Ähtärin eläinpuiston kettujen olosuhteista tehtiin rikosilmoitus – viereisen seikkailupuiston vaijeriradat ehkä syynä

Ähtärin eläinpuisto kertoo, että poliisi tutkii rikottiinko puistossa eläinsuojelulakia.

Kettujen olosuhteista on tehty rikosilmoitus. Eläinpuisto ei tiedä rikosilmoituksen tekijää, eikä sitä miksi se on tehty. Eläinpuiston intendentti Marko Haapakoski arvelee ilmoituksen liittyvän vaijeriratoihin.

– Epäilen sen liittyvän vuosi sitten rakennettuihin Flowpark-ratoihin. Toinen rata menee entisen kettutarhan takaa noin 80 metrin päässä. Ei nyt ihan läheltä, mutta kettujen takaa, kertoo Haapakoski.

Haapakosken mukaan eläinten käyttäytymistä valvottiin eikä eläinten huomattu häiriintyneen radoista.

Uusia suojapaikkoja lisää

Valvontaeläinlääkäri kehotti eläinpuistoa tekemään ketuille kuitenkin muun muassa lisää suojapaikkoja viime kevään käynnillään.

– Lisättiin suojapaikkoja ja laitettiin naamiointiverkkoa tarhan takaosaan, ja näin saatiin näkyvyys Flowparkiin pienemmäksi, kertoo Haapakoski.

Ketut muuttivat kesällä kokonaan uuteen tarhaan ja eri paikkaan, kun kotkalta vapautui tarha. Syksyllä eläinlääkärit kävivät uusintakäynnillä ja totesivat asioiden olevan kunnossa.

"Parempi tutkia kuin jättää tutkimatta"

Haapakoski kuuli poliisitutkinnasta viime viikon perjantaina ja hän oli silloin yhteydessä poliisiin. Poliisi ei ole ollut tähän mennessä eläinpuistoon yhteydessä.

Haapakoski ei tiedä kuka tai ketkä ovat rikosilmoituksen tehneet.

– Sen tiedän, että valvontaeläinlääkärit eivät ole tehneet ilmoitusta.

Haapakosken mielestä on hyvä, että tutkitaan.

– Ylipäätään ajattelen, että on hyvä, että asioita tutkitaan. Tykkään siitä, että eläinsuojeluasioissa tutkintakynnys on matala, että parempi tutkia kuin jättää tutkimatta. Se on eläinten etu.

Lue lisää: Uhkaako vaijeriköysirata Ähtärin karhujen hyvinvointia? Aluehallintovirasto selvittää asian ennen radan käyttöönottoa

Ähtärin karhutarhan yllä kulkeva vaijerirata sai aikaan palauteryöpyn: kritiikistä on keskusteltu, mutta se ei ole muuttanut suunnitelmia