja organisaatiot päivittävät osoiterekistereitään väestötietojärjestelmästä hyvin eri tahtiin.

Esimerkiksi oman pankin asiakasjärjestelmään tieto uudesta osoitteesta saattaa päivittyä seuraavana päivänä siitä, kun muuttoilmoitus on käsitelty. Toisaalta muuttajan vakuutusyhtiön päivitysrytmi voi olla hitaampi, ja uusi osoite näkyy siellä paljon myöhemmin.

– Kysymys on siitä, kuinka usein yritys haluaa päivittää tietonsa väestötietojärjestelmästä, Digi- ja väestötietoviraston Taipale selittää.

Kun muuttoilmoitusten käsittely Digi- ja väestötietovirastossa ruuhkautuu, muuttaja voi välttää tärkeän postinsa päätymisen vanhaan osoitteeseen tekemällä osoitteenmuutoksen myös Postiin. Kuvituskuva. Kuva: Amanda Vikman/Yle

Huolellisesti täytetty muuttoilmoitus nopeuttaa käsittelyä

Jokainen muuttaja voi myös itse yrittää vaikuttaa käsittelyaikaan täyttämällä muuttoilmoituksen huolellisesti. Käsittelyaika voi nopeutua, jos ei tarvitse antaa lisäselvityksiä.

Niitä pyydetään esimerkiksi, jos väliaikaisen muuton päättymispäivä puuttuu, jos uudessa osoitteessa on vapaa-ajan asunto tai, jos erotilanteessa toinen huoltaja on muuttamassa pois perheen yhteisestä kodista alaikäisen lapsen kanssa.

– Jos muuttoilmoituksessa on kaikki kunnossa, se voidaan periaatteessa rekisteröidä vaikka saman tien erityisesti kuntien sisäisissä muutoissa ja kuntien välisissäkin muutoissa muuttopäivää seuraavana arkipäivänä, Jari Taipale sanoo.

Uuden viraston palvelut ruuhkautuivat jo alkumetreillä

Viime vuoden alussa toimintansa aloittanut Digi- ja väestötietovirasto syntyi, kun paikalliset maistraatit ja Väestörekisterikeskus yhdistyivät yhdeksi valtakunnalliseksi virastoksi.

Uuden viraston toiminta on takkuillut alusta lähtien. Asiasta kirjoitti esimerkiksi Helsingin Sanomat elokuussa (siirryt toiseen palveluun).

Käsittelyajat ovat esimerkiksi holhous- ja sukuselvitysasioissa sekä perukirjaan tarvittavien osakasluetteloiden kohdalla ruuhkautuneet pahasti.

– Virkoja on ollut useassa palvelussa liian vähän työmäärään nähden. Valtakunnallinen toimivalta on lisännyt työvaiheita ja edellyttänyt muun muassa paperisten asiakirjojen skannaamista sähköiseen muotoon, Taipale toteaa.