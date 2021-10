Lukiotunnit venytettiin 95 minuuttiin ja koeviikollakin istutaan tunneilla – oululaisopiskelijat turhautuivat: "Ei tämä mielenterveyttä ole parantanut"

Oulun lukioissa on otettu käyttöön 95 minuutin oppitunnit ainoana Suomessa. Myös koeviikolla opiskelijat joutuvat jäämään pakollisille tunneille tenttien jälkeen. Muutos koetaan kuormittavana, vaikka alun perin sen tarkoituksena oli helpottaa opiskelijoiden taakkaa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Oulun lukioissa otettiin syyslukukauden alusta käyttöön joukko uudistuksia, mukaan lukien 95 minuutin oppitunnit sekä koeviikolla kokeiden jälkeinen iltapäiväopetus. Uudistus on saanut ristiriitaisen vastaanoton opiskelijoilta ja heidän vanhemmiltaan. Toimittajana Jaakko Oleander-Turja.

Lähes kaikissa Oulun lukioissa otettiin syyslukukauden alussa käyttöön uuden opetussuunnitelman (siirryt toiseen palveluun) myötä 95 minuutin oppitunnit. Muutos koskee noin 3 000 opiskelijaa ja 300 opettajaa.

Opiskelijalla on enimmillään neljä oppituntia päivässä. Yksittäinen oppitunti katkaistaan viideksi minuutiksi puolivälissä, joten 95 minuutin oppitunti on jaettu kahteen 45 minuutin osioon.

Osa opiskelijoista on kokenut uuden käytännön raskaaksi. Muun muassa Pateniemen lukion kakkosluokkainen Mette Manninen pitää puolentoista tunnin rupeamaa uuvuttavana. Varsinkin iltapäivän tunneilla apatia valtaa mielen.

– Pitkähän se on. Viiden minuutin tauko on puolestaan lyhyt. Ei siinä ehdi tehdä mitään aktiviteettia. Päässä pyörii ajatus, etten jaksa olla täällä ja keskittyminen herpaantuu. Ei tämä ainakaan kenenkään mielenterveyttä ole parantanut, kertoo Manninen.

Myös lukion syksyllä aloittanut Oliver Tihinen pitää pitkiä oppitunteja haastavina.

– Kun sama oppiaine jatkuu koko oppitunnin ajan, siinä helposti lähtee ajatukset muualle, kertoo Tihinen.

Ykkösluokan Oliver Tihinen huomaa iltapäivisin, että vireys laskee. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Tihisen mukaan muillakin lukiolaisilla on samankaltaisia kokemuksia kuin hänellä.

– Ne kommentit, mitä minä olen kuullut, eivät ole positiivisia. On rankkaa keskittyä yhteen oppiaineeseen puolitoista tuntia putkeen, ilman kunnollista taukoa.

Lukiojohtaja: tarkoituksena helpottaa opiskelijoiden taakkaa

Pidemmät oppitunnit ovat käytössä tällä hetkellä Suomen lukioista vain Oulussa.

Oulun lukiojohtaja Pekka Fredriksson perustelee oppituntien pituutta lukion uudella opetussuunnitelmalla. Sitä halutaan Fredrikssonin mukaan toteuttaa Oulussa kunnianhimoisesti ja tavoitteellisesti.

Pidemmät oppitunnit mahdollistavat opetusjaksossa vähemmän oppiaineita. Kun ennen niitä oli jaksossa viisi, on aineiden määrä vähentynyt neljään.

– Näin läksyjen määrä vähenee ja jää paremmin aikaa vaikkapa harrastuksiin, kertoo Fredriksson.

– Haluamme vapauttaa opiskelijan aikaa itsenäiselle opiskelulle, rauhoittaa opiskelurytmiä ja vähentää työtehtäviä. Esimerkiksi keskiviikkoisin opiskelu loppuu jo puoliltapäivin.

Lukiojohtaja Peka Fredriksson perustelee muutoksia pedagogisilla syillä. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Uuden opetussuunnitelman tuoma muutos koskee Oulussa lukion ykkösluokkalaisia, mutta samalla 95 minuutin käytäntö laajeni koskemaan muitakin. Kakkos- ja kolmosluokkalaiset kokevat olevansa järjestelyssä sijaiskärsijöitä.

–Ymmärrän huolen, mutta 95 minuutin oppitunti on mielestäni hiukan harha. Eihän siellä koko aikaa istuta paikallaan, vaan voidaan pitää tauko jos toinenkin, kertoo Fredriksson.

Raskas päättöviikko ja turhat iltapäivän tunnit

Uuden mallin myötä Pateniemen lukiolaiset Mette Manninen ja Oliver Tihinen ovat kokeneet jakson päättävän koeviikon jopa pitkiä oppitunteja raskaammaksi.

Jokaisen jakson päättöviikolla tulee opiskelijan pitkän kokeen jälkeen vielä palata iltapäivällä pakollisille oppitunneille kouluun. Aiemmin pystyi lähtemään kotiin valmistautumaan seuraavaan tenttiin.

– Moni opettajakin on ihmetellyt, mitä järkeä iltapäivän tunneissa on, kun voisimme lukea kotona seuraavaan kokeeseen. Olen antanut negatiivista palautetta päättöviikosta ja niin on moni koulukaverini, kertoo Mette Manninen.

Mannisen mukaan monet opiskelijat ovat jättäneet päättöviikolla tunteja välistä.

– Jos oli koe ensin, niin iltapäivän tunneilla puoletkaan oppilaista ei ollut paikalla.

Oliver Tihinen on samoilla kannoilla.

– Kolme tuntia kestävä opiskelu iltapäivisin on ollut koeviikolla turhauttavaa. Niitä ovat vastustaneet kaikki, opettajatkin.

Oulussa pidemmistä oppitunneista ja päättöviikosta on kokemusta yhden jakson osalta. Ainoastaan Kastellin ja Normaalikoulun lukioissa tunteja ei ole pidennetty. Palautetta uudistuksesta kerätään parhaillaan. Kuva: Paulus Markkula / Yle

Lukiojohtaja Pekka Fredriksson puolustaa iltapäivän tunteja päättöviikolla. Taustalla vaikuttavat opetuksen järjestäjille asetetut vaatimukset.

– Opetussuunnitelmassa on nyt ensimmäistä kertaa määritelty paljonko opetusta yksi opintopiste ykkösluokkalaiselle vaatii ja paljonko koulutusta pitää pystyä tarjoamaan. Tähän uudistuksemme perustuu, kertoo Fredriksson.

Opintojakson päättöviikko ei siis voi olla vain koeviikko, vaan iltapäivissä pitää olla opetusta, jotta opintopisteiden vaatimat määrät täyttyvät.

– Meillä on myös opintokokonaisuuksia, jotka jatkuvat useamman jakson ajan. Tällaisissa aineissa on opetuksellisesti huono asia, jos tulee taukoja, kertoo Fredriksson.

Pidemmistä oppitunneista ja päättöviikosta on nyt kokemusta yhden jakson osalta. Muutosta valmisteltiin Fredrikssonin mukaan laajasti.

– Suunnitteluvaiheessa oli mukana oli opiskelijoita, opettajia, lukioiden rehtoreita ja opinto-ohjaajia. Jos muutos koetaan huonoksi, voidaan tehdä korjausliike, lupaa Fredriksson.

Miltä 95 minuutin oppitunnit kuulostavat? Voit keskustella Oulun lukioiden uudistuksesta 14.10 kello 23:een asti.