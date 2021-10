STTK:n Palola: Kaikki pyrkivät ainakin Stora Enson palkankorotuksiin – "Täytyy muistaa, että nyt ollaan noususuhdanteessa"

Metsäyhtiö Stora Ensoon sovitut palkankorotukset saattavat määrittää muidenkin suomalaisten palkankorotusten tasoa.

Toimihenkilöitä edustavan STTK:n puheenjohtaja Antti Palola sanoo, että Stora Enson ja Paperiliiton viimeviikkoinen sopimus on paalu, johon kaikki pyrkivät.

Sopimuksessa palkankorotukset ovat kahtena ensimmäisenä vuotena 1,9 prosenttia ja kolmantena vuonna 0,9 prosenttia. Työehtosopimus on voimassa kaksi vuotta ja neljä kuukautta.

Stora Enson ja Paperiliiton sopimat palkankorotukset ovat korkeammat kuin ne, joita edellisellä neuvottelukierroksella kaksi vuotta sitten sovittiin teollisuuteen.

Palolan mukaan on ilman muuta selvää, että kun merkittävän vientiteollisuusalan merkittävä yhtiö tekee sopimuksen, katseet kääntyvät siihen.

– Tolppa on lyöty maahan, ja kaikki katsovat sitä. Varmasti eri neuvottelupöydissä pyritään ainakin siihen, Palola sanoi STTK:n aamiaistilaisuudessa.

– On aivan luonnollista, että pyritään myös sen yli. Täytyy muistaa, että nyt ollaan noususuhdanteessa. Yrityksillä menee varsin hyvin, talous kasvaa ja työvoimasta on pulaa.

Stora Enson ja Paperiliiton sopu on läpimurto metsäteollisuuden palkkaneuvotteluissa ja ensimmäinen sopimus sen jälkeen, kun alan työnantajien etujärjestö irtisanoutui työehtosopimusten tekemisestä ja ilmoitti metsäteollisuuden siirtyvän yrityskohtaiseen sopimiseen.

Työnantajaliitoille Stora Enson sopimus ei kelpaa suunnannäyttäjäksi. Uuden teknologiateollisuuden työnantajien yhdistyksen toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi linjasi torstaina Ylen haastattelussa, että päänavaus määritellään teknologia- ja kemianteollisuudessa, jotka vastaavat yli 70 prosentista Suomen viennistä.

Teollisuuden ensimmäinen sopimus on määrittänyt yleensä myös muiden suomalaisten palkankorotuksia. Niin sanotusta päänavauksesta on tullut palkankorotuksille katto, jota muilla aloilla ei ylitetä. Samalla siitä on usein tullut myös minimi.

Juttua päivitetään.