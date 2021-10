Teollisuusliitto uskoo yleissitovuuden syntyyn TES-rintamalla: Neuvotteluihin vielä matkaa

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto arvioi illan A-studiossa, ettei valtakunnallisten työehtosopimusneuvotteluiden aloittamiseen ole vielä edellytyksiä.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry ei ole hänen mielestään vielä jäsenpohjaltaan riittävän laaja neuvottelemaan uutta valtakunnallista työehtosopimusta, eikä sopimuskumppaneista ole tarpeeksi tietoa.

– Mukaan tarvitaan merkittävästi lisää yrityksiä. Kattavuuden on oltava sellainen, että neuvottelut lähtevät käyntiin. Emme myöskään tiedä minkälaisia yrityksiä on mukaan on liittynyt, Aalto kritisoi.

Aalto katsoo, ettei teknologiateollisuuden ilmoittama 40 prosenttia ole riittävä määrä mukaan lähteneitä yrityksiä, vaikkei tiukkaa prosenttimäärää ole asetettu.

Yrityksiä oli maanantain tietojen mukaan 539 ja ne edustavat noin 111 300 työntekijää.

Teknologiateollisuus valmis neuvotteluihin vaikka heti

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi näkee asian niin, että neuvottelut voitaisiin aloittaa koska tahansa.

– Hakemuksia tulee koko ajan lisää. Mitä pikemmin voidaan aloittaa neuvottelut, sitä parempi. Valtaosa toimialan isoista yrityksistä on liittynyt työnantajayhdistykseen, hän sanoi.

Ruohoniemen mukaan Aallon penäämää listaa ei ole julkaistu siksi, että yritysten halutaan antaa harkita rauhassa omista lähtökohdistaan liittymistä, ilman ulkopuolisia paineita.

– Teknologiateollisuus on antanut molemmista vaihtoehdoista tietoa yrityksille. Yleissitovuudella ei ole työnantajayhdistyksen näkökulmasta merkitystä, me edustamme niitä yrityksiä, jotka järjestäytyvät.

Ruohoniemi katsoo yritysten järjestäytyminen on edennyt niin hyvin, että tulevaa sopimusta voitaisiin pitää jo nyt yleissitovana. Hänen mukaansa TES-kattavuus on hakemuksen jättäneiden perusteella 40:n sijasta jo 46 prosenttia.

Aalto sanoo, että 40 prosenttia on tieto, joka Teollisuusliitolle on annettu, eikä liitto luota lukuihin, ennen kuin on saanut tietoonsa yritysten nimet.

Hänen mukaansa heidän tiedossaan ovat ne yritykset, jotka ovat itse ilmoittaneet julkisuudessa jäsenyydestään tai tieto on liitolle tullut luottamusmiesten välityksellä.

Aaltokin sanoo kuitenkin uskovansa, että yleissitovuus saadaan aikaiseksi, mutta luottamusta työnantajaosapuoleen on yhä rakennettava.

Ruohoniemi toivoo, että työehtosopimuksia uudistetaan siihen suuntaan, että työnantajaliiton kentän toiminta helpottuisi. Määräytyvät kollektiiviset työehdot mitä kautta tahansa.

Sopimukset umpetumassa reilun kuukauden kuluttua

Alan TES-sopimukset umpeutuvat marraskuun lopussa.

Viimeinen keskitetty palkkaratkaisu tehtiin vuonna 2015, jolloin Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoi lopettavansa keskitettyjen tuloratkaisujen tekemisen.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kaudella tehtiin kuitenkin vielä yksi keskitetty ratkaisu, sitä kutsuttiin kikyksi.

Metsäteollisuus ry. kertoi viime vuonna lopettavansa työehtosopimustoiminnan kokonaan. Teknologiateollisuus irtautui TES-toiminnasta viime keväänä.

