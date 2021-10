Ilveksen tai Tapparan peleihin ei vieläkään saa lippuja Tampereen uudelle areenalle – Myyntijohtaja: "Emme me niitä panttaa"

Perjantaina 3. joulukuuta Tappara ja Ilves kohtaavat ensi kertaa uudella Tampereen areenalla. Lippuja ei vaan vieläkään voi ostaa, vaikka otteluun on alle kahdeksan viikkoa aikaa.

– Emme me niitä toki panttaa. Viimeisiä katsomokarttatarkennuksia tehdään sitä mukaa, kun areena valmistuu ja penkkien määrä lukittuu, siksi ei ole myyty vielä, sanoo Tapparan myynti- ja markkinointijohtaja Aki Holma.

Lippuihin halutaan alusta asti oikeat tiedot, siksi niitä ei vielä myynnissä ole, sanoo Tapparan Aki Holma. Kuva: Antti Eintola / Yle

Areenan nimen ympärillä myllännyt kohu ei kiekkofaneja niinkään kiinnosta. Tärkeämpää on ollut selvittää esimerkiksi Ilveksen keskustelupalstalla (siirryt toiseen palveluun), missä on fanikatsomo ja missä päässä on kenenkin koti. Ilveksen fanikatsomo on muuten pohjoisessa ja Tapparan etelässä. Vielä tärkeämpää olisi kuitenkin saada liput käsiin.

Uuden areenan lipuille ei ole myyntinappia Tapparan nettisivuilla, ei tosin Ilveksenkään. Kuva: Yle

– Pyrimme saamaan liput myyntiin lokakuun aikana, eli ei siihen enää kauan mene, Holma sanoo.

Holman mukaan noin kahden viikon päästä molemmilla seuroilla on jo liput myynnissä. Ovatko sitten fanit jo käyneet kuumana? Eivät ainakaan Ilveksen päädyssä.

– Ei sellaista palautetta oikeastaan ole tullut. Totta kai kyselyitä tulee siitä, että innokkaita lipunostajia jo olisi, sanoo Ilveksen tapahtuma- ja markkinointipäällikkö Henna Rajamäki.

Henna Rajamäen mukaan päätykatsomoon pääsee reilulla parillakympillä tai jopa halvemmalla. Kuva: Antti Eintola / Yle

Rajamäki lupaa, että lipunmyynnin aloittamisesta kerrotaan heti, kun aloituspäivä on tiedossa. Kausikortteja tosin myydään jo parhaillaan, ja ne käyvät uuteen halliin.

Tampereen areenan muihin tapahtumiin mennyt jo hyvin lippuja

Uuden areenan muihin tapahtumiin myydään jo lippuja. Suosituinkin on selvillä. Nightwishin joulukuisen keikan kohdalla lukee loppuunmyyty.

– Kun rajoitukset ovat purkautuneet ja on saatu tapahtumia julkistettua, lippukäyrät ovat osoittaneet ylöspäin, sanoo Tampereen areenan myyntijohtaja Elina Tikkakoski.

Ihmiset ovat nyt valmiita kohtaamaan toisiaan, sanoo myyntijohtaja Elina Tikkakoski. Kuva: Tampereen areena

Koronarajoitusten höllentyminen sai myös tapahtumien ja yritystilaisuuksien järjestäjät varaamaan tiloja. Tampereen areenan nimikohu sen sijaan ei lipunmyynnissä näkynyt.

Jääkiekon MM-kisat ovat oma lukunsa. Niiden lippujen osto-oikeudet menivät kuin kuumille kiville. Jos esimerkiksi Andrea Bocellin konserttia ei oteta huomioon, on muiden tapahtumien enemmistö raskaampaa musiikkia ja rockia.

– Ensi vuonna on jokaiselle jotakin.

