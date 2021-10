Seikkailijanorppa ui Pien-Saimaalle, jossa norppia ei ole nähty aikoihin – "Se rupesi kiertämään venettä"

Kaikuluotaimessa se näytti isolta kalalta. Jimi Knaapi ja Kristiina Haiko olivat viikonloppuna kalassa Pien-Saimaalla, kun veneen perästä kuului molskaus.

– Ajattelin, että nyt on aika varmaan iso kala kyseessä. Olin jo heittämässä, kun huomasinkin, että norppa nosti päänsä ylös, Haiko kertoo.

Kalastaminen jäi sikseen, kun kaksikko pääsi seuraamaan saimaannorpan uintia lähietäisyydeltä.

– Se rupesi kiertämään venettä ja näimme, että se on varmasti norppa, Jimi Knaapi kertoo.

Kristiina Haikon ja Jimi Knaapin mukaan norppa oli lähimmillään noin metrin päässä. "Yllättävän pitkään se tutkaili meitä. Pari kierrosta meni veneen ympäri", Haiko kertoo. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Jimi Knaapi ja Kristiina Haiko kertovat norppahavainnosta Pien-Saimaalla. Sirkka Haverinen haastattelee.

Harvinainen vieras

Norppahavainto Pien-Saimaalla on harvinainen, joskaan ei aivan tavaton.

– Kyllähän norppa ui, ja norppia tuolla Suur-Saimaan puolella on. Ne voivat uida myös Pien-Saimaalle, jos löytävät reitin, sanoo saimaannorppa-asiantuntija Kaarina Tiainen Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Edellisestä Pien-Saimaan norppahavainnosta on kuitenkin vuosikymmeniä – havainnon määrittelystä riippuen paristakymmenestä jopa sataan vuoteen.

Jimi Knaapi ja Kristiina Haiko näkivät norpan Pien-Saimaan Vehkasalonselällä viime viikon lauantaina. Kuva: Yle

Tiaisen mukaan Pien-Saimaalla on tehty norppahavainto viimeksi parikymmentä vuotta sitten, mutta tuolloin kyse oli yksittäisestä epävarmasta näköhavainnosta. Säännöllisiä havaintoja on tehty 1940–1950-luvuilla, ja sata vuotta sitten saimaannorppa tiettävästi myös lisääntyi Pien-Saimaalla.

– Satunnaisia havaintoja on mahdollisesti tehty vuosikymmenten aikana. On mahdollista, että norppa on voinut käydä täällä muulloinkin, mutta havaintoja ei ole tehty, Tiainen sanoo.

Hänen mukaansa Jimi Knaapin ja Kristiina Haikon videolle tallentunutta norppahavaintoa voidaan pitää varmana, mutta yksittäinen havainto ei tarkoita sitä, että Pien-Saimaalla olisi norppakantaa.

Kaarina Tiainen arvioi, että saimaannorppa on uinut Pien-Saimaalle Sudensalmen tai mahdollisesti Kaukaan kautta. Kolmas vaihtoehto eli Vehkataipale on hänen mukaansa epätodennäköinen, sillä siellä on pumppaamo. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Nuori seikkailijanorppa

Kaarina Tiainen arvioi, että Pien-Saimaalla nähty norppa on mahdollisesti viime vuonna syntynyt nuori seikkailija. Se on lähtenyt uimareissulle, vaikka elintilaa olisi ollut Suur-Saimaalla Kyläniemen eteläpuolellakin.

– Norpilla ei ole ollut tarvetta lähteä etsimään uusia alueita. Mutta ilmeisesti siellä on syntynyt hyvin utelias seikkailijanorppa, joka on lähtenyt etsimään uusia alueita, Tiainen sanoo.

Kymmenien kilometrien pituiset uimareissut ovat tavallisia etenkin nuorille norpille.

Pien-Saimaan seikkailijanorpan tulevia asuinalueita voidaan tässä vaiheessa vain arvailla. Tiaisen mukaan se voi jäädä Pien-Saimaalle pidemmäksi aikaa, mutta myös palata takaisin Suur-Saimaalle.

Pien-Saimaalla uineesta norpasta kertoi aiemmin sanomalehti Etelä-Saimaa (siirryt toiseen palveluun).