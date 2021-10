Herätys: Veikkauskortissa porsaanreikä, oppivelvollisuuden pidentäminen luultua kalliimpaa, Ruotsi on karkoittanut IT-osaajia pikkuvirheistä

Käytännössä Veikkauskortin avulla voi pestä rahaa. Rahanpesun tavoitteena on saada rikoksella saatu omaisuus näyttämään lailliselta. Kuvituskuva, kuvan henkilö ei liity uutiseen.

Käytännössä Veikkauskortin avulla voi pestä rahaa. Rahanpesun tavoitteena on saada rikoksella saatu omaisuus näyttämään lailliselta. Kuvituskuva, kuvan henkilö ei liity uutiseen. Kuva: Mikko Koski / Yle

Veikkauskortin avulla voi pestä rahaa, asiantuntija ei pidä isona ongelmana

Pelkkä Veikkauskortti riittää tunnistautumistiedoksi, kun rahaa siirretään tililtä toiselle pelikoneen kautta. Porsaanreikä on Veikkauksella tiedossa. Yhtiö vierittää vastuuta lainsäädännölle ja haluaisi saada nykyistä paremmin tietoonsa pankkitilin oikean omistajan. Veikkaus tekee rahanpesun selvittämiseksi vuosittain useita tuhansia ilmoituksia Keskusrikospoliisille.

Oppivelvollisuuden laajentuminen on tullut kunnille luultua kalliimmaksi

16-vuotias Daniela Roth on tulevaisuuden hiusammattilainen. Hän on saanut 700 euron arvoiset työvälineet ilmaiseksi. Nyt kunnissa on huomattu, että oppimateriaalien kustannukset oli arvioitu alakanttiin. Oppivelvollisuuden laajentumiselle varatun 129 miljoonan euron arvioidaan ylittyvän 10 miljoonalla eurolla vuodessa.

Ruotsi tarvitsee IT-osaajia kipeästi, mutta on karkottanut heitä hallinnollisten kiemuroiden takia

Ruotsi tarvitsee ulkomaisia osaajia niin akkutehtaisiin kuin Spotifyn kaltaisiin yrityksiin, mutta maan työlupajärjestelmä on monimutkainen. Ruotsalaiset yritykset pelkäävät, että maan maine vahingoittuu ja niiden mahdollisuus rekrytoida ammattilaisia eri puolilta maailmaa vaikeutuu. Maan hallitus on luvannut estää asiantuntijoiden karkotukset hallinnollisten virheiden takia.

Kumisaappaat ja sadevarjo mukaan tänään

Säärintama mutkittelee tänään Suomen yllä. Sateita on luvassa etenkin etelärannikolta Kainuuseen yltävälle alueelle. Lue lisää Ylen sääsivuilta.