Israelista löytyi Bysantin aikainen viinitila – muinaisten lähteiden mukaan tuotanto oli hyvänmakuista valkoviiniä

Tel Avivin eteläpuolelta läheltä Gazaa löytyi viinitila, joka asiantuntijoiden mukaan on rakennettu 500-luvulla. Välimeren itärannikkoa hallitsi tuohon aikaan Bysantti, jonka keisarillekin viinin arvellaan maistuneen.

Israelin rannikolta on löytynyt noin 1500 vuoden ikäiseksi arvioitu viinitehdas. Alueeltaan tehdas on noin jalkapallokentän kokoinen, ja israelilaisten asiantuntijoiden mukaan kyseessä saattaa olla suurin vastaava löytö Bysantin ajalta.

– Kaivauksissa on löydetty satoja viinipuristamoja, mutta tässä merkittävää on kompleksin koko ja keskittyneisyys. Vanhojen lähteiden perusteella tiedämme täällä tehdyn viinin olleen hyvänmakuista valkoviiniä. Eri asia on, mitä se oikein tarkoittaa ja pystymmekö tuottamaan vastaavaa viiniä uudestaan, kertoi kaivauksia johtanut Jon Seligman.

Israelin museoviranomaisten mukaan hieman Tel Avivin eteläpuolelta löytyneessä tehtaassa tuotettiin aikoinaan jopa kaksi miljoonaa litraa viiniä vuodessa.

Tuotantovälineiden lisäksi alueelta löytyi kymmeniä "Gaza-ruukuiksi" kutsuttuja viinisäiliöitä, joissa viiniä arvellaan viedyn ainakin Eurooppaan läheisestä Gazasta. Samanlaisia ruukkuja on löydetty eri puolilta Eurooppaa.

Seligman muistuttaa, että entisaikoina viiniä joivat niin aikuiset kuin lapset. Viini ja olut olivat pitkään turvallisempia juomia kuin esimerkiksi vesi, joka oli usein tavalla tai toisella saastunutta.

– Tämä viini oli todellinen hitti Bysantin aikaan. Keisari Justinianus II tilasi häihinsä ja kruunajaisiinsa Gaza-viiniä. Siitä tiedämme, että se oli todella laadukasta, kehuu Israelin museoviranomaisen edustaja Hagit Torge uutistoimisto Reutersille.

Konstantinopolista eli nykyisestä Istanbulista hallittu Bysantin valtakunta ulottui laajimmillaan lähes koko Välimeren ympäri.